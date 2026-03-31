Хет-трик внезапного героя, и шоу продолжается! «Автомобилист» не хочет в отпуск

«Автомобилист» попал в откровенно дурацкую ситуацию. Екатеринбургский клуб, шикарно проведший концовку регулярки в фирменном стиле, успешно начал серию первого раунда с «Салаватом Юлаевым», обыграв уфимцев в первом матче в безапелляционной манере. А затем всё резко для уральцев стало плохо. Во второй игре «Салават» победил в гостях, буквально отзеркалив стиль соперника, а в Уфе «Автомобилист» развалился в обороне, хотя весь сезон она была самым верным соратником команды Николая Заварухина. И к пятой игре уральцы подошли к краю пропасти, и все понимали, что поражение со счётом 1-4 в серии будет грандиозным провалом и позором.

«Салават» же после двух ярких домашних побед явно подошёл к этому матчу в весьма раскрепощённом состоянии, зато без Евгения Кузнецова, который умудрился получить травму во время предматчевой раскатки. «Автомобилист», на которого давила ответственность за возможное поражение, казалось, находится не в выгодной психологической позиции, однако хозяевам «УГМК-Арены» удался быстрый гол, который мигом снял с их плеч гору. Уже на второй минуте Даниэль Спронг (куда же без него!) бросил с разворота в сторону ворот, а Александр Шаров изумительно сработал клюшкой на подставлении — «Автомобилист» повёл в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Через восемь минут уральцы забили ещё, и снова помогла работа клюшкой в воздухе. На этот раз в героях оказался Степан Хрипунов, изменивший направление шайбы после броска Сергея Зборовского. Честно говоря, уже в этот момент стало понятно, что в серии будет как минимум шестой матч.

«Салават» не развалился, но «Автомобилист» играл в комфортных условиях и на своей площадке — гремучая смесь. А тут ещё и Спронг в начале второго периода своим удивительным кистевым в большинстве сделал 3:0.

Уже в этот момент в Уфе можно было начинать продажу билетов на игру послезавтра. При этом во втором периоде у «Салавата» были все возможности, чтобы не просто «размочить» Евгения Аликина, но и подобраться в счёте вплотную — три подряд большинства! Уфимцы безбожно эксплуатировали Шелдона Ремпала и других лидеров, но всё тщетно, оборона «Автомобилиста» не ездила с командой на выезд, но в домашних стенах была в полном здравии. А на последней минуте перед перерывом уральцы выполнили контрольный выстрел — Хрипунов доработал на пятачке, оформил дубль и сделал 4:0. Такое не отыгрывается против «Автомобилиста» Николая Заварухина в гостевом матче.

Но третий период всё равно получился весёлым. Для начала «Салават Юлаев», выпустивший доигрывать встречу запасного голкипера Илью Коновалова, сумел забить в меньшинстве усилиями Ильдана Газимова. Сразу после этого гости получили большинство, и Виктор Козлов усилил его, заменив Коновалова шестым полевым хоккеистом. Две минуты прошли для «Автомобилиста» беспокойно, но уральцы отбились.

За пять минут до сирены «Салават» вновь получил большинство, вновь гости создали формат «6 на 4», и тут пошли голы. Первым в пустые уфимские ворота забил Хрипунов, и это хет-трик игрока-работяги из нижних звеньев! А потом большинство всё-таки реализовал Девин Броссо, использовав шикарный пас Ремпала.

Это была финальная точка. «Автомобилист» достойно ответил на карнавальные поражения в Уфе, сократил отставание в серии, теперь счёт 2-3. Но следующий матч — в Уфе, и «Салават» сделает там всё, чтобы окончательно закрыть вопрос.