«Трактор», до свидания! «Ак Барс» выбил вице-чемпиона КХЛ благодаря уникальному голу

Вице-чемпион КХЛ подошёл к пятому матчу серии с «Ак Барсом» без права на ошибку. Казанцы забрали обе встречи на родном льду, «Трактор» зацепил лишь одну игру в Челябинске. 1-3 к очередному матчу в Казани — ситуацию тяжелее для команды Евгения Корешкова было сложно придумать…

…но они справились. И придумали. «Трактор» пропустил уже на седьмой секунде встречи. Хозяева выиграли стартовое вбрасывание и организовали быструю атаку. Илья Сафонов довёл шайбу до Артёма Галимова, который нанёс бросок из-под защитника в дальний угол — 1:0!

Шайба Галимова стала самой быстрой в истории плей-офф КХЛ. Начала хуже для челябинцев придумать было невозможно.

Тем не менее быстрый гол «Ак Барса» не выбил «Трактор» из себя. Практически сразу Виталий Кравцов создал опасный момент, затем челябинцы организовали ещё один качественный бросок.

На девятой минуте казанцы повторили один из самых ярких эпизодов прошлого сезона. Они снова выронили посторонний предмет на лёд. На сей раз — пульсометр. Судьи это увидели и выписали «Ак Барсу» две минуты, которые отправился отбывать Радэль Замалтдинов.

Впрочем, «Трактору» не удалось реализовать это большинство. В итоге на первый перерыв челябинцы ушли, уступая в счёте. Тем не менее гости перебросали хозяев в два раза — пять бросков против десяти.

Во втором периоде команда Корешкова сохранила инициативу в своих руках и продолжила давить. «Ак Барс» совсем закрылся и редко отвечал опасными моментами. В середине отрезка «Трактор» и вовсе организовал позиционную атаку. Однако до чего-то по-настоящему стоящего довести её не получилось.

А на 34-й минуте казанцы поплатились за попытки «убить» игру.

Александр Кадейкин на индивидуальном мастерстве доставил шайбу в чужую зону. Нападающий отдал пас в левый круг вбрасывания, там его принял Михал Чайковски и пальнул по воротам Тимура Билялова. Рикошет – и шайба залетела в ближний угол! 1:1!

К слову, благодаря этому голу Чайковски набрал 200-е очко в КХЛ.

Практически сразу «Трактор» создал ещё один момент. Шайба заметалась у ворот «Ак Барса», Максим Джиошвили попытался проткнуть её за ленточку ворот, но не сумел.

А после этого проявить себя пришлось уже Дмитрию Николаеву. Голкипер спас после опасного броска Галимова.

В самой концовке второго периода Нэйтан Тодд оставил «Ак Барс» в меньшинстве, но это в итоге едва не помогло самим казанцам! Хозяева улетели в опасную контратаку, Кирилл Семёнов прострелил на Александра Барабанова, но Николаев совершил классный сейв.

Удаление Тодда реализовать не удалось, но челябинцы не собирались отдавать инициативу. В середине третьего периода у Джиошвили был ещё один шанс забить. «Трактор» убежал в контратаку «два в один», и именно Максим наносил бросок в ближний угол — Билялов уверенно сыграл щитком!

Тем не менее в концовке третьего периода «Ак Барс» немного поддавил гостей, перехватив инициативу. Сначала Джош Ливо оставил гостей в меньшинстве — выстояли. После этого казанцы продолжили давить, что привело к удалению Андрея Светлакова за 44 секунды до конца основного времени. Опытный нападающий завалил у бортика лидера казанцев Дмитрия Яшкина — подножка.

Несмотря на мощное давление, «Трактор» выстоял. Матч ушёл в овертайм — уже третий в целом в серии и второй подряд.

Дополнительное время началось с атаки казанцев. Хозяева закрепились в чужой зоне. Яшкин, заработавший удаление, получил шайбу рядом с воротами челябинцев, полез на пятак и бросил. Гол! Всё! «Ак Барс» пошёл во второй раунд — а «Трактор» отправился в отпуск!

Команда Корешкова, несмотря на ожесточённое сопротивление, всё-таки не сумела что-то противопоставить казанцам. Четыре из пяти матчей завершились с разницей всего в одну шайбу — этот факт говорит сам за себя. Тем не менее плей-офф для челябинцев выдался таким же, каким и весь сезон, — неровным и, мягко говоря, не самым радостным.

А «Ак Барс» идёт дальше и ждёт своего соперника по второму раунду.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».