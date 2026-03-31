СКА бесславно вылетел из плей-офф КХЛ. Ларионов провалился в Петербурге

31 марта сразу четыре клуба КХЛ оказались в ситуации, когда у них не было права на ошибку – поражение означало бы вылет из Кубка Гагарина и, как следствие, досрочный уход в отпуск.

Одним из этих клубов был петербургский СКА – подопечные Игоря Ларионова не смогли одержать победу и во втором домашнем матче и вернулись в Москву на грани крупного поражения во всей серии.

«Мы тоже об этом думаем [что не набирает очков], говорим, пытаемся найти подход. Пока не получается. Ждём, верим и будем верить до конца. У нас просто некем заменить. Надеюсь, он сделает хет-трик в следующем матче, и мы хотим помочь ему. Но прежде он должен помочь команде сам, это самое главное, что мы хотим от него получить», – вот так после прошлого матча высказался о Рокко Гримальди Игорь Ларионов.

Но ни хет-трик, ни дубль, ни хотя бы один гол в пятом матче серии американский форвард забить не смог. По очень простой причине – его даже не оказалось в составе. Вместо него в заявку вернулся Скотт Уилсон, но это было не единственное изменение – на последнем рубеже армейцев Петербурга вновь появился Артемий Плешков, а в паре с Егором Савиковым Данилу Галенюка заменил Павел Коледов. И это не говоря о перестановках в тройках нападения.

У ЦСКА изменений оказалось поменьше – в заявку вернулись Ник Эберт и Тахир Мингачёв, а места в составе потеряли Владислав Ерёменко и Алексей Чуркин.

Тем не менее результат красно-синим начали обеспечивать привычные герои. Едва ли не первый опасный выход хозяев к воротам Плешкова увенчался успехом – болельщики успели посчитать за гол попадание в штангу, однако спустя несколько секунд праздновали уже реальное взятие ворот. Денис Гурьянов продавил Сергея Сапего на пятаке, и шайба от его конька влетела в сетку.

У армейцев Петербурга ушло чуть больше пяти минут, чтобы восстановить равновесие. Один из мощнейших бросков Андрея Педана, которых в стартовой двадцатиминутке было довольно много, всё-таки достиг своей цели – а передачу ему отдал проводивший второй матч в плей-офф КХЛ в карьере Игнат Лутфуллин, который в этом эпизоде сыграл получше многих опытных одноклубников.

Подопечные Игоря Никитина ещё через несколько минут воспользовались первым же розыгрышем численного преимущества – пусть в статистику гол Джереми Роя пойдёт как гол в равных составах, разыгрывать комбинацию, приведшую к взятию ворот Плешкова, хозяева начали ещё в большинстве.

Второй период вошёл в историю этого плей-офф только одним голом, и его автором вновь стал хоккеист ЦСКА. Не обошлось без доли везения – шайба попала в конёк Андрею Педану, после чего отскочила прямо на клюшку Сергею Калинину. Опытный нападающий москвичей с такого расстояния промахнуться не мог.

Счёт долгое время оставался неизменным. За восемь минут до конца основного времени уже СКА получил возможность разыграть лишнего. И гости делали это вшестером – Игорь Ларионов принял решение заменить вратаря ещё на одного полевого игрока. Этот ход едва не позволил армейцам Петербурга сократить отставание до минимума, но каким-то чудом Дмитрий Гамзин не дал шайбе пересечь линию ворот.

А вот ЦСКА ещё одним своим шансом воспользовался моментально – Денис Гурьянов, ставший злым гением СКА в решающей части этой серии, подправил шайбу после наброса Ника Эберта.

До финальной сирены команды успели ещё обменяться заброшенными шайбами – на гол Бреннана Менелла команда ответила точным броском Николая Коваленко, а на последней минуте хет-трик оформил Гурьянов, который вбил последний гвоздь в крышку гроба гостей.

6:2 – ЦСКА выиграл армейское дерби со счётом 4-1 и прошёл в следующий раунд Кубка Гагарина. А для Игоря Ларионова сезон в Петербурге получился провальным.