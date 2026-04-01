Вашингтон — Филадельфия — 6:4, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, дубль Овечкина

Что же творит Овечкин! Положил дубль и установил вечный рекорд НХЛ
Максим Макаров
Дубль Овечкина в матче с «Филадельфией»
До рекорда Гретцки с учётом плей-офф осталось 12 голов.

Отправившись на западный выезд, «Вашингтон» рассчитывал окончательно не растерять шансы на попадание в плей-офф. Уступив «Сент-Луису» в первом матче, «столичные» смогли собраться и затем одержали две победы кряду над «Ютой» и «Вегасом».

«Филадельфия» не выглядела претендентом на плей-офф, однако шесть побед в семи матчах приблизили вплотную «лётчиков» к зоне плей-офф.

Начиная со встречи с «Оттавой», Александр Овечкин забивает через матч. За это время капитан «Вашингтона» забросил пять шайб, пробил отметку в 1000 голов в НХЛ.

Уже в конце первого периода Ови забросил очередную шайбу – Макмайкл заехал в зону, оставил шайбу Рою, а тот нашёл свободное пространство и ассистировал партнёру. Для Александра эта шайба стала 30-й в сезоне. Он достиг этой отметки в 20-й раз за карьеру – это рекорд НХЛ, который рискует стать вечным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Также Овечкин стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, кто забил 30 голов в возрасте 40+ лет после Горди Хоу (44 гола в сезоне-1968/1969), Джонни Буцика (36 голов в сезоне-1975/1976) и Теему Селянне (31 гол в сезоне-2010/2011).

«Вашингтон» повёл после этой шайбы со счётом 2:0, но уже в начале второго периода игровое преимущество «Филадельфии» конвертировалось в голы – гости за четырёхминутный интервал сравняли счёт.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уилсон (Дюбуа, Сандин) – 14:59     2:0 Овечкин (Рой, Макмайкл) – 18:35     2:1 Санхайм (Конечны, Дворак) – 20:39     2:2 Грундстрём (Зеграс) – 24:36     3:2 Чикран (Леонард, Дюбуа) – 26:58 (pp)     4:2 Леонард (Дюбуа, Чикран) – 37:37 (pp)     4:3 Дворак (Конечны, Санхайм) – 40:33     5:3 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 43:47     5:4 Барки (Ристолайнен, Кейтс) – 47:52     6:4 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 58:56    

Однако до перерыва «Кэпиталз» забросили ещё дважды – обе шайбы пришли в большинстве. Сначала Чикран увесисто приложился от синей линии, а затем Райан Леонард точно бросил с кистей примерно с той же позиции.

«Филадельфия» попыталась вернуться в игру вновь, но тут слово сказал Овечкин – Макмайкл воспользовался тем, что пятёрка «Филадельфии» выключилась из момента, и отдал точную передачу в клюшку Александру. В тот момент так и хотелось спросить: «Да что он творит?!» Это уже 1004-я шайба Ови в НХЛ, до рекорда Гретцки с учётом плей-офф осталось всего 12 голов.



Команды обменялись голами в дальнейшем, а «Вашингтон» одержал третью победу подряд. Отставание «столичных» от зоны плей-офф теперь составляет всего три очка.

