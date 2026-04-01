Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 2 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Кубок Гагарина, «Голден Стэйт» против «Сан-Антонио» в НБА и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 апреля 2026 года
Комментарии
За чем следить 2 апреля: «Лос-Анджелес» Панарина примет «Сент-Луис», «Орландо» — «Атланта» и «Салават Юлаев» — «Автомобилист»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА — 101:130

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
101 : 130
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Кэйн - 17, Бейн - 14, Картер - 14, Вагнер - 12, Банкеро - 11, Да Силва - 9, Саггс - 7, Ричардсон - 4, Ховард - 4, Битадзе - 4, Картер - 3, Вагнер - 2, Пенда
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 32, Джонсон - 18, Оконгву - 16, Дэниэлс - 15, Куминга - 12, Макколлум - 9, Хьюстан - 9, Ландейл - 8, Винсент - 5, Рисашер - 4, Ньюэлл - 2, Уоллес, Хилд, Гуйе, Кисперт

Интрига: кто проявит себя в ключевой момент сезона?

«Атланта» совершила рокировку с «Орландо». Ранее «Мэджик» были пятыми на Востоке, а «Хоукс» — в зоне плей-ин. Сейчас ситуация перевернулась с ног на голову, потому что «ястребы» под конец регулярки очень сильно прибавили, «Орландо», напротив, сдал. Кому достанется важнейшая победа за две недели до финиша регулярного чемпионата?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Почему легенду обделили?
Забытая легенда. Почему Зал славы 65 лет игнорирует Ларри Фоста
✅ 🏒 4:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ — 2:1 ОТ

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2026, четверг. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кемпе (Лаферрье, Панарин) – 36:59 (pp)     1:1 Томас (Броберг, Холлоуэй) – 56:07     2:1 Мур (Копитар, Даути) – 61:56    

Интрига: заскочит ли «Лос-Анджелес» в зону уайлд-кард?

Удивительное рядом – «Лос-Анджелес» проиграл пять из последних шести матчей, однако по-прежнему не теряет шансов на попадание в плей-офф. Более того, в случае победы во встрече с «Сент-Луисом» «короли» опередят «Нэшвилл» и шагнут на второе место в зоне уайлд-кард.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Панарин пробудил «Лос-Анджелес»! Команда уже в зоне в плей-офф
✅ 🏒 4:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ — 4:3

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2026, четверг. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Смит (Селебрини) – 04:37 (pp)     1:1 Пилинг (Хеллесон, Достал) – 17:47     1:2 Киллорн (Хеллесон, Лакомб) – 34:59     2:2 Селебрини (Смит, Граф) – 40:27     2:3 Терри – 44:04     3:3 Селебрини (Орлов, Смит) – 58:21     4:3 Веннберг (Селебрини, Дикинсон) – 59:29    

Интрига: ждём много шайб?

Матчи между «Сан-Хосе» и «Анахаймом» в этом сезоне – кошмар для вратарей. Команды играют друг с другом ярко и не скупятся на голы, закручивая интригу до предела. 13 шайб зрители увидели в первой встрече, девять – во второй, а развязка неизменно наступала на последних минутах.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Четыре очка Селебрини помогли «Сан-Хосе» обыграть дома «Анахайм». У Аскарова — 28 сейвов

✅ 🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА — 113:127

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 127
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Уильямс - 18, Крайер - 17, Юртсевен - 17, Подзиемски - 14, Грин - 14, Спенсер - 14, Карри - 12, Леонс - 5, Ричард - 2, Пэйтон II, Муди, Мелтон, Сантос
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Касл - 15, Шампани - 15, Харпер - 13, Барнс - 13, Джонсон - 11, Фокс - 11, Васселл - 8, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Интрига: кто-то может остановить Вембаньяму?

«Голден Стэйт» дважды побеждал «Сан-Антонио» в этом сезоне. Причём оба раза на выезде! Правда, было это в самом начале регулярки. С того момента «Спёрс» заметно прибавили, а сейчас и вовсе сносят всех на своём пути, проиграв лишь два матча из 27 с начала февраля. «Воины» без Карри, но, может быть, мы увидим чудо?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Вембаньяма лишил «Голден Стэйт» шансов уже в первой четверти. Чистое доминирование!
✅ 🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, шестой матч — 4:3 ОТ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов, Зоркин) – 08:33 (5x5)     1:1 Мэйсек (Голышев) – 18:37 (5x4)     1:2 Денежкин (Да Коста) – 29:22 (5x5)     2:2 Родуолд (Василевский, Ремпал) – 31:08 (5x5)     2:3 Горбунов (Осипов, Кизимов) – 59:27 (5x5)     3:3 Кузнецов (Ремпал, Сучков) – 59:56 (5x5)     4:3 Ремпал (Кузнецов) – 80:43 (5x5)    

Интрига: «Автомобилист» добьётся седьмого матча?

«Автомобилист» считался фаворитом в серии с «Салаватом Юлаевым», но после победы в первом матче потерпел три поражения подряд и оказался на грани вылета. В этой ситуации команда Николая Заварухина мобилизовалась и показала великолепный хоккей, а Степан Хрипунов отметился хет-триком. Смогут ли уфимцы со второй попытки дожать соперника или «Автомобилист» выиграет – и всё решится в седьмом матче?

Статистика плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина, победив в серии «Автомобилист»

✅ 🏐 19:30: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва, мужская Суперлига — плей-офф, 1/2 финала, второй матч — 3:1

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Интрига: вернётся ли «Зенит»?

Первая игра получилась нервной и очень равной, однако в концовке динамовцы были сильнее и забрали преимущество площадки у петербуржцев. И у тех, и у других были проблемы в атаке, в результате всё свелось к Владиславу Бабкевичу с одной стороны и Денису Богдану – с другой. Настаёт время работы над ошибками, но для «Зенита» предстоящий матч принимает характер финального: ехать в Москву при 0-2 в серии — практически приговор.

Статистика Суперлиги
Бабкевич «Зенит» не спас. Драматичный полуфинал мужской волейбольной Суперлиги
