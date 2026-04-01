Топ-матчи четверга: Кубок Гагарина, «Голден Стэйт» против «Сан-Антонио» в НБА и волейбол

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА — 101:130

Интрига: кто проявит себя в ключевой момент сезона?

«Атланта» совершила рокировку с «Орландо». Ранее «Мэджик» были пятыми на Востоке, а «Хоукс» — в зоне плей-ин. Сейчас ситуация перевернулась с ног на голову, потому что «ястребы» под конец регулярки очень сильно прибавили, «Орландо», напротив, сдал. Кому достанется важнейшая победа за две недели до финиша регулярного чемпионата?

✅ 🏒 4:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ — 2:1 ОТ

Интрига: заскочит ли «Лос-Анджелес» в зону уайлд-кард?

Удивительное рядом – «Лос-Анджелес» проиграл пять из последних шести матчей, однако по-прежнему не теряет шансов на попадание в плей-офф. Более того, в случае победы во встрече с «Сент-Луисом» «короли» опередят «Нэшвилл» и шагнут на второе место в зоне уайлд-кард.

✅ 🏒 4:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ — 4:3

Интрига: ждём много шайб?

Матчи между «Сан-Хосе» и «Анахаймом» в этом сезоне – кошмар для вратарей. Команды играют друг с другом ярко и не скупятся на голы, закручивая интригу до предела. 13 шайб зрители увидели в первой встрече, девять – во второй, а развязка неизменно наступала на последних минутах.

✅ 🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА — 113:127

Интрига: кто-то может остановить Вембаньяму?

«Голден Стэйт» дважды побеждал «Сан-Антонио» в этом сезоне. Причём оба раза на выезде! Правда, было это в самом начале регулярки. С того момента «Спёрс» заметно прибавили, а сейчас и вовсе сносят всех на своём пути, проиграв лишь два матча из 27 с начала февраля. «Воины» без Карри, но, может быть, мы увидим чудо?

✅ 🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, шестой матч — 4:3 ОТ

Интрига: «Автомобилист» добьётся седьмого матча?

«Автомобилист» считался фаворитом в серии с «Салаватом Юлаевым», но после победы в первом матче потерпел три поражения подряд и оказался на грани вылета. В этой ситуации команда Николая Заварухина мобилизовалась и показала великолепный хоккей, а Степан Хрипунов отметился хет-триком. Смогут ли уфимцы со второй попытки дожать соперника или «Автомобилист» выиграет – и всё решится в седьмом матче?

✅ 🏐 19:30: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва, мужская Суперлига — плей-офф, 1/2 финала, второй матч — 3:1

Интрига: вернётся ли «Зенит»?

Первая игра получилась нервной и очень равной, однако в концовке динамовцы были сильнее и забрали преимущество площадки у петербуржцев. И у тех, и у других были проблемы в атаке, в результате всё свелось к Владиславу Бабкевичу с одной стороны и Денису Богдану – с другой. Настаёт время работы над ошибками, но для «Зенита» предстоящий матч принимает характер финального: ехать в Москву при 0-2 в серии — практически приговор.