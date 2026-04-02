Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» с Сафоновым в Лиге 1, Кучеров против Малкина, теннис и шахматы

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ — 6:3

Интрига: Кучеров приблизится к Макдэвиду?

Никита пропустил два недавних матча «Лайтнинг» из-за болезни, а в первой игре после возвращения не смог совершить ни одного результативного действия. Отставание от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров составляет уже четыре очка, при этом Кучерова догнал Натан Маккиннон. Сможет ли российский лидер «молний» приблизиться к капитану «Эдмонтона» в матче с «Питтсбургом»?

✅ 🏒 2:30: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ — 7:3

Интрига: ждать ли очередного гола Овечкина?

В последних трёх матчах лучший снайпер в истории мирового хоккея забросил пять шайб – хет-трик в ворота «Юты» и дубль во встрече с «Филадельфией». Александр в очередной раз преодолел отметку в 30 голов за сезон, но совершенству нет предела. Тем более что общий рекорд по точным броскам в НХЛ до сих пор не побит. Приблизится ли к нему Овечкин после игры в Ньюарке?

✅ 🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ — 5:2

Интрига: «Ванкувер» займёт последнее место в лиге?

«Косатки» могли обеспечить себе лучшие шансы на предстоящей драфт-лотерее ещё прошлой ночью. Однако довольно внезапно подопечные Адама Фута в гостях обыграли лидера НХЛ «Колорадо», да ещё и забросили в его ворота аж восемь шайб. Попытка №2 состоится в Сент-Поле – любое поражение будет означать, что «Ванкувер» уже никуда не денется с общего 32-го места в этом сезоне.

✅ 🎾 3:35: Паула Бадоса (Испания, WC) — Анна Калинская (Россия, 8), Чарльстон, третий круг — 4:6, 2:6

Интрига: что покажет Калинская в матче с бывшей второй ракеткой мира?

Анна Калинская успешно стартовала на «пятисотнике» в Чарлстоне и теперь за выход в 1/4 финала сразится с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой. Сейчас испанка из-за травм откатилась на 113-е место в рейтинге WTA, но от этого менее грозной соперницей не стала. Теннисистки ранее на уровне профессионального тура играли лишь однажды — в Цинциннати-2024 сильнее была Бадоса. Любопытно, что девушки пересекались и в финале юниорского «Ролан Гаррос» — 2015 — тогда тоже победила испанка. Победительница нового матча встретится в 1/4 финала Чарльстона с победительницей в паре Ива Йович — Софья Кенин.

✅ 🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА — 139:96

Интрига: встреча одних из главных претендентов на звание MVP

«Оклахома» и «Лейкерс» уже дважды встречались в этом сезоне. Оба раза победы уходили лидеру Западной конференции и действующему чемпиону. Правда, под конец регулярки «озёрники» заметно прибавили, а Дончич играет на уровне MVP НБА. Словенец и канадец Гилджес-Александер входят в тройку главных претендентов на эту награду, но кто приведёт свою команду к успеху в очном противостоянии?

✅ 🏀 5:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА — 99:118

Интрига: 11-я победа подряд?

«Сан-Антонио» находится в какой-то небывалой форме, обыгрывая всех подряд под конец регулярки. С начала февраля техасцы проиграли лишь дважды, а нынешняя серия побед насчитывает 10 матчей. «Клипперс» во главе с Леонардом сумеют остановить «Спёрс», которые проведут вторую встречу за два дня?

✅ 🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ — 4:5 Б

Интрига: «Лос-Анджелес» укрепится в зоне уайлд-кард?

«Короли» в последнее время совершили небольшой подъём, благодаря которому команда из Калифорнии прямо сейчас занимает второе место в зоне уайлд-кард на Западе. Совсем недавно там находился «Нэшвилл», однако три поражения подряд отбросили подопечных Эндрю Брюнетта на несколько строчек ниже. Это будет матч за четыре очка – кто выйдет из него победителем?

✅ 🎿 10:00: Кубок России, финал, спринты, свободный стиль, женщины и мужчины

Интрига: утратят ли лидерство Большунов и Пеклецова?

К спринтам в финале Кубка России в Кировске допущены в том числе и те спортсмены, которые не бежали другие гонки. Почему это важно? Потому что по итогам квалификации у 15 лучших будут вычтены бонусные секунды. Представьте, что Алина Пеклецова не пройдёт квалификацию в своей самой слабой дисциплине из-за тех, кто лучше бежит спринты, но не бежал другие гонки? Это просто нечестно. То же самое можно сказать и про мужской зачёт, где лидирует Александр Большунов.

Квалификация спринтов будет важнейшей для общего расклада в зачёте мини-тура.

✅ ♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов – 2026, 5-й тур

Интрига: оправится ли Есипенко после двух поражений?

Турнир претендентов – 2026 начался для единственного российского гроссмейстера в открытой секции непросто: Андрей Есипенко потерпел два поражения, дважды сыграл вничью и оказался на последнем месте. При этом нельзя сказать, что он играет намного слабее соперников – в каждой партии у него есть шансы на успех, однако воспользоваться ими не получается. В 5-м туре Андрею играть с молодым индийским талантом Рамешбабу Прагнанандхой. И уже пора продемонстрировать свои сильные стороны!

У девушек вся борьба ещё впереди. Считать расклады рано, надо просто играть и побеждать, ведь обе россиянки отстают от первого места всего на пол-очка. Сегодня Александра Горячкина белыми будет играть с украинкой Анной Музычук, а Екатерина Лагно тоже белыми – с Бибисарой Ассаубаевой из Казахстана.

✅ 🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Локомотив», мужская Суперлига — плей-офф, 1/2 финала, первый матч — 25:21, 20:25, 22:25, 25:22, 13:15

Интрига: восстановился ли «Локомотив»?

Новосибирцы — неудобный соперник для Казани, они нанесли ей оба поражения в регулярном чемпионате. Однако на подготовку к первому полуфинальному матчу у сибиряков было всего два дня – плюс перелёт. В то время как первый номер посева спокойно готовился на своей площадке. Поэтому главный вопрос здесь — смог ли восстановиться и физически, и эмоционально «Локомотив»? А в том, что эта серия будет крайне напряжённой, сомнений нет!

✅ 🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — МБА-МАИ, Единая лига ВТБ — 88:67

Интрига: MVP марта проявит себя?

Капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер выиграл награду MVP марта в Единой лиге ВТБ. Во многом благодаря его самоотдаче и шикарной игре клуб заметно прибавил в последнее время. Краснодарцы трижды в сезоне побеждали МБА-МАИ. Удастся ли им закрыть сезонную серию всухую или же москвичи поборются?

✅ ⚽️🎦 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Наджма», Про-Лига, 27-й тур — 5:2

Интрига: «Аль-Наср» сделает ещё один шаг к золоту?

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду наконец-то станет чемпионом? После 26 туров команда занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии, на три очка опережая «Аль-Хиляль». У «Аль-Насра» 12 побед подряд в лиге, а 13-ю можно одержать во встрече с «Аль-Наджмой». Хорошая новость для лидера: предстоящий соперник занимает последнее, 18-е место с восемью очками.

✅ ⚽️ 21:45: «ПСЖ» — «Тулуза», Лига 1, 28-й тур — 3:1

Интрига: «ПСЖ» увеличит отрыв от «Ланса»?

«ПСЖ» после 26 матчей занимает первое место в чемпионате Франции. Отрыв от «Ланса» — одно очко (но у соперника на игру больше). Впереди у парижан домашняя встреча с «Тулузой». Команда Карлеса Мартинеса занимает девятое место — не самый простой соперник. Поэтому «ПСЖ» не стоит беречь силы перед битвой в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», иначе можно создать себе проблемы в Лиге 1.