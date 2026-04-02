Расписание спортивных матчей 3 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» с Сафоновым в Лиге 1, Кучеров против Малкина, теннис и шахматы
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 апреля 2026 года
Лучший спорт 3 апреля: «Нью-Джерси» — «Вашингтон» и «Миннесота» — «Ванкувер» в НХЛ, лыжный «Тур Большой Вудъявр», волейбол, биатлон и НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ — 6:3

03 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Гонсалвес) – 05:06     1:1 Ракелль (Жирар, Летанг) – 07:01     1:2 Чинахов (Раст, Жирар) – 16:10     2:2 Чирелли – 20:11 (sh)     3:2 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 34:08     4:2 Гиргенсонс (Гурд, Макдона) – 39:05     5:2 Кучеров (Д'Астус, Гюнцель) – 53:50     6:2 Чирелли (Гонсалвес, Кучеров) – 55:33     6:3 Чинахов (Летанг, Манта) – 59:58 (pp)    

Интрига: Кучеров приблизится к Макдэвиду?

Никита пропустил два недавних матча «Лайтнинг» из-за болезни, а в первой игре после возвращения не смог совершить ни одного результативного действия. Отставание от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров составляет уже четыре очка, при этом Кучерова догнал Натан Маккиннон. Сможет ли российский лидер «молний» приблизиться к капитану «Эдмонтона» в матче с «Питтсбургом»?

Кучеров снова в деле! Разобрался с «Питтсбургом» и уже дышит в спину Макдэвиду
✅ 🏒 2:30: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ — 7:3

03 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гласс (Хямеэнахо, Бьюгстад) – 05:22     2:0 Мерсер (Майер, Хишир) – 07:37     2:1 Хатсон (Лапьер, Уилсон) – 08:15     2:2 Дюбуа (Леонард, Уилсон) – 09:47 (pp)     3:2 Хэмилтон (Хьюз, Братт) – 18:19     4:2 Хьюз (Братт, Ковачевич) – 29:10     5:2 Хьюз (Братт, Браун) – 48:10     5:3 Уилсон (Сандин, Дюбуа) – 49:33     6:3 Братт (Хишир, Хьюз) – 52:16 (pp)     7:3 Мерсер (Братт, Хьюз) – 57:54    

Интрига: ждать ли очередного гола Овечкина?

В последних трёх матчах лучший снайпер в истории мирового хоккея забросил пять шайб – хет-трик в ворота «Юты» и дубль во встрече с «Филадельфией». Александр в очередной раз преодолел отметку в 30 голов за сезон, но совершенству нет предела. Тем более что общий рекорд по точным броскам в НХЛ до сих пор не побит. Приблизится ли к нему Овечкин после игры в Ньюарке?

Овечкин стал лучшим голеадором в истории хоккея! Оставил позади и Гретцки, и Ягра
✅ 🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ — 5:2

03 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 08:32     1:1 Вилландер (Блюгерс, Сассон) – 16:00     1:2 Дебраск (Гронек, Петтерссон) – 16:42 (pp)     2:2 Болди – 20:23     3:2 Капризов (Цуккарелло) – 26:08     4:2 Хартман (Цуккарелло, Хьюз) – 46:03     5:2 Хартман (Капризов, Болди) – 58:52    

Интрига: «Ванкувер» займёт последнее место в лиге?

«Косатки» могли обеспечить себе лучшие шансы на предстоящей драфт-лотерее ещё прошлой ночью. Однако довольно внезапно подопечные Адама Фута в гостях обыграли лидера НХЛ «Колорадо», да ещё и забросили в его ворота аж восемь шайб. Попытка №2 состоится в Сент-Поле – любое поражение будет означать, что «Ванкувер» уже никуда не денется с общего 32-го места в этом сезоне.

Шикарный матч Капризова! Забил 40 голов в сезоне и помог «Миннесоте» выйти в плей-офф НХЛ
✅ 🎾 3:35: Паула Бадоса (Испания, WC) — Анна Калинская (Россия, 8), Чарльстон, третий круг — 4:6, 2:6

03 апреля 2026, пятница. 03:35 МСК
Паула Бадоса
113
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2
         
4 		2
6 		6
         
Анна Калинская
22
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Интрига: что покажет Калинская в матче с бывшей второй ракеткой мира?

Анна Калинская успешно стартовала на «пятисотнике» в Чарлстоне и теперь за выход в 1/4 финала сразится с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой. Сейчас испанка из-за травм откатилась на 113-е место в рейтинге WTA, но от этого менее грозной соперницей не стала. Теннисистки ранее на уровне профессионального тура играли лишь однажды — в Цинциннати-2024 сильнее была Бадоса. Любопытно, что девушки пересекались и в финале юниорского «Ролан Гаррос» — 2015 — тогда тоже победила испанка. Победительница нового матча встретится в 1/4 финала Чарльстона с победительницей в паре Ива Йович — Софья Кенин.

Калинская победила экс вторую ракетку. А российско-украинская пара вышла в финал в Боготе
✅ 🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА — 139:96

03 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Джо - 20, Дорт - 14, Уильямс - 10, Митчелл - 10, Маккейн - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Хартенштайн - 7, Карлсон - 4, Топич - 2, Барнхайзер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 15, Джеймс - 13, Хэйс - 12, Дончич - 12, Джеймс - 10, Вандербилт - 9, Эйтон - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Хатимура - 4, Клебер, Смарт

Интрига: встреча одних из главных претендентов на звание MVP

«Оклахома» и «Лейкерс» уже дважды встречались в этом сезоне. Оба раза победы уходили лидеру Западной конференции и действующему чемпиону. Правда, под конец регулярки «озёрники» заметно прибавили, а Дончич играет на уровне MVP НБА. Словенец и канадец Гилджес-Александер входят в тройку главных претендентов на эту награду, но кто приведёт свою команду к успеху в очном противостоянии?

Тяжёлый момент — Лука Дончич травмировался. Словенец рискует остаться без наград
✅ 🏀 5:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА — 99:118

03 апреля 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Матурин - 18, Коллинз - 15, Миллер - 12, Гарлэнд - 11, Сандерс - 6, Лопес - 6, Джонс - 4, Данн - 3, Педулла, Богданович, Кристи, Вашингтон Мл., Батюм
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 22, Касл - 20, Харпер - 19, Васселл - 14, Джонсон - 13, Шампани - 13, Корнет - 8, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Брайант - 2, Ингрэм - 2, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

Интрига: 11-я победа подряд?

«Сан-Антонио» находится в какой-то небывалой форме, обыгрывая всех подряд под конец регулярки. С начала февраля техасцы проиграли лишь дважды, а нынешняя серия побед насчитывает 10 матчей. «Клипперс» во главе с Леонардом сумеют остановить «Спёрс», которые проведут вторую встречу за два дня?

Вембаньяма лишил «Голден Стэйт» шансов уже в первой четверти. Чистое доминирование!
✅ 🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ — 4:5 Б

03 апреля 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 5
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Маршессо, Хаула) – 00:52     0:2 Л'Эрё (Шей) – 03:47     0:3 Маршессо (Вуд, Бэррон) – 22:02     1:3 Кемпе (Панарин) – 26:09     1:4 Стэмкос (О'Райлли, Йози) – 28:19     2:4 Кемпе (Эдмундсон, Копитар) – 33:29     3:4 Лотон (Армиа, Андерсон) – 35:45     4:4 Армиа (Райт, Дюмулен) – 49:57     4:5 Евангелиста – 65:00    

Интрига: «Лос-Анджелес» укрепится в зоне уайлд-кард?

«Короли» в последнее время совершили небольшой подъём, благодаря которому команда из Калифорнии прямо сейчас занимает второе место в зоне уайлд-кард на Западе. Совсем недавно там находился «Нэшвилл», однако три поражения подряд отбросили подопечных Эндрю Брюнетта на несколько строчек ниже. Это будет матч за четыре очка – кто выйдет из него победителем?

Панарин пробудил «Лос-Анджелес»! Команда уже в зоне в плей-офф
✅ 🎿 10:00: Кубок России, финал, спринты, свободный стиль, женщины и мужчины

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
03 апреля 2026, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Крамаренко
Свердловская область
3:12.17
2
Христина Мацокина
Республика Татарстан
+0.14
3
Милена Габушева
Республика Коми
+0.28
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
03 апреля 2026, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Андрей Зародов
Мурманская — Вологодская
2:44.15
2
Андрей Вьюхин
Челябинская область
+0.13
3
Андрей Мельниченко
ХМАО-Югра
+0.35
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
03 апреля 2026, пятница. 13:28 МСК
Окончено
1
Ксения Шорохова
Тюменская область
3:10.82
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+0.07
3
Софья Кузнецова
Сахалинская область
+0.39
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
03 апреля 2026, пятница. 13:38 МСК
Окончено
1
Сергей Забалуев
Республика Татарстан
2:48.20
2
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+0.24
3
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+0.97

Интрига: утратят ли лидерство Большунов и Пеклецова?

К спринтам в финале Кубка России в Кировске допущены в том числе и те спортсмены, которые не бежали другие гонки. Почему это важно? Потому что по итогам квалификации у 15 лучших будут вычтены бонусные секунды. Представьте, что Алина Пеклецова не пройдёт квалификацию в своей самой слабой дисциплине из-за тех, кто лучше бежит спринты, но не бежал другие гонки? Это просто нечестно. То же самое можно сказать и про мужской зачёт, где лидирует Александр Большунов.

Квалификация спринтов будет важнейшей для общего расклада в зачёте мини-тура.

Сергей Ардашев взял «Большой хрустальный глобус». Жёлтую майку он не отдал никому
✅ ♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов – 2026, 5-й тур

Рамешбабу Прагнанандха — Андрей Есипенко
03 апреля 2026, пятница. 15:30 МСК
Рамешбабу Прагнанандха
Окончено
1/2:1/2
Андрей Есипенко
Александра Горячкина — Анна Музычук
03 апреля 2026, пятница. 15:30 МСК
Александра Горячкина
Окончено
1/2:1/2
Анна Музычук
Екатерина Лагно — Бибисара Асаубаева
03 апреля 2026, пятница. 15:30 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
1:0
Бибисара Асаубаева

Интрига: оправится ли Есипенко после двух поражений?

Турнир претендентов – 2026 начался для единственного российского гроссмейстера в открытой секции непросто: Андрей Есипенко потерпел два поражения, дважды сыграл вничью и оказался на последнем месте. При этом нельзя сказать, что он играет намного слабее соперников – в каждой партии у него есть шансы на успех, однако воспользоваться ими не получается. В 5-м туре Андрею играть с молодым индийским талантом Рамешбабу Прагнанандхой. И уже пора продемонстрировать свои сильные стороны!

У девушек вся борьба ещё впереди. Считать расклады рано, надо просто играть и побеждать, ведь обе россиянки отстают от первого места всего на пол-очка. Сегодня Александра Горячкина белыми будет играть с украинкой Анной Музычук, а Екатерина Лагно тоже белыми – с Бибисарой Ассаубаевой из Казахстана.

20-летний юноша громит всех на шахматном турнире претендентов. Чем так силён Синдаров?
✅ 🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Локомотив», мужская Суперлига — плей-офф, 1/2 финала, первый матч — 25:21, 20:25, 22:25, 25:22, 13:15

03 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Интрига: восстановился ли «Локомотив»?

Новосибирцы — неудобный соперник для Казани, они нанесли ей оба поражения в регулярном чемпионате. Однако на подготовку к первому полуфинальному матчу у сибиряков было всего два дня – плюс перелёт. В то время как первый номер посева спокойно готовился на своей площадке. Поэтому главный вопрос здесь — смог ли восстановиться и физически, и эмоционально «Локомотив»? А в том, что эта серия будет крайне напряжённой, сомнений нет!

Вот это поворот! «Локомотив» победил «Зенит-Казань» в первом матче полуфинала Суперлиги
✅ 🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — МБА-МАИ, Единая лига ВТБ — 88:67

03 апреля 2026, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 67
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Ищенко - 14, Хантер - 9, Мур - 8, Темиров - 8, Попов - 7, Квитковских - 6, Коновалов - 6, Мартин - 5, Шеянов - 4, Рябков, Самойленко
МБА-МАИ: Савков - 19, Балашов - 11, Барашков - 7, Воронов - 7, Зубков - 7, Певнев - 6, Комолов - 4, Трушкин - 3, Личутин - 3, Исмаилов, Платунов

Интрига: MVP марта проявит себя?

Капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер выиграл награду MVP марта в Единой лиге ВТБ. Во многом благодаря его самоотдаче и шикарной игре клуб заметно прибавил в последнее время. Краснодарцы трижды в сезоне побеждали МБА-МАИ. Удастся ли им закрыть сезонную серию всухую или же москвичи поборются?

Трое ярких россиян и лидеры «Енисея» и «Локо». Кто заявил о себе в Единой лиге?
✅ ⚽️🎦 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Наджма», Про-Лига, 27-й тур — 5:2

03 апреля 2026, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 2
Аль-Наджма
0:1 Аль-Тулайхи – 44'     1:1 Аль-Хамдан – 45+8'     2:1 Мане – 45+9'     2:2 Кардосо – 47'     3:2 Роналду – 56'     4:2 Роналду – 73'     5:2 Мане – 90+5'    

Интрига: «Аль-Наср» сделает ещё один шаг к золоту?

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду наконец-то станет чемпионом? После 26 туров команда занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии, на три очка опережая «Аль-Хиляль». У «Аль-Насра» 12 побед подряд в лиге, а 13-ю можно одержать во встрече с «Аль-Наджмой». Хорошая новость для лидера: предстоящий соперник занимает последнее, 18-е место с восемью очками.

966-й и 967-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Наджму»

✅ ⚽️ 21:45: «ПСЖ» — «Тулуза», Лига 1, 28-й тур — 3:1

03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

Интрига: «ПСЖ» увеличит отрыв от «Ланса»?

«ПСЖ» после 26 матчей занимает первое место в чемпионате Франции. Отрыв от «Ланса» — одно очко (но у соперника на игру больше). Впереди у парижан домашняя встреча с «Тулузой». Команда Карлеса Мартинеса занимает девятое место — не самый простой соперник. Поэтому «ПСЖ» не стоит беречь силы перед битвой в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», иначе можно создать себе проблемы в Лиге 1.

Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент
