Тупик Козырева. «Северсталь» вновь провалилась в плей-офф и нуждается в переменах

На «Северсталь» многие смотрят как на прекрасную Золушку. Команда со скромными возможностями вошла в число лучших на Западе и покорила своей яркой и самобытной игрой. Но есть у клуба из Череповца и другое сходство с персонажем из сказок. Карета Андрея Козырева будто бы превращается в «тыкву», стоит только закончиться регулярному чемпионату.

В плей-офф его схемы перестают работать. Третий подряд вылет в первом раунде – это уже система, и если раньше ещё можно было списать поражение на неопытность коллектива и лучший подбор состава у соперника, то в этот раз подобные аргументы уже неактуальны. Для следующего шага «Северсталь» должна меняться, однако способен ли меняться сам Козырев?

«Северсталь» признала результат в сезоне-2025/2026 положительным и продлила контракт с тренером Андреем Козыревым сразу на два следующих сезона. Относиться к этой новости можно по-разному. С одной стороны, клуб выбирает стабильность – с Козыревым команда без видимых сложностей попадает в плей-офф, играя в узнаваемый и интересный для зрителя хоккей. Но с другой – складывается впечатление, что в системе Андрея Леонидовича череповчане упираются в потолок и для того, чтобы показать нечто большее, им нужно серьёзно пересматривать свою стратегию. Конечно, работать в условиях «пола» зарплат – это отдельный вызов.

«Северстали» выдают ровно столько денег, сколько требует регламент КХЛ, только у нижегородского «Торпедо», с которым Козырев встречался в этот раз в первом раунде, бюджет не сильно выше. Во второй раунд проходил недавно и «Адмирал», где на селекцию влияет ещё и география.

В конце концов, даже при ограниченных финансах Николаю Канакову удалось собрать интересный коллектив, а Козыреву — раскрыть потенциал молодых ребят. За регулярный чемпионат «Северстали» только почёт и уважение. Не их беда, что у московских и питерских команд были трудности, Череповец по праву вошёл в топ-3 на Западе. Их матчи хотелось смотреть, набившая оскомину фраза про хоккей для зрителей здесь как раз актуальна. Остаётся только один вопрос – почему всё ломается, как только начинаются игры на вылет? Показательной в этом плане стала четвёртая игра серии с «Торпедо». Вести 2:0 за две минуты до конца, уступая по серии 1-2, пропустив подряд две шайбы с пятака, где в какой-то момент оказывается четыре игрока нижегородцев и ни одного череповчанина – это надо умудриться. Решающая шайба во втором овертайме – это вообще сюр.

«Северсталь» будто бы пишет «вредные советы» – как нельзя играть в решающих встречах. Например, нельзя оставлять без внимания попытки травмировать лидеров. К поведению Алексея Кручинина есть масса вопросов, недаром на его человеческие качества обращал внимание бывший тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Судьи разобрались и выписали заслуженный штраф, но и партнёры должны были как-то заступиться за Илью Иванцова. Это всё считывается на уровне общекомандной атмосферы, и как раз такие эпизоды определяют, есть у вас пресловутый «характер» или нет. За три года «Северсталь» Козырева не смогла выиграть ни одного овертайма в плей-офф, ни разу не забирала игру, уступая по ходу встречи. Зато несколько раз упускала победы, когда вела в 2+ гола. В ключевой момент команда не знала, что делать – и тут уже есть вопросы к самому Козыреву.

Отказ от силовых приёмов в пользу чтения игры и работы клюшкой, попытки выстроить горизонтальный хоккей с массой поперечных передач и ставка на скорость – здорово. Относиться к такому взгляду на игру можно по-разному, у любого стиля есть право на жизнь. Но разве это отменяет необходимость выстраивать плотную игру в своей зоне? Посмотрите на Игоря Гришина, ещё одного колоритного специалиста с большим опытом работы в ВХЛ. Он ярый сторонник «верховых» матчей, однако, когда нужно, его «Нефтехимик» не стесняется поставить «автобус», играя в 1-4 и превращая свою синюю линию в заградительные редуты. Потому что надо определяться, вам «шашечки» или «ехать». Даже сборная Канады с лучшим подбором игроков в истории в критический момент играет от самого простого, потому что ключевое в спорте – это результат. Так зачем избыточно рисковать?

Да и с хоккеистами Козырев, как оказалось, ладит далеко не всегда. Кирилл Пилипенко перед тем, как превратиться в одного из лучших снайперов лиги, прошёл через огонь и воду. Андрею Леонидовичу удалось найти подход к парню, однако на третий год контакт между ними пропал, и Пилипенко быстро выпал из обоймы. Вместе с ним развалилась и вся первая тройка, но главное, что клуб лишился важного актива, не получив за него даже достойной компенсации. Если цель была продать Кирилла, то что мешало это сделать прошлой зимой, когда «Авангард» предлагал суммы в несколько раз выше? Вместо того чтобы усиливаться на дедлайне, клуб, наоборот, остался без яркого игрока. Также трудно объяснить летний обмен Михаила Котляревского, особенно если учитывать явный дефицит игроков такого плана в «Северстали».

Дальше без контракта остаются сразу четыре игрока. Причём какие – Данил Аймурзин, Адам Лишка, Никита Камалов, Руслан Абросимов. Прогресс Руслана поражает, игрока даже заметили в Северной Америке и включали в воображаемые списки сборной России на Олимпиаду в Милане. Только вот оставить его в Череповце после такого прорывного сезона будет весьма проблематично. Ходят слухи о желании хоккеиста попробовать себя в Северной Америке, Камаловым интересовались в СКА, Аймурзина сватают в московское «Динамо», где состав под себя уже примеряет Роман Ротенберг. Разве что словак Лишка, скорее всего, не решится на переезд, да и то не факт. А кого сейчас сможет «Северсталь» найти на рынке? Их путь – шерстить ВХЛ и неликвиды топ-клубов, а это значит, что всю работу по строительству команды начинать с нуля. И её вновь доверили Козыреву, а правильно сделали или нет, покажет только время.