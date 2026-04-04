Спасённый сезон не гарантирует светлого будущего? Чего ждать от «Сибири» дальше

«Сибирь» благодаря голу за секунду до конца второго овертайма четвёртого матча смогла ненадолго продлить серию и перенести её в Магнитогорск, однако гол Вовченко в начале второй двадцатиминутки пятой игры всё-таки отправил новосибирцев в отпуск.

С учётом того, как развивался чемпионат для Новосибирска, одно это является роскошью. Команда провалила старт регулярки, Вадим Епанчинцев отправился в отставку, а на смену ему пришёл Вячеслав Буцаев.

Что было дальше, все помнят – команда при новом специалисте развалилась до состояния руин, побед в основное время за этот отрезок не прибавилось, а клуб начал морально готовиться к самой длинной серии поражений в кахаэловской истории.

Когда второй подряд главный тренер покинул пост, поводов для оптимизма было минимум – последнее место в сводной таблице КХЛ, еле мерцающие перспективы и полнейший раздрай.

Надеяться в такой ситуации на просвет можно, однако на возвращение в гонку за плей-офф – почти невозможно. Но девиз «невозможное возможно» вдруг стал описанием пути, который проделали новосибирцы за несколько месяцев.

Крайне трудно было бы это осуществить без подписаний и обменов. Лев Крутохвостов, ставший де-факто генеральным менеджером, занялся пересборкой на полном ходу и попал почти в каждый трансфер. Ключевым оказался обмен с «Торпедо» — «Сибирь» получила за Владимира Ткачёва Михаила Абрамова, ещё неизвестного широкой публике Антона Косолапова, а также денежную компенсацию.

Немного погодя был сделан ещё один шаг – в Новосибирск были возвращены Тейлор Бек и Энди Андреофф. К таким подписаниям отношение было двоякое, однако сейчас можно сказать смело – Крутохвостов не прогадал. С одним лишь нюансом, о котором речь пойдёт позже.

Люзенков — о том, почему Бек почти не играл в плей-офф: Люзенков — о травме Бека: из-за спазмов не может надеть конёк

Обмен с «Ак Барсом» с целью заполучить Михаила Бердина не выглядел в холодную декабрьскую пору громким и решающим, однако в момент острой борьбы за плей-офф неожиданно заиграл самыми яркими красками. За денежную компенсацию «Сибирь» получила основного вратаря на главном отрезке сезона.

Говоря о подписаниях и обменах, нельзя не вспомнить и о фигуре нового главного тренера. Ярослав Люзенков трудился помощником в штабе Епанчинцева, затем — в команде (если таковой её можно назвать) Буцаева, а когда выбора не осталось, стал исполняющим обязанности главного тренера.

Ярослав Игоревич сплотил команду, заставил её поверить в то, что ничего ещё не потеряно, перестроил игру и добавил монолитности, которой не хватало при предыдущих главных. И заслужил громадное уважение как от болельщиков, так и от специалистов.

Ветеран «Сибири» Валентин Пьянов перед началом плей-офф прямо сказал, что назначение Люзенкова стало поворотным и переломным моментом для клуба, а Андрей Разин после серии плей-офф рассыпался в комплиментах специалисту.

Андрей Разин и Ярослав Люзенков Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Новосибирск спас безнадёжный сезон, вернул уважение к организации извне и заставил вновь с собой считаться. Такая характеристика может намекать на то, что клуб выбрал правильный вектор и движется вперёд, ожидая дальнейшего развития. Но вот проблема – впечатляющий забег во второй половине этого сезона абсолютно ничего не гарантирует в будущем.

Почему? Давайте взглянем со стороны.

На данный момент в Новосибирске абсолютно непонятна ситуация с руководством. Кто останется в клубе? Кто будет приглашён? Кто станет отвечать за формирование состава?

Де-юре Виктор Меркулов остался генеральным менеджером, даже при условии потери права последней подписи под контрактом. Но при этом контракт со специалистом не был расторгнут. Виктор Андреевич взял на себя бюрократическую часть работы, продолжил взаимодействовать с игроками, пусть и немного в другом формате. И в этом плане, как известно, нареканий нет. Ну, почти.

Удачная зимняя работа Крутохвостова означает, что он переместится на другую должность в официальном статусе? Пока таких новостей не было, да и должность генерального директора, которую занимает де-юре Лев Игоревич, остаётся де-факто свободной.

Как будут расфасованы ингредиенты в этом новосибирском винегрете, пока неясно.

Непонятна ситуация и с главным тренером. Официально Люзенков не получил продления, а на послематчевой конференции в Магнитогорске сказал, что о будущем разговоров ещё не было. Это никакой не звоночек, но ситуация всё равно остаётся неопределённой.

Необыкновенно пассивен Новосибирск и в сохранении игроков на следующий сезон. Контракты заканчиваются у Михаила Абрамова, Михаила Бердина, Антона Косолапова, Антона Красоткина, Чейза Приски, Семёна Кошелева и других. «Сибирь» по ходу сезона продлила соглашение только с Валентином Пьяновым, да и там целью было не сохранить игрока, а понизить зарплату.

Антон Косолапов и Михаил Бердин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

К тому же ещё Никита Филатов, ныне ставший агентом, вбросил такой инсайд – «Сибирь» собирается расторгнуть контракты с Беком и Андреоффом. Это тоже вносит неопределённость в вопрос, как будет выглядеть клуб из Новосибирска в сезоне-2026/2027.

Отсутствие бурной деятельности на этом поприще продиктовано двумя фактами: сохранением мотивации игроков заработать на контракт в период борьбы за плей-офф и непонятной ситуацией с тем, кто будет принимать ключевые решения перед следующим сезоном.

Итог размышлений сверху? Абсолютная неопределённость по всей вертикали клуба не даёт сделать ни одного вывода, как станет выглядеть «Сибирь» в будущем.

Давайте теперь смоделируем самый простой и напрашивающийся сценарий – Лев Крутохвостов официально становится генеральным менеджером, а Ярослав Люзенков получает шанс подготовить команду к сезону самостоятельно.

Лев Игоревич ещё ни разу не собирал состав в условиях открытого рынка, поэтому никаких выводов о его работе сделать пока нельзя. Потенциальное расставание с Беком и Андреоффом выглядит правильным в контексте дальнейшего развития клуба, однако при этом оно ударит по бюджету – на сумму отступных по контракту «Сибирь» попросту недосчитается одного крепкого игрока в топ-6 или топ-9. Цель с подписанием канадцев оправдала средства в этом году, но ударила по бюджету будущего.

Лев Крутохвостов Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Крутохвостов раскритиковал принципы работы Меркулова в ноябрьском интервью Sport24, говоря о неуместных подписаниях предшественника, и был прав, однако, как он будет разгребать «наследство», пока непонятно.

Вечная проблема Новосибирска и в том, что он никогда не получает подпитку снизу. Сейчас ведутся разговоры о подходящем талантливом поколении в МХЛ, но заходить эти ребята в КХЛ будут только через два-три года. А «Сибирь» вряд ли готова ждать и поступательно развиваться – такие методы в организации чужды.

У Люзенкова на взрослом уровне в роли главного тренера есть неудачный опыт в петербургском «Динамо» — там он не смог объединить возрастных игроков, слегка перегнув палку. В «Сибири» подобных проблем не возникало, однако костяк у такого тренера должен состоять из игроков, которым меньше 30. Это подходит как по духу, так и по системе игры, где надо выполнять неимоверный объём работы.

Способна ли организация обеспечить тренера таким костяком? Вопрос спорный, так как в средствах и активах «Сибирь» всегда стеснена, а проводить обмены и делать подписания без этого никак. Новосибирск часто формируется по остаточному принципу, а это редко когда может давать перспективу.

Многое (или кое-что) прояснится после итоговой пресс-конференции 6 апреля, где руководство и тренер ответят на вопросы журналистов, но пока ясно одно – ореол таинственности и неопределённости слегка пугает. А результаты второй половины этого сезона могут набросить на глаза розовые очки, которые по взмаху руки не снимаются.