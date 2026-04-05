История Ларионова и СКА продолжается. Почему в клубе и дальше доверяют Профессору?

Чуть меньше года назад я написал текст, в котором призывал СКА уволить на тот момент главного тренера клуба Романа Ротенберга. И спустя пару месяцев это увольнение действительно произошло.

На протяжении практически всего сезона, который для армейцев Петербурга завершился 31 марта, пришлось неоднократно услышать от коллег из других городов вопросы в духе «Ну что, скучаешь по Роману Борисовичу?» и «Стало ли лучше без Ротенберга?»

На первый вопрос с уверенностью могу ответить, что скучать по бывшему главному тренеру петербуржцев точно не пришлось. Но и лучше СКА в первом сезоне без него тоже не стал. По крайней мере, пока.

Хотелось бы сказать, что на то есть объективные причины, однако здесь и рядом в корне неудач петербургского клуба в прошедшем чемпионате лежит сплошной субъектив. С другой стороны, можно ли считать этот сезон для СКА неудачным?

В руководстве клуба, похоже, так не считают. Потому что не один раз довелось слышать, что задачей, которая была поставлена перед новым главным тренером армейцев Игорем Ларионовым, был выход в плей-офф. Выполнил ли он её? О да. Да ещё и с каким запасом – от девятого места СКА оторвался аж на 27 очков и финишировал на пятой строчке Запада. Выше, чем в последнем сезоне Ротенберга, между прочим.

Повод ли это с уверенностью говорить, что сезон уже удался? Уверен, дорогие читатели, что ваши ответы на этот вопрос будут отличаться от того, который даст (похоже, уже дал) фронт-офис клуба. Потому что глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с Игорем Ларионовым и обсудил задачи на следующий сезон. И это недвусмысленно намекает, что работой главного тренера в этом чемпионате руководство довольно.

Многие, кто выступает в защиту Профессора, аргументируют необходимость дать ему поработать и в следующем сезоне более сложными обстоятельствами по сравнению с теми, в которых находился Роман Ротенберг – мол, и денег ему дали меньше, и селекцию провели хуже.

Состав у СКА относительно предыдущего сезона действительно был хуже, чем год назад. Конечно, на его качестве сказался отъезд в НХЛ сразу четырёх лидеров – Александра Никишина, Ивана Демидова, Арсения Грицюка и Захара Бардакова. Но армейцев никто не заставлял расставаться с Михаилом Григоренко и Сергеем Толчинским – хоккеистами, которыйе провели очень качественные сезоны в своих новых клубах.

Расторжения контрактов с ними попали официально под статью «оптимизация расходов», хотя потом в Санкт-Петербурге абсолютно спокойно раскошелились на Рокко Гримальди – одного из самых дорогих игроков КХЛ, в котором Ларионов, похоже, окончательно разочаровался во время плей-офф.

Но в целом сетовать на селекцию Профессор вряд ли может – ему позволили приобрести тех, кого он хотел. Это и пришедший вслед за ним из «Торпедо» Маркус Филлипс, и Андрей Локтионов, и Николай Голдобин, и, в конце концов, Игорь Ларионов-младший. Вдобавок к этому армейцы всё-таки подписали Тревора Мёрфи и выменяли из «Динамо» Бреннана Менелла.

Повторюсь, к качеству пришедших в СКА игроков могут быть вопросы, но Ларионов преимущественно сам формировал состав на сезон – и этот факт должен был повысить его ответственность за итоговый результат.

Ответственность за результат впоследствии понёс не Игорь Николаевич, а его ближайшие помощники Владимир Филатов и Алексей Семёнов. К тому моменту руководство армейцев уже попыталось внести корректировки в тренерский штаб и отобрать к Ларионова полноту власти, в октябре усилив лавку Юрием Бабенко, однако после разгрома в Нижнем Новгороде в конце января это пришлось сделать ещё раз, и более радикально.

То был момент максимальной опасности рабочего места Профессора в СКА – однако при помощи новых помощников Леонида Тамбиева и Бориса Миронова кризис удалось пережить. Более того, концовку регулярки армейцы провели на высоком уровне, сохраняя шансы на попадание в топ-4 едва ли не до последнего игрового дня. Но дотянуться до преимущества домашней площадки в первом раунде плей-офф петербуржцы не смогли.

Причина вылета СКА по итогам всего пяти матчей в армейском дерби, конечно, кроется не в этом. И качество состава к этому тоже имеет не самое прямое отношение. Хотя кто-то может открыть заявку на последнюю игру сезона, увидеть там два звена, чьи представители ещё вчера играли в МХЛ, и заявить обратное.

Упрямое желание Ларионова обыграть ЦСКА в горизонтальный хоккей так никуда и не делось. Даже после единственной победы в серии, где армейцы Петербурга отошли от попыток преодолеть среднюю зону московских одноклубников за счёт быстрых передач и сыграли гораздо проще – не стесняясь забрасывать шайбу в зону атаки и бороться за неё уже там.

Все те ошибки, которые ярче всего бросились в глаза при первом визите СКА в столицу в рамках этого Кубка Гагарина, повторились и в последней встрече. И итоговые 6:2 очень красноречиво говорят, что план Ларионова оказался непригоден.

Почему это отказываются признавать в клубе – большой вопрос. История работы Профессора в Нижнем Новгороде показывает нам, что и дальше лучше не будет. Как говорил сам Игорь Николаевич в отношении Сергея Плотникова, «старую собаку учить новым трюкам бесполезно». Хоккей, который пропагандирует Ларионов, не поменяется, и решение ждать улучшения результатов в следующем году выглядит не лучшим действием со стороны руководства. Возможно, когда-нибудь боссы клуба начнут объяснять свои мотивы, но пока что болельщики находятся в полном неведении.

Поговаривают, что в СКА решили двигаться поступательно и задачей на следующий сезон станет преодоление первого раунда. Правда, непонятно, почему такой цели не было в первый год работы Ларионова – не называть же достижением выигранную конкуренцию у «Сочи», «Лады» и развалившегося по ходу регулярки «Шанхая»?

Ставя подобные задачи, руководство армейцев самостоятельно лишает клуб приставки «топ» – попадание в восьмёрку лучших команд конференции может быть хорошим ориентиром для коллективов с куда меньшими возможностями, но никак не для одного из богатейших клубов страны. И называть этот сезон фундаментом для успеха в будущем тоже будет довольно странно.

Главная – и, пожалуй, единственная – реальная заслуга Профессора в СКА – предоставленный им шанс молодым игрокам клуба. Ларионов открыл дорогу в первую команду Матвею Полякову, Никите Дишковскому, Владиславу Романову, Никите Недопёкину, Игнату Лутфуллину, Егору Зеленову и нескольким другим хоккеистам – далеко не факт, что без участия Игоря Николаевича они получали бы стабильный опыт в основе.

В остальном итоги первого сезона работы Игоря Ларионова в качестве главного тренера армейцев болельщики клуба точно не назовут удовлетворительными. Однако, судя по всему, у этой истории будет продолжение.