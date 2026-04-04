Безумный камбэк в ВХЛ, Демидов — второй в гонке за «Колдером». Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 4 апреля 2026 года.

«Молот» в плей-офф ВХЛ сравнял счёт на последней секунде матча и победил в ОТ

Во Всероссийской хоккейной лиге продолжаются встречи первого раунда плей-офф. Пермский «Молот» на своём льду принимал верхнепышминский «Горняк-УГМК», фарм-клуб «Автомобилиста», уступая в серии 2-3. В первом периоде Илья Овчинников вывел «Горняк» вперёд, однако на последней секунде основного времени Даниил Лапин сравнял счёт, когда его команда играла «шесть на четыре».

В овертайме Лапин оформил дубль и принёс «Молоту» победу. Таким образом, в серии состоится седьмой матч, который пройдёт в понедельник в Верхней Пышме. Отметим, что пермский клуб смог сравнять счёт в серии, уступая 0-3.

Определились семь из восьми участников второго раунда плей-офф ВХЛ

Во втором матче игрового дня ВХЛ «Рязань-ВДВ» в гостях переиграла тюменский «Рубин». Шайбами в составе победителей отметились Даниил Омелюсик (оформил дубль), Юрий Крамаренко и Ярослав Алексеев. За «Рубин» забили Данил Воеводин и Кирилл Кошурников. «Рязань-ВДВ» одержала победу в серии со счётом 4-2.

Таким образом, пары второго раунда будут выглядеть так:

«Металлург» Нк – победитель пары «Горняк-УГМК» – «Молот»;

«Югра» – «Омские Крылья»;

«Нефтяник» – «Рязань-ВДВ»;

«Химик» – «Магнитка».

В МХЛ прошли четыре матча Кубка Харламова

В Молодёжной хоккейной лиге прошли четыре встречи первого раунда плей-офф на Востоке.

«Омские Ястребы» обыграли «Сибирских Снайперов» 2:0, шайбы на счету Родиона Сафина и Павла Денисова. Счёт в серии равный, 1-1.

«Стальные Лисы» в дерби Челябинской области разгромили «Белых Медведей» 5:0, голы забили Никита Полтавчук (дубль), Владимир Качёв, Матвей Гущин и Ярослав Мухранов. «Лисы» ведут в серии 2-0.

Нижегородская «Чайка» сенсационно выиграла и второй гостевой матч в Казани с «Ирбисом». В составе казанской молодёжки отличились Егор Потапов и Никита Онишко, за «Чайку» забили Сергей Гурьев, Виктор Фёдоров и Ян Мельников. Отметим, что «Ирбис» вёл 2:0 после седьмой минуты встречи.

В ремейке первого раунда КХЛ «Авто» ведёт у уфимского «Толпара» и тоже выиграл оба гостевых матча. За уфимцев забили Артём Макаркин, Булат Ахсянов и Артур Фаизов, в составе «Авто» шайбы забросили Михаил Гамзаков, Иван Губин и Артём Щучинов. В овертайме голов не было, в серии буллитов единственная реализованная попытка на счету Максима Великова.

Демидов занял второе место в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошёл в список претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff. Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин занял вторую строчку в рейтинге, а возглавил список защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. В топ-10 также вошёл российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин.

Топ рейтинга выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Айлендерс»).

2. Иван Демидов («Монреаль»).

3. Беккетт Сеннеке («Анахайм Дакс»).

4. Якуб Добеш («Монреаль»).

5. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»).

Крикунов — о минском «Динамо»: у них 12 легионеров. Это несправедливо!

Бывший главный тренер сборной России и Беларуси Владимир Крикунов высказался о легионерах в составе минского «Динамо». Ранее белорусский клуб обыграл московское «Динамо» (4-0) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Можно говорить о лучшем сезоне для Минска, однако получается так, что мы играем в одной лиге, но по разным правилам. У них 12 легионеров. Это несправедливо! Уже пора, всем давали время. Можно играть белорусами и россиянами. У них есть свои очень хорошие ребята. Есть свой чемпионат, из которого можно пополнять состав «Динамо». Пора задуматься.

Когда рижское «Динамо» играло в КХЛ, они больше пяти легионеров не брали. У ЦСКА ведь тоже есть деньги, они могли бы взять и 10, и 20 иностранцев. Поэтому в одной лиге надо играть по одним правилам. Это было бы правильно», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Защитник «Сочи»: Путин — вероятно, самый могущественный человек в мире

Защитник «Сочи» Кэмерон Ли заявил о желании встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

– Если бы тебе дали возможность пообщаться с самым наиболее знаменитым человеком из россиян, то кого бы выбрал?

– Владимир Путин был бы номером один. Я бы очень хотел встретиться с ним и поблагодарить за паспорт. Он, вероятно, самый могущественный человек в мире. Встреча с Путиным была бы самым крутым событием в жизни. Я бы хотел фото с ним, как на странице Овечкина в соцсети, — приводит слова Ли Metaratings.