А ещё официально выбил «Флориду» из гонки за попадание в плей-офф.

Фантастический Малкин! Оформил первый хет-трик за четыре года и набрал 1400 очков в НХЛ

«Питтсбург» продолжает рассчитывать на попадание в тройку лучших команд Столичного дивизиона и первый выход в плей-офф c 2022 года. Выезд во Флориду на один матч для подопечных Дэна Мьюза сложился неудачно – «пингвины» проиграли «Тампе» со счётом 6:3, — после чего уже к ним в гости приехали чемпионы двух последних лет из этого же штата.

В третий раз подряд «пантеры» чемпионами не станут, де-факто это стало понятно уже достаточно давно. А сегодня они могли и официально лишиться шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли – для этого была нужна победа «пингвинов» в основное время либо один из двух сложных вариантов, каждый из которых включал в себя по четыре условия.

Подопечные Пола Мориса, которые очень серьёзно пострадали от травм в этом сезоне – сегодня «Флорида» недосчиталась сразу 10 игроков основного состава, – «решили» пойти по простому пути. Хотя после первого периода никаким поражением в основное время и не пахло – стартовая двадцатиминутка завершилась со счётом 2:2. Более того, гости проявили характер и отыгрались после двух быстрых пропущенных шайб – сказать, что «Пантерз» сливали встречу, не получится.

Но после перерыва на лёд вышли совершенно разные по уровню команды – в первые 10 минут второго периода в воротах Сергея Бобровского побывали сразу четыре шайбы! Началось всё с довольно быстрого гола Энтони Манты, а через несколько минут Евгений Малкин реализовал численное преимущество хозяев.

Благодаря этому голу Джино стал 23-м игроком в истории НХЛ и вторым россиянином после Александра Овечкина, которому удалось добраться до отметки в 1400 результативных действий. А Сидни Кросби в этом же эпизоде смог набрать 1756-е очко, обойти Стива Айзермана и расположиться на единоличном седьмом месте в списке лучших бомбардиров лиги за всё время.

Малкин вскоре забил уже в равных составах, а ещё через полторы минуты Эльмер Сёдерблом досрочно отправил Бобровского отдыхать – сразу же после гола шведа на последнем рубеже «Флориды» появился Даниил Тарасов.

Тарасов успел дважды пострадать от рук хоккеистов «Питтсбурга» ещё до второго перерыва – незадолго до сирены Рикард Ракелль с передачи Малкина реализовал ещё одно большинство, а всего спустя 19 секунд Райан Ши в восьмой раз в этом матче зажёг красный свет за воротами «Пантерз».

В последний, девятый раз в начале заключительной трети это сделал Евгений Малкин, который провёл фантастическую игру – россиянин оформил первый хет-трик за четыре года. В предыдущий раз столько шайб он забросил в ворота «Детройта» в марте 2022-го – и вот теперь его три гола официально сложили с «Флориды» чемпионские полномочия.

К слову, Малкин стал самым возрастным игроком в истории «Пингвинз», сделавшим хет-трик. Единственным другим хоккеистом, который забросил три шайбы в одной игре в возрасте 38 лет и старше, был Марк Рекки (два хет-трика в возрасте 38 лет).

Второй гол Евгения в этом матче оказался победным – два последних слова во встрече оказались за представителями «пантер». Финальная сирена зафиксировала триумф «Питтсбурга» со счётом 9:4 – «пингвины» продолжают сохранять отличные шансы на попадание в плей-офф, а «Флорида» готовится отправиться в отпуск меньше чем через две недели.