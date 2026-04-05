Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хоккей Статьи

Вашингтон — Баффало — 6:2, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ

Овечкин обошёл очередную легенду НХЛ! А «Вашингтон» вернулся в гонку за плей-офф
Елена Кузнецова
Отчёт «Вашингтон» — «Баффало» — 6:2
Крупно обыграли «Баффало» и подобрались вплотную к восьмёрке.

Действующий чемпион «Флорида» официально лишилась шансов на попадание в плей-офф в этом сезоне, вечный неудачник «Баффало», наоборот, впервые за 15 лет выбил себе путёвку в кубковую весну. А «Вашингтон» после сегодняшней победы (и осечек конкурентов) полноценно вернулся в борьбу за восьмёрку, хотя ещё пару недель назад это казалось практически нереальным.

«Клинки», наверное, так обрадовались выходу в плей-офф (это случилось благодаря победе «Рейнджерс» над «Детройтом»), что совершенно проспали начало матча и пропустили три гола за первые шесть минут.

Предводительствовал Александр Овечкин. Сначала он чуть не забил сам в падении, Алекс Лайон смог вытащить шайбу, но с добиванием Чикрана уже не справился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше он поучаствовал в голе Дилана Строума. Ови набрал отличный ход, в последних пяти встречах на его счету уже 8 (5+3) очков. Кроме того, сегодня капитан «Вашингтона» вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по суммарному количеству очков за регулярки и плей-офф (1831). Он обошёл очередную легенду, Джо Сакика (1829), впереди только Марио Лемье (1895), Стив Айзерман (1940), Рон Фрэнсис (1941), Сидни Кросби (1957), Горди Хоу (2010), Яромир Ягр (2122), Марк Мессье (2182) и Уэйн Гретцки (3239).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Дюбуа) – 03:15     2:0 Строум (Протас, Овечкин) – 03:35     3:0 Макмайкл (Чикран, Дюбуа) – 05:52     3:1 Далин (Норрис, Так) – 06:30     3:2 Маленстин (Гринвей, Далин) – 12:15     4:2 Протас – 26:06     5:2 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 46:26     6:2 Уилсон (Макмайкл) – 48:55 (sh)    

Только после третьей пропущенной шайбы «клинки» опомнились и предприняли попытку камбэка. До перерыва они отыграли два гола, а во втором периоде владели инициативой и контролировали шайбу, однако забил всё равно «Вашингтон». Отличился Алексей Протас, вернувшийся в состав после небольшой травмы, для белоруса этот гол стал 24-м в сезоне.

В третьем периоде «Вашингтон» забил ещё дважды (а Уилсон вообще отличился в меньшинстве) и дальше спокойно довёл матч до победы. После тяжёлого поражения в предыдущей игре с «Нью-Джерси» для «столичных» это было то, что доктор прописал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Прямые конкуренты — «Детройт», «Оттава», «Айлендерс» и «Коламбус» — сегодня очков не набрали, и «Вашингтон» вплотную приблизился к восьмёрке. Они всего в одном очке от «Сенаторз», которые идут вторыми в зоне уайлд-кард, и в двух – от «островитян», занимающих третье место в Столичном дивизионе. До конца регулярки остаётся пять матчей, и внезапно для «столичных» ещё ничего не потеряно.

«Наши лидеры нас ведут – Овечкин, Уилсон, Строум. Эти ребята вернули нас в борьбу. Мы готовимся к каждой игре и знаем, что это будет битва», — сказал Макмайкл.

«Мы не сдаёмся. Каждый в этой команде будет выкладываться на 110% в каждом матче, каждой смене. Мы доверяем друг другу, в нашей раздевалке настоящее братство», — отметил Леонард.

