«Чуть не заплакал. Хочу 1500 очков». Малкин после хет-трика высказался о своём будущем

Старая гвардия продолжает зажигать за «Питтсбург»: в матче с «Флоридой» Евгений Малкин отгрузил хет-трик в ворота «Флориды» и добрался до отметки в 1400 очков за карьеру! Он стал 23-м игроком в истории НХЛ, которому покорилось это достижение, и всего лишь вторым россиянином после Александра Овечкина.

Кроме того, Джино сравнялся по количеству встреч с тремя голами с Сидни Кросби (14), а также побил рекорд «Питтсбурга», став самым возрастным игроком с хет-триком. Ранее это достижение принадлежало Марку Рекки, который забил три в матче с «Торонто» в 2007 году в возрасте 38 лет.

Для Джино этот сезон складывается непросто. Были и травмы, и длительная дисквалификация, но его вклад в успехи «пингвинов» по-прежнему остаётся очень весомым. В 53 встречах на его счету 57 (18+39) очков – статистика, которой позавидуют многие молодые.

«Всё, что он делает, впечатляет. Невероятно, что он так выступает на протяжении такого долгого времени. Надо отдать ему должное, что он продолжает показывать такой высокий уровень игры, подготовки и всего остального», — сказал главный тренер команды Дэн Мьюз.

Летом у россиянина заканчивается контракт, и до сих пор неизвестно, захочет ли «Питтсбург» предложить новое соглашение. Агенты Малкина ещё зимой обсуждали с руководством «Питтсбурга» возможность продления контракта, однако тогда не получили никакой конкретики.

«Не хочу останавливаться, хочу 1500 очков»

Сам Джино верит, что его выдающаяся игра поможет ему остаться в команде. После хет-трика он высказался на этот счёт – отметил важность выступления в концовке регулярки и плей-офф и выразил надежду, что сможет добраться до 1500 очков за «Питтсбург».

— Такое достижение, и все 1400 очков вы набрали за «Питтсбург». Что это для вас значит?

— Потрясающие цифры, конечно, и всё за одну команду. Мне нравится здесь играть, с Кросби, Летангом и Карлссоном. У нас сейчас великолепная команда. Мы играли здорово, очки важны, два очка для команды. Мы бьёмся за плей-офф. Не хочу на этом останавливаться, хочу следующее достижение, 1500 очков.

— Фанаты скандировали ваше имя, как отреагировали на их поддержку?

— Чуть не заплакал. Это очень круто. Давно я уже не делал хет-триков, даже не помню, когда это было в последний раз. Очень много эмоций, и я хочу поблагодарить всех за поддержку и меня, и команды. Это сумасшествие.

— Как приспособились к переводу на правый фланг?

— Даже не знаю, как ответить. Я всю жизнь любил играть в центре, теперь люблю играть на фланге. Безумие (улыбается). Наверное, я важный игрок, могу сыграть и там, и там. Поговорите с Кайлом, что ему нравится. А так, тренер сказал играть на фланге, это работает и мы видим, что происходит. Я чувствую себя всё лучше с каждой игрой, понимаю, как играть, какая роль у крайнего в зоне обороны и атаки. Мне комфортно и всё нравится.

«Поверьте, каждый гол идёт на пользу контракту»

— У вас были травмы в сезоне, но вы всё равно набираете много очков.

— Да, когда есть травмы и пропускаешь матчи, это тяжело. Но, опять же, я рад тому, как команда сейчас играет. Рад, что мы бьёмся за плей-офф, потому что последние три года мы были недовольны. Сезон почти окончен, и мы видим, что происходит. А плей-офф – лучшая часть сезона.

— Знаю, что вы не собираетесь обсуждать новый контракт до конца сезона, но вы всё ещё пытаетесь доказать своей игрой, что заслуживаете контракта?

— Ну, если я скажу, что заслуживаю, а он скажет «нет», то о чём тогда говорить? Посмотрим, что будет с плей-офф, как я буду играть в плей-офф, в последних пяти встречах регулярки. И посмотрим, что будет летом. А пока что – самое классное время в сезоне. Я наслаждаюсь игрой, сегодняшним матчем. Хет-трик придал мне уверенности.

Поверьте, каждый гол идёт на пользу контракту (смеётся).

— Насколько впечатлены Чинаховым?

— Он начинал в звене со мной, теперь играет с Сидом. Я рад за него, мы видим, как после тяжёлого начала сезона в «Коламбусе» он прогрессирует с каждым матчем. Уверенность важна – он стал играть во втором звене, выходить на большинство, забил пару голов, и теперь показывает потрясающий хоккей в каждой встрече. Думаю, тренер его любит, даёт ему много игрового времени. Я хочу, чтобы Егор остался в команде, чтобы подписал новый контракт, а потом я подпишу.

Генеральный менеджер клуба Кайл Дубас тоже высказался: «Джино проводит ошеломляющий сезон для 39-летнего игрока. Но что самое важное, это то, как он проявляет свои лидерские качества с нашими новичками.

Наблюдать за этим – нечто особенное. Они открыто говорят о том, какое влияние он на них оказывает. И об этом его вкладе мало говорят, но он очень многое даёт нашей организации. Он помогает команде выступать на высоком уровне и побеждать».

Хочется верить, что доводы за сохранение Малкина для менеджмента «пингвинов» перевесят доводы против. И мы увидим 1500-е очко Джино за «Питтсбург».