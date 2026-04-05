Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»

Практически ровно год назад – 6 апреля 2025 года – в СКА подошла к завершению эпоха правления Романа Ротенберга. Формально 44-летний руководитель покинул свои должности позже, однако почва под его уход была заготовлена в тот момент, когда прозвучала финальная сирена о завершении шестого матча серии первого раунда плей-офф между СКА и московским «Динамо». Армейский клуб на домашнем льду потерпел поражение со счётом 2:5 и впервые за 16 лет не смог преодолеть стартовый барьер розыгрыша Кубка Гагарина.

Спустя несколько недель бело-голубые добрались до полуфинала плей-офф, показав лучший результат в клубной истории за 12 лет. А уже через несколько месяцев нынешнее руководство столичного клуба приняло одно из самых необъяснимых решений (но только на первый взгляд) за время своей работы в организации, отправив в отставку главного тренера Алексея Кудашова. На момент увольнения тренера не существовало ни одной предпосылки для такого решения, однако это только с точки зрения очевидной логики, согласно которой все элементы клуба должны работать на достижение спортивного результата.

В современном «Динамо» вертикаль власти выстроена совершенно иным образом. Людей, которые были намерены добиваться побед, из «Динамо» методично выживали, потому что они слишком многого хотели. Бывший спортивный директор клуба Алексей Сопин был буквально доведён до решения об отставки после того, как за неделю до дедлайна сначала выменял из «Лады» голкипера Владислава Подъяпольского, а затем за 10 минут до закрытия трансферного рынка совершил сделку с «Трактором», заполучив Дилана Сикьюру.

Вдумайтесь в суть событий. 27 декабря. Пятница. Вечер. Команда проводит матч регулярного чемпионата в Минске с местным «Динамо». Финальная сирена раздаётся в районе 22 часов по московскому времени. До закрытия рынка переходов остаётся два часа. В этот момент классный спортивный директор проводит ту работу, ради которой вообще-то он и находится на своём рабочем месте – до последнего старается усилить клуб. На самом флажке ему удаётся договориться с «Трактором» и заполучить иностранного форварда, который через год станет лучшим снайпером «Динамо» по итогам регулярного чемпионата.

За такую сделку в нормальном клубе Сопину выписали бы премию, учитывая, что в обратном направлении отправились два игрока глубокой ротации – защитник Андрей Прибыльский и форвард Матвей Гуськов. Но в «Динамо» вознаградили Сопина назначением служебной проверки, так как он не согласовал трейд с пресловутым советом директоров. Когда именно Сопин должен был созывать совет директоров, если учитывать, что на дворе уже была фактически ночь, никому не интересно. Да и не нужно. Обмен Сикьюры стал удобным способом, чтобы убрать Сопина из команды.

Через год исключительно за лишние вопросы пострадал и Кудашов. Всё началось с того, что в межсезонье московское «Динамо» абсолютно на ровном месте потеряло ведущего игрока. Когда в мае-июле проводилась селекция, никому и в голову не могло прийти, что нападающий Артём Михеев не сможет получить медицинский допуск на участие в новом сезоне. Из-за проблем с сердцем Михеев выбыл на весь сезон, а в начале сентября стало понятно, что и Седрик Пакетт из-за проблем со спиной больше не является помощником для больших задач. «Динамо» осталось без двух центрфорвардов топ-9, и главному тренеру понадобился игрок на замену.

Видите в этом что-то крамольное? Потеря двух форвардов разом разбила все тройки нападения и сломала наигранные спецбригады. Кудашов начал просить найти замену, однако получил ответ, что потолок зарплат уже исчерпан. Тогда главный тренер «Динамо» согласовал расставание с канадским форвардом Девином Броссо. Сделал он это с единственной целью: чтобы у спортивного блока появились финансовые средства на совершение сделки на усиление центральной оси, но реальность оказалась иной – Броссо был обменян за тысячу рублей в «Салават Юлаев», а на освободившееся место в платёжке генеральный директор Сергей Сушко и новый спортивный директор Рафик Якубов никого не нашли.

На протяжении месяца Кудашов задавал вопросы и просил необходимое усиление, потому что осознавал, что с текущим составом будет невозможно добиться успеха в плей-офф. Однако в итоге лишь пострадал за чрезмерную активность. Кудашова уволили после победы в Новосибирске, когда клуб находился на четвёртом месте в Западной конференции. На его место был назначен Вячеслав Козлов, который спокойно соглашался со всеми дальнейшими трансферами руководства.

В результате: за два месяца с момента отставки Кудашова до дедлайна московский клуб приобрёл защитника Романа Калиниченко, а также нападающих Анселя Галимова и Ивана Зинченко. Также был произведён обмен Максима Джиошвили на Семёна Дер-Аргучинцева, но непосредственно в дедлайн руководство «Динамо» не сделало вообще ничего, чтобы усилить команду.

Это короткое и наглядное сравнение работы Сопина и Якубова на своих должностях. Да и могло ли быть иначе, если в текущем руководстве «Динамо» прекрасно видело, что активные ходы на усиление здесь не приветствуются. Надо ли удивляться дальнейшему ходу событий? Под руководством лояльного тренера Козлова динамовцы выдали позорное выступление в плей-офф, впервые в истории клуба не сумев выиграть ни одного матча в розыгрыше Кубка Гагарина. За четыре встречи с минским «Динамо» (0-4) форварды столичной команды не забросили ни одной шайбы в равных составах.

После же выхода «Салавата Юлаева» в четвертьфинал можно констатировать, что «Динамо» заняло 12-е место в чемпионате КХЛ сезона-2025/2026. Ниже бело-голубые за всю историю клуба были лишь дважды – в 2001 и 2018 годах, когда не попали в плей-офф: 13-е и 18-е места соответственно. Абсолютный и безусловный провал, к которому высшее руководство клуба долго вело команду.

Сейчас легче и удобнее всего свалить всю вину на Козлова, к которому, вне всяких сомнений, хватает вопросов. Вот только одной заменой тренера эту организацию «Динамо» точно не спасти. После завершения четвёртой встречи серии первого раунда Вячеслав Анатольевич признал, что нынешний проект команды себя изжил.

– На ваш взгляд, можно ли говорить, что этот проект «Динамо» себя изжил и команде и всей организации нужно переформатирование?

– Думаю, что да. Этот состав набирался летом. Достаточно возрастные ребята. Поэтому думаю, что будут какие-то изменения. Может быть, и в тренерском штабе. Здесь сейчас сложно что-то предугадать. Наверное, будут изменения и у игроков.

– Какие цели и задачи ставились перед командой на этот плей-офф?

– Когда меня утверждали, целью был выход в финал. Я это знал. И я на это согласился, когда меня назначили, – ответил Козлов.

Всем очевидно, что нужна перестройка, только проблема заключается в том, что на следующий сезон «Динамо» уже потратило свыше 50% от потолка зарплат. О какой перестройке в такой ситуации можно говорить? Тем более, а где и как вы собрались набирать новых игроков? Молодые хоккеисты хорошего уровня являются ограниченно свободными агентами, и чтобы их заполучить, нужно платить компенсации.

Парадокс же текущего управления «Динамо» в том, что у московской команды есть деньги. Владельцы клуба – Банк ВТБ и фонд Аркадия Ротенберга – обеспечивают бюджет, который спокойно позволяет бороться за самые высокие задачи. Но выплачивать компенсации за молодых игроков – нельзя. Такова последовательная позиция президента клуба Виктора Воронина, который занимает свою должность на протяжении уже девяти лет. За это время лучшим результатом «Динамо» является выход в полуфинал Кубка Гагарина, после чего Кудашова уволили.

Кстати, когда в своё время всё тот же Сопин выменял из «Северстали» Даниила Пыленкова – ныне одного из лучших защитников КХЛ – президент «Динамо» пришёл в ярость, когда узнал, что клуб выплатил череповчанам компенсацию. Можно ли добиться успеха в подобной ситуации? Можно, если вы получаете достойную подпитку из своей школы, вот только она в «Динамо» за последние годы оказалась полностью развалена.

С таким подходом к работе «Динамо» не спасёт ни один обычный тренер, каким бы классным он ни был. Поэтому здесь необходимо признать очевидное: главная проблема руководства столичного клуба заключается в том, что оно банально не хочет побеждать. Да это так. Победы здесь никому не нужны. Необходимо, чтобы клуб жил и размеренно существовал.

Ситуацию в корне сейчас может изменить только один человек. Зовут его Роман Ротенберг. К деятельности Романа Борисовича можно относиться как угодно, однако неоспоримый факт заключается в том, что он горит и живёт хоккеем. Со своим положением Ротенберг мог бы спокойно входить в совет директоров какой-нибудь компании и наслаждаться жизнью, а он едва ли не каждую неделю гоняет по различным регионам страны и проводит хоккейные мастер-классы для детей, привлекая к тренировкам звёзд первой величины вроде Алексея Ковалёва.

Нынешняя ситуация в «Динамо» характеризуется одним словом – безнадёжность. Появление Ротенберга на любом руководящем посту точно внесёт совершенно иную струю в жизнь клуба. При нём столичный клуб перестанет просто декларировать задачи о борьбе за Кубок Гагарина, а начнёт реально к нему стремиться – уже не на словах, а на деле. Потому что Ротенберг точно хочет побеждать. Такое простое и вроде бы абсолютно понятное качество для спорта. Но в этом «Динамо» именно его и не хватает.