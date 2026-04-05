«Питтсбург» не продлит контракт с Малкиным? Это будет глупость вселенских масштабов!

Такого крутого ветерана, как Джино, оторвут с руками и ногами на рынке. А «Пингвинз» могут отпустить его бесплатно.

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу, так что становится всё больше разговоров о грядущем межсезонье. В нём будет много интриг, часть из которых связана с новыми контрактами возрастных звёзд.

Про ситуацию Александра Овечкина вы и так знаете, а вот о том, что ждёт Евгения Малкина, обычно говорят не так часто. Отчасти это, конечно, связано с тем, что сами переговоры вроде как поставлены на паузу и стороны хотят прежде дождаться завершения сезона.

Возможно, это не так уж и плохо, если учитывать, что «Питтсбург» впервые за четыре года близок к выходу в плей-офф, а борьба на Востоке настолько ожесточённая, что любой отвлекающий фактор может порушить баланс в ведомой стареющими звёздами команде.

Тем не менее Малкин регулярно напоминает о себе. И, конечно, в ночь с 4 на 5 апреля он сделал это так громко, что проигнорировать это было просто невозможно.

В матче с «Флоридой» Евгений оформил хет-трик, к которому добавил ассист, а также пробил планку в 1400 очков в НХЛ, став лишь четвёртым неканадским хоккеистом в истории, сделавшим это — после Яромира Ягра (1921), Александра Овечкина (1684) и Теэму Селянне (1457).

Благодаря усилиям Джино «Питтсбург» оторвался до преследователей уже на шесть очков всего за пять-шесть встреч до конца регулярки и серьёзно укрепил свои позиции в борьбе за плей-офф.

После встречи с «Пантерз» сомневаться уже не приходится: если «Пингвинз» не продлят контракт с Малкиным, это будет огромной, колоссальной глупостью!

Не подумайте, что это какая-то очередная патриотическая бравада в отечественном СМИ наподобие тех, которые сейчас приобрели невиданную популярность. Тут дело не в паспорте Евгения. Дело даже не в заслугах и достижениях нападающего в карьере. Дело в том, какой хоккей он показывает прямо здесь и сейчас.

В 39 лет Малкин — третий ассистент и пятый бомбардир «Питтсбурга» в нынешнем сезоне. Возможно, это не звучит как какое-то достижение, однако есть нюанс: Евгений сыграл на десяток — а то и на два десятка — меньше матчей, чем те, кто располагается выше него в этих списках.

Евгений Малкин с Сидни Кросби Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Лучший бомбардир «Пингвинз» Сидни Кросби провёл 65 встреч, в которых набрал 69 (28+41) очков, Эрик Карлссон с 64 (14+50) баллами 72 раза выходил на лёд, Брайан Раст (27+32) — 69, Энтони Манта (31+30) — 77.

На счету же Малкина — всего 53 встречи! И он в нынешнем сезоне совершил 57 (18+39) результативных действий. То есть форвард при этом ещё и набирает в среднем больше балла за матч. А по средней результативности Евгений и вовсе лучший хоккеист «Питтсбурга»!

Причём, что немаловажно, даже без 3+1 с «Флоридой» картина особо не изменилась бы. Малкин показывает стабильную игру на протяжении всего сезона.

Об этом же говорит занимательный факт: в текущей регулярке Джино уходил со льда без очков в 15 матчах — это 28%. Для сравнения: у Кросби таких встреч 21 — то есть 32%. Сопоставимые значения, если учитывать, что Сид пропустил меньше.

Примечательно, что Малкин находится в топе лучших и среди возрастных хоккеистов.

Если взять всех игроков в возрасте 37 лет и старше, которые в этом сезоне выходили на лёд, то больше нападающего «Питтсбурга» набрали только двое — Кросби и Овечкин. Если брать лишь ровесников Евгения и тех, кто старше, то форвард «пингвинов» и вовсе второй по количеству очков — сразу после капитана «Вашингтона». А как ассистент он и вовсе лучший.

Однако важны не только цифры.

Малкин ради команды готов на всё.

В 39 лет нападающий согласился поменять свою роль, потому что так будет лучше для «Питтсбурга» — теперь он выходит не в центре, а справа. Евгений приспособился к игре в новой роли, и это дало свои плоды.

Он продолжает отлично справляться и с ролью лидера. В отсутствие Кросби форвард ведёт за собой команду, а попутно учит молодёжь и помогает осваиваться новичкам. Именно он сыграл важную роль в стремительном прогрессе соотечественника Егора Чинахова. Благодаря опытному товарищу 25-летний форвард после обмена из «Коламбуса» оформил 31 (17+14) очков в 39 матчах. За один только этот отрезок в «Питтсбурге» Чинахов набрал больше очков, чем за каждый из предыдущих сезонов в НХЛ, установив личный рекорд в Северной Америке. Это даже без учёта 3+3 в 29 встречах за «Блю Джекетс».

А главное — по меркам своих вложений в командные успехи, по меркам своей результативности Малкин получает сущие копейки. Его кэпхит составляет $ 6,1 млн. Столько же зарабатывает, например, 38-летний Крис Летанг, у которого всего 33 (3+30) очка в 71 матче. Конечно, Крис — защитник, однако в атаке от него всё равно ожидали большего.

Даже несмотря на и без того невысокий кэпхит, Евгений готов ещё подвинуться по деньгам! Настолько он хочет остаться в «Питтсбурге».

Конечно, Малкин сам не без греха. В марте нападающий схлопотал совершенно необязательную дисквалификацию на пять встреч, плюс он всё ещё периодически вылетает из-за травм.

Однако всё это — минимальные издержки. Плюсы однозначно перевешивают.

Так что потенциальная сделка выглядит максимально выгодной для «Питтсбурга». А если «Пингвинз» решат всё-таки расстаться с Малкиным, то на рынке такого ветерана оторвут с руками и ногами. Ещё и выпишут чек помощнее.

Вот только для руководства «пингвинов» это будет оглушительным провалом. Отпустить легенду франшизы и любимца города, настоящего лидера как на льду, так и за его пределами, отличного хоккеиста, который всё ещё довольно продуктивен и эффективен, который готов на любую роль, на более низкий контракт, ещё и сам горит желанием играть за вашу команду?

Хочется верить, что «Питтсбург» всё же так не облажается.

