Безумная отставка в НХЛ! «Айлендерс» убрали тренера за четыре матча до конца сезона

Кажется, в НХЛ окончательно низвели должность главного тренера куда-то на уровень «раскладыватель ложечек в пресс-центре» и «ассистент уборщика туалета». Отставка Брюса Кэссиди из «Вегаса» за восемь матчей до конца сезона выглядела безумием, на которое способны только нетерпеливые менеджеры «рыцарей». Однако «Айлендерс» выдали такое за четыре игры до финиша, убрав Патрика Руа.

Увольнение Руа случилось на фоне серии из четырёх поражений: с учётом характера Патрика и игрового кризиса приходится думать, что команде он просто надоел. Похожий прецедент в истории НХЛ можно найти: в 2007-м «Нью-Джерси» убрал Клода Жюльена за три встречи до конца. Есть легенда, что ветераны «Дэвилз» были недовольны мягкостью тренера, на одной из тренировок метнули в него шайбу, а он никак не отреагировал — и это было для Жюльена приговором.

Само возвращение Руа в НХЛ несколько лет назад удивило многих. Это было последнее тренерское назначение Лу Ламорелло в его менеджерской карьере. Легендарный Лу к концу работы сбавил и собрал максимально серую и неинтересную команду, которую пришлось оживлять тренерской сменой. Как встряска это в моменте сработало, но год назад «Айлс» не прошли в плей-офф. Однако новый генеральный менеджер Мэтью Дарше сохранил Руа на месте, хотя частенько новые боссы ставят на своих кандидатов на тренерской скамье.

10 лет назад «Колорадо» при Руа стабильно плёлся в хвосте НХЛ по соотношению созданных и допущенных моментов. Не помогало и наличие звёзд типа Маккиннона, Дюшейна, О’Райлли и даже Игинлы в атаке. Игра Семёна Варламова зачастую позволяла скрывать эти недостатки, но не до конца: два раза из трёх при Руа «лавины» в плей-офф не попадали. Сейчас «Айлендерс» идут 27-ми по соотношению ожидаемых голов. Однако благодаря невероятному Илье Сорокину (а бо́льшую часть сезона — и его бэкапу Давиду Риттиху) «островитяне» держались в зоне плей-офф.

Вообще, «Айлс» с их курсом на постепенную перестройку могли и не попадать в восьмёрку, однако по ходу дела явно появился аппетит. Сильные сезоны проводили не только вратари, но и первый номер драфта Мэттью Шефер, который сразу же доказал свою готовность к НХЛ и высокие перспективы в лиге. На дедлайне команда отдала сразу четыре актива за опытного Брэйдена Шенна, в том числе пик первого раунда – хотя бы не собственный, а «Колорадо», полученный при обмене Брока Нельсона. Однако после олимпийской паузы команда валится и набирает лишь 50% очков.

Критическим, возможно, стал матч с «Питтсбургом» неделю назад. «Островитяне» вели 3:1 в гостях во встрече с прямым конкурентом по дивизиону, но проиграли 3:8, Руа назвал матч «одной из наших худших игр в обороне за всё время». По данным Руа, лишь за один второй период команда допустила 11 (!) явных голевых моментов у своих ворот. Форвард Кайл Маклин заявил прессе: «Мы подвели Сорокина: он невероятно играет, а мы позволили сопернику создать так много у ворот». После этого и началась серия поражений.

Автор газеты Newsday Эндрю Гросс на днях писал: «Последние пять игр сезона могут превратиться в референдум о доверии к Руа. Он мотиватор, который пытается достать лучшее из игроков, его суперзвёздный статус многое значит для хоккеистов. Он максимально честен в своих высказываниях и благодаря этому завёл хорошие отношения с прессой: он показывает уважение в её адрес и получает уважение в ответ. Но если Руа не сможет завести команду в плей-офф, когда Шефер и Сорокин играют так, то может беспокоиться о своём месте». Никто не думал, что терпения до конца сезона не хватит.

Необычно в таком назначении то, что у «Айлендерс» уже появился готовый опытный сменщик со стороны. В указанном выше случае с Жюльеном Ламорелло пришлось тренировать самому, для Джона Тортореллы отрезок в «Вегасе» может стать вообще заключительным в карьере. А вот Питер Дебур, который выводил в финал Кубка Стэнли сразу две команды, давно считался основным претендентом на любую статусную вакансию в НХЛ.

Наших болельщиков наверняка будет интересовать, как это повлияет на судьбу Максима Шабанова. Челябинский технарь явно не прижился у Руа, который не особо давал ему играть. Конечно, продуктивность у Максима страдала, однако тренер обычно доверял тем же Джонатану Друэну (до его обмена в «Блюз») и Энтони Дюклеру, результативность которых была не особо выше. Забавно, что Шабанов забил в последнем матче Руа перед отставкой.

Агент Александр Черных говорил прессе: «Мы его положением недовольны. Сейчас уже активно ведём поиск другой команды на следующий сезон. Если ситуация нас не устраивает, то мы делаем всё в интересах хоккеиста». Вполне возможно, теперь сторона Шабанова не будет торопиться с требованием обмена: новый тренер может дать хоккеисту новый шанс.

Сейчас у Дебура будет пять дней до следующей встречи, что много в условиях календаря НХЛ: у тренера будет чуть больше времени понять, каких людей ему придётся держать в руках. Однако в условиях нереальной плотности Востока даже одно поражение нежелательно: по потерянным очкам «Айлс» уже место в плей-офф утратили. Впереди у команды из Нью-Йорка – «Торонто», прямые конкуренты из «Оттавы», «Монреаль» и «Каролина», а снизу подпирают три-четыре команды, которые готовы выбить «Айлендерс» из восьмёрки.

Эта отставка — очередной повод задуматься о том, что значит место главного тренера в современной НХЛ. Редкие ветераны типа Джона Купера, Джареда Беднара и Рода Бриндамора сохраняют свои места, пока вокруг них происходит хаотичное перемещение. Конечно, наверняка менеджеры нальют много словесной воды вокруг этих передвижений, однако в конечном итоге всё сводится к слову, которое стало чуть ли не главным в этом сезоне КХЛ – «встряска». Другие способы свою эффективность утратили.