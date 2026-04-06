Феерия Капризова! Оформил хет-трик и стал лучшим российским снайпером сезона НХЛ

День назад «Детройт» уступил на «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» и дал «Баффало» официальную путёвку в плей-офф – впервые за 14 лет. Теперь именно «красные крылья» могут стать командой, которая дольше всех не играла в матчах на вылет.

Шансы на то, что «Ред Уингз» в 10-й раз пролетят мимо плей-офф, растут с каждым днём. Команда проиграла пять из последних семи игр, а конкуренты воспользовались ситуацией и сделали задел.

«Миннесоте» уже, кажется, несколько месяцев ничего с турнирной точки зрения не угрожает. «Дикари» с полной уверенностью могут готовиться к серии с «Далласом» — вероятность того, что эта встреча не состоится, находится где-то в районе нуля.

Кирилл Капризов в марте получил повреждение и даже пропустил две игры, а позже пытался набрать форму, выдав не самый результативный отрезок. Но в этом матче россиянина прорвало.

В первом периоде «Детройт» забил и даже сумел уйти на перерыв, ведя в счёте. Но всё, что гости не забили в первые 20 минут, влетело в ворота во вторые. Уже в первой смене Болди и Эрикссон Эк продавили борт и заставили оборону соперника провалиться. Дальше забивали у «Миннесоты» только россияне.

Через минуту Капризов вывел команду вперёд – Кирилл сумел ловко подстроиться под наброс Хартмана и переправил шайбу мимо вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Немного погодя победно руки вверх вскинул и другой россиянин – Владимир Тарасенко. У опытного форварда было много моментов, но забить получилось только в середине второго периода резким броском с острого угла. Было видно, как Владимир хочет забить команде, где он провёл худший отрезок в карьере.

«Детройт» продолжал валиться, и Капризов до перерыва оформил дубль, устремившись вперёд по левому флангу и послав шайбу в ближний угол.

«Ред Уингз» поставили себя в затруднительное положение, однако каким-то образом смогли из него вырваться, положив в ворота Густавссона три шайбы. Овертайм был близок, однако Патрик Кейн получил удаление в конце третьего периода, а Капризов броском с ходу оформил хет-трик и приблизил соперника к отпуску.

Фееричное выступление Капризова с тремя заброшенными шайбами позволило ему обойти Никиту Кучерова в списке лучших российских снайперов НХЛ сезона – у Кирилла теперь 43 шайбы.