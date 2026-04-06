«Торонто» провалил сезон и идёт в перестройку. Эпоха Мэттьюса и Нюландера подошла к концу?

Едва ли в мире есть более несчастные люди, чем болельщики «Торонто». Регулярные неудачи клуба уже давно превратились в мем, однако нынешний сезон выделяется среди прочих. Впервые за 10 лет команда не попала в плей-офф. Причём дело вовсе не в высокой конкуренции на Востоке – «листья» потеряли все математические шансы задолго до завершения регулярного чемпионата.

На этом фоне неудивительно, что клуб уволил генерального менеджера Брэда Треливинга. Следом за ним летом наверняка оставит свой пост и главный тренер Крэйг Берюбе. Команда так и не дошла хотя бы до финала конференции, но уже идёт в перестройку. По слухам, после сезона может уйти капитан Остон Мэттьюс. Что в таком случае ждёт франшизу?

Прошлое межсезонье для «Торонто» получилось неоднозначным. С одной стороны, клуб не сумел удержать Митча Марнера. Нападающий с тонкой душевной организацией банально устал играть за команду, когда буквально каждый дворник ждёт от тебя хет-трика и готов разорвать на части в случае неудачи. С другой – Брэд Треливинг смог выжать из уходившего в статусе свободного агента хоккеиста хотя бы какой-то актив в виде Николя Руа. Да и многие видели в отказе от продления Марнера весомый плюс. Команда становилась гораздо более ровной, без существенного перекоса в сторону ядра лидеров. В теории. На практике серьёзно обновиться и усилить глубину за счёт разгрузившейся после ухода Митча платёжки «листьям» не удалось. Из заметных приобретений можно выделить разве что переход финского нападающего Матиаса Маччелли. Матиас неплохо влился в систему Берюбе, однако равноценной заменой Марнеру, разумеется, не стал.

Окно возможностей для «Торонто» должен был расширить и новый контракт Джона Тавареса — 35-летний форвард остался в команде на скромные $ 4,3 млн. Здесь на ум приходит аналогия с внезапно появившимися в семейном бюджете деньгами, которые быстро улетучились. Ни одной серьёзной покупки – всё ушло на мелочи. Зато отсутствие Марнера сразу же сказалось на Остоне Мэттьюсе. Американец проводит свой худший за последние годы сезон, и, хотя неудачи снайпера можно объяснить и травмами, по средней результативности просадка также значительна. Как только ни пытался Берюбе по ходу сезона пересобрать первую тройку, найти столь идеально подходящего Остону подносчика снарядов так и не вышло. Сбавил и Вильям Нюландер, а Морган Райлли в принципе считался элитным игроком только в глазах руководства «Торонто».

Из плюсов можно выделить разве что глубину во вратарской линии. После того как травмы синхронно получили Энтони Столарз и Джозеф Уолл мы узнали, что на уровне НХЛ способен играть швед Деннис Хилдеби. А ведь в системе есть ещё и россиянин Артур Ахтямов, чей переход на ступень выше АХЛ давно напрашивается. С учётом того, что вся вратарская бригада подписана до 2028 года, да ещё и за вполне вменяемые деньги, за последний рубеж переживать точно не стоит, наоборот, вероятно кто-то уже этим летом отправится на обмен, чтобы у клуба появилась возможность усилить другие позиции. В первую очередь напрашивается поиск первого защитника на большинство. Понятное дело, что это штучный товар, однако практика показывает – без игрока обороны экстра-класса успеха не добиться. Под потолком будет больше $ 10 млн, и этими деньгами важно распорядиться с умом.

Самое главное – понять, в чём состоит стратегия «Торонто» на ближайшие пару лет. Либо лёгкая пересборка и очередная попытка пойти за Кубком Стэнли вместе с Нюландером, Мэттьюсом и Таваресом. Либо тотальная перестройка. В пользу второго варианта говорит увольнение генерального менеджера Треливинга. Тренеру Берюбе дали доработать сезон до конца, однако летнее увольнение неизбежно. Вполне возможно, решать будущее франшизы будет даже не президент клуба Кит Пелли, а капитан Мэттьюс. Всё громче становятся слухи о желании Остона сменить команду. Проговариваются и варианты – «Юта», «Анахайм», «Лос-Анджелес». Его контракт действует ещё два сезона, но не удерживать ведь хоккеиста насильно?

Подобный трансфер точно подведёт черту под чемпионскими амбициями этой сборки «Торонто». Без Мэттьюса мало смысла оставлять в команде и Нюландера, чей контракт на $ 11,5 млн действует и вовсе до 2032 года. Даже с учётом роста потолка зарплат далеко не каждый клуб согласится принять к себе шведа, чьи лучшие годы, возможно, уже позади. А это значит, что действительно важные активы в обмен на Вильяма канадцы не получат. Как, впрочем, и потенциальный переход Остона в «Кингз» не обязательно станет для «Мэйплс Лифс» равноценной сделкой. Когда желание игрока сменить обстановку становится известно общественности, он неизбежно обрушает его рыночную стоимость. Да и нет у «королей» большого набора драфт-пиков, чтобы ими можно было компенсировать потерю суперзвезды уровня Мэттьюса. Как нет их и у «уток» с «мамонтами».

Однако даже если затариться пиками и проспектами, результат будет виден только спустя три-четыре года, и это в лучшем случае. А пока болельщикам придётся смириться со статусом аутсайдера. Хотя ещё год назад «Мэйпл Лифс» выигрывали свой дивизион и затаскивали чемпионскую «Флориду» в седьмой матч – и градус ожиданий взлетел до небес. И всё-таки правильнее будет отказаться от гипотетической борьбы за титул с нынешним составом, отпустить лидеров на волю и начать всё сначала. Вот только под давлением общественности новый генеральный менеджер, кем бы он ни был, наверняка сделает всё, чтобы удержать Нюландера с Мэттьюсом, и вновь заговорит о цели в виде Кубка Стэнли. Что будет, по сути, популизмом, однако в таком городе, как Торонто, по-другому, похоже, просто нельзя. И в этом главное проклятие команды.