Провалище «Вашингтона» — проиграли 1:8 аутсайдеру НХЛ! Теперь точно мимо плей-офф?

«Рейнджерс» после того, как объявили о пересборке и обменяли Артемия Панарина в «Лос-Анджелес», неожиданно приободрились и начали побеждать гораздо чаще. Причин этому можно найти множество, но, кажется, преобладают две: отсутствие давления и выход всех травмированных лидеров из лазарета.

«Вашингтон» всё пытается успеть ступить на подножку уходящего поезда под названием плей-офф. Сокрушительное поражение в матче с «Нью-Джерси» должно было поставить крест на перспективах команды, однако уверенная победа во встрече с «Баффало» ситуацию слегка поменяла.

В этом году в гостях у «Рейнджерс» куражились многие команды, но в последнее время подопечные Салливана дома играют очень неплохо – четыре победы в пяти матчах как неопровержимое доказательство.

Первый период не ответил на вопрос, какая может быть игра: команды обменялись голами и выглядели равными друг другу. Но во втором периоде на льду были только парни в синем. Хозяева неожиданно вспомнили, что начался новый сезон МЛС, и забили первые голы во второй двадцатиминутке ногой – Миллер и Кайлли оказались в нужное время в нужном месте.

Списать всё на невезение «Вашингтон» не мог, так как после этого команда Карбери пропустила ещё три шайбы на любой вкус. По ходу периода у гостей и вовсе начали сдавать нервы: Чикран подрался с Кайлли, а Дьюхейм — с Картье. В следующем отрезке отношения начали выяснять Лапьер и Лаба.

Помогло ли это оживиться «Вашингтону»? Да ничуть. «Столичные» почти ничего не создали у чужих ворот, пропустив попутно ещё две шайбы, а счёт на табло стал совсем грустным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Провалище «Вашингтона»! Поражение 1:8 от аутсайдера НХЛ сильно бьёт по команде: как морально, так и турнирно. Какие теперь у «Кэпиталз» шансы на плей-офф? Отставание от «Филадельфии», идущей на третьем месте в Столичном дивизионе, составляет три очка, а играть осталось всего четыре матча. При этом впереди находятся «Коламбус» и «Айлендерс».

Надеяться на провал «мундиров», «островитян» и «лётчиков» можно, так как первые попали в яму, вторые решили вдруг сменить тренера, а третьи в целом не блещут стабильностью. Но проблема в том, что все факторы должны сойтись одновременно. Сам же «Вашингтон» должен в этот же момент брать максимум.