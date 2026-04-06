Рейнджерс — Вашингтон — 8:1, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, шансы столичных на плей-офф

Провалище «Вашингтона» — проиграли 1:8 аутсайдеру НХЛ! Теперь точно мимо плей-офф?
Максим Макаров
Отчет «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 8:1
Шансы «столичных» тают.

«Рейнджерс» после того, как объявили о пересборке и обменяли Артемия Панарина в «Лос-Анджелес», неожиданно приободрились и начали побеждать гораздо чаще. Причин этому можно найти множество, но, кажется, преобладают две: отсутствие давления и выход всех травмированных лидеров из лазарета.

«Вашингтон» всё пытается успеть ступить на подножку уходящего поезда под названием плей-офф. Сокрушительное поражение в матче с «Нью-Джерси» должно было поставить крест на перспективах команды, однако уверенная победа во встрече с «Баффало» ситуацию слегка поменяла.

В этом году в гостях у «Рейнджерс» куражились многие команды, но в последнее время подопечные Салливана дома играют очень неплохо – четыре победы в пяти матчах как неопровержимое доказательство.

Первый период не ответил на вопрос, какая может быть игра: команды обменялись голами и выглядели равными друг другу. Но во втором периоде на льду были только парни в синем. Хозяева неожиданно вспомнили, что начался новый сезон МЛС, и забили первые голы во второй двадцатиминутке ногой – Миллер и Кайлли оказались в нужное время в нужном месте.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Шири (Картье, Фокс) – 00:23     1:1 Макмайкл (Уилсон, Фехервари) – 13:45     2:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 23:07 (pp)     3:1 Кайлли (Шнайдер, Бродзински) – 25:53     4:1 Кайлли (Трочек, Гавриков) – 28:33     5:1 Сикора (Лаба, Хмеларж) – 33:22     6:1 Фокс (Зибанеджад, Миллер) – 38:27 (pp)     7:1 Трочек – 42:27     8:1 Кайлли (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:28    

Списать всё на невезение «Вашингтон» не мог, так как после этого команда Карбери пропустила ещё три шайбы на любой вкус. По ходу периода у гостей и вовсе начали сдавать нервы: Чикран подрался с Кайлли, а Дьюхейм — с Картье. В следующем отрезке отношения начали выяснять Лапьер и Лаба.

Помогло ли это оживиться «Вашингтону»? Да ничуть. «Столичные» почти ничего не создали у чужих ворот, пропустив попутно ещё две шайбы, а счёт на табло стал совсем грустным.

Провалище «Вашингтона»! Поражение 1:8 от аутсайдера НХЛ сильно бьёт по команде: как морально, так и турнирно. Какие теперь у «Кэпиталз» шансы на плей-офф? Отставание от «Филадельфии», идущей на третьем месте в Столичном дивизионе, составляет три очка, а играть осталось всего четыре матча. При этом впереди находятся «Коламбус» и «Айлендерс».

Надеяться на провал «мундиров», «островитян» и «лётчиков» можно, так как первые попали в яму, вторые решили вдруг сменить тренера, а третьи в целом не блещут стабильностью. Но проблема в том, что все факторы должны сойтись одновременно. Сам же «Вашингтон» должен в этот же момент брать максимум.

