Уйдёт ли «Авангард» в семь матчей? Уфа возьмёт реванш? Превью 1/4 финала плей-офф КХЛ

Первый раунд плей-офф оказался коротким и дальше прошло мало андердогов? Зато это по логике должно отлично сказаться на втором раунде, ведь там нас ждут мощные зарубы. Одна пара, как всегда в перекрёстном плей-офф, даже выглядит «скрытым финалом», но и в других есть на что посмотреть.

«Металлург» – «Торпедо»

Кажется, нигде я ещё не встречал прогноза, где «Торпедо» отвели хотя бы семь матчей в серии. Все, абсолютно все ставят на проход команды Андрея Разина, и это, вообще-то, логично. С чего бы в здравом уме ожидать вылета победителя регулярки от шестой команды Запада с нулевой разницей шайб в гладком сезоне. Однако есть ощущение, что серия будет интересной.

Конечно, такой её сделали ещё осенние игры, когда Разин и Алексей Исаков вступили в стычку в подтрибунке «Нагорного», а потом случилась легендарная пресс-конференция про «администратора» Исакова. Кстати, оба весёлых матча «Магнитка» выиграла с общим счётом 9:2, но это было во время становления «Торпедо» и локального кризиса команды.

«Магнитка» и «Северсталь» во многом близки, и это касается не только зашкаливающего числа бывших игроков и тренеров Череповца в Магнитогорске. Игровой стиль и подбор команды во многом схожи, однако у команды Разина есть пара очень важных вещей, которые отличают её от команды Козырева. «Металлург» бо́льшую часть времени будет играть красиво, но в случае необходимости может закрыться, терпеть и идти в силовую, хотя в регулярке команда была предпоследней по количеству хитов.

И в «Северстали», доводилось слышать, считали именно «Торпедо» самым опасным из потенциальных соперников, хотя команда могла попасть на СКА или московское «Динамо». Нижегородцы — мобильная и молодая команда, которая явно не уступит «Металлургу» в скорости и объёме движения. Ещё при Исакове «Торпедо» очень часто идёт в силовую, хотя напугать этим «Магнитку» очень сложно. Показательно, что обе команды идут в топ-3 КХЛ по перехватам и отборам.

Однако у этого «Металлурга» есть пара уязвимостей. Главная — игра вратарей. В серии с «Сибирью» она не проявилась, более того, «Магнитка» оформила редкий «сухой» матч. Однако по довольно возрастной «Сибири», которая несколько матчей провела без своего лидера Тейлора Бека, оценивать это сложно. В регулярке и к Александру Смолину, и к Илье Набокову были вопросы, а вот Денис Костин свой уровень сохранял.

Кроме того, по этому «Металлургу» явно бьют отсутствие своей версии Никиты Гребёнкина из чемпионского состава и травма Дмитрия Силантьева. Конечно, команде и не нужны грубая сила и размеры, но в плей-офф на первый план всё равно выходят игроки, которые работают — пусть «Магнитка» и показала, что для успешной работы необязательно быть крупным. И «Торпедо» как соперник интересно тем, что его сильные качества совпадают с сильными сторонами «Металлурга».

«Локомотив» – «Салават Юлаев»

Год прошёл, и как поменялись два соперника? У «Локо» в составе практически ничего не изменилось, но Боб Хартли чуть изменил игровую концепцию, хотя от некой машинообразности команде все равно не уйти. У «Салавата Юлаева» за один сезон дважды изменилось всё, и проход уфимцев стал чуть ли не самой красивой историей довольно короткого первого раунда.

В прошлом году у «Салавата» хандрил рекордсмен регулярки Джош Ливо, и в целом легионеры не то чтобы остались на втором плане, однако не дали ожидаемого влияния. А вот у «Локомотива» тогда сыграли герои второго плана, и очень важными для победы были действия игроков типа Ильи Николаева и Даниила Тесанова. Теперь у уфимцев состав не с таким перекосом на звёздную топ-6, зато более ровный — правда, на фоне «Локомотива» всё равно чуть бледноватый.

«Автомобилист» в первом раунде был пройден в первую очередь за счёт прекрасной работы без шайбы, хорошего прессинга и использования слабостей «Авто», исходящих от конструкции состава уральцев. «Локомотив», как и екатеринбуржцы, команда достаточно возрастная, однако там собраны игроки совершенно другого типа, которые играли в совсем другом стиле несколько лет. Все те вещи, за счёт которых Уфа прошла во второй раунд, ярославцы делать тоже умеют, причём лучше.

«Локомотив» в первом раунде вроде бы и дал подышать «Спартаку», но лишний раз показал свою мощь. Были отрезки, когда ярославцы просто вдавливали команду Жамнова в зону, полностью доминируя в позиционной атаке — и наоборот, когда просто не давали бросать по воротам Исаева. До ярославского вратаря в среднем доходил лишь 21 бросок за матч, и это с учётом двух игр с овертаймами. А самое главное — сыграла глубина состава, к которой возникали вопросы.

Лишняя интрига — битва спецбригад. У «Локомотива» было очень слабое большинство в сезоне, зато в плей-офф Ярославль забил дважды за семь попыток, вписав один гол в считаные секунды. «Салават» очень пристойно выглядел в меньшинстве и не рассы́пался в момент ключевого пятиминутного удаления Евгения Кузнецова, однако в формате «пять на четыре» выглядел довольно бледно, хотя «Автомобилист» давал удаляться.

В общем, перед Виктором Козловым стоит сложнейшая задача: команде Хартли надо просто сыграть в свой хоккей. Дома уфимцы показали, что могут придавить почти любого соперника, однако до домашних игр в этой серии надо ещё не привезти 0-2 из Ярославля. На первый план неизбежно выйдет Семён Вязовой, который провёл сильный первый раунд.

«Авангард» – ЦСКА

Игорь Никитин против клуба, в котором начинал тренерскую карьеру; Сергей Калинин против родной команды; Константин Окулов против команды, которая помогла ему стать звездой, а потом обменяла на хоккейный эквивалент коробка спичек — в этой серии много интриг. Три года подряд серия с участием «Авангарда» выглядит самой интересной во втором раунде, и все три года омичи играют против тренера Никитина.

ЦСКА, правда, отличается от «Локомотива» стадией становления. В начале года армейцы напоминали «Локо» первого года Никитина, который больше мучился и страдал, нежели побеждал. Нынешняя форма ЦСКА — это скорее «Локомотив» второго года, который уже наладил лучшую оборону в лиге, но при этом часто страдал в атаке, часто не мог взломать аутсайдеров. Тот «Локо» армейцам проиграл в семи матчах, на седьмую игру фактически не вышел и подарил нам легендарную цитату Никитина про «лицо в соплях».

В первом раунде против СКА у команды появился неожиданный снайпер — Денис Гурьянов. Бывший первораундник драфта НХЛ в прошлом плей-офф не забил ни разу, осенью витали слухи о его обмене, а сейчас – сразу шесть шайб с первым в КХЛ хет-триком. «Свадьба окрылила – всё взаимосвязано. Не сказал бы, что было легко – каждая игра как вызов», — сказал форвард. Однако надо отметить и то, что у команды был очень проблемный оппонент в первом раунде.

«Авангард» же получил неожиданно мощное сопротивление от «Нефтехимика»: если бы игра продолжалась 50 минут, у «ястребов» возникли бы большущие проблемы. Однако в концовках игр команде Игоря Гришина не хватало то ли опыта, то ли плей-оффной сыгранности, то ли умения забирать своё, и почти все концовки остались за «Авангардом». Для омской команды серия стала отличной проверкой возможностей, потому что «Нефтехимик» не уступал ни в скорости, ни в физике, ни в самоотдаче.

И в этом плане первый раунд для «Авангарда» можно назвать демоверсией того, что ждёт команду во втором. Два года подряд омичи затягивали серию в седьмой матч и оба раза проигрывали максимально драматично: первый раз с тренерской отставкой, второй раз — во втором овертайме. Сейчас проект Буше получает небольшое преимущество за счёт того, что находится на втором году своей постройки — а ЦСКА в таком виде под требования Никитина перестроен ещё не полностью, и случаются трансферы, которые абсолютно под тренера не подходят.

Соблазнительно снова ждать семь матчей: правда, далеко не факт, что их будет весело смотреть. Оба тренера умеют терпеть и ждать: для «Авангарда» в первом раунде, правда, пассивная игра пару раз чуть не обернулась неприятностями.

«Динамо» Минск – «Ак Барс»

Вот и наступил момент, когда минский клуб на этой стадии владеет преимуществом своей площадки и считается фаворитом. Тем временем экспертное сообщество возмущается льготами Минска в плане легионеров — и забавно, что говорит об этом Владимир Крикунов, у которого иностранцам было всегда нелегко. Только фактор 12 легионеров сам по себе не делает команду фаворитом.

«Динамо» в серии с другим «Динамо» показало себя очень по-хамелеонски: активная домашняя модель, когда московские гости порой просто не могли вывести шайбу из зоны из-за прессинга, и относительно пассивная гостевая. Там для победы хватило четырёх шайб за два матча, потому что возрастная команда Козлова вообще не могла пробиться на пятак Фукале: канадский голкипер очень слабо провёл вторую половину сезона, однако полевые сильно разгрузили его в этой серии.

«Ак Барс» в своей серии первого раунда не выглядел настолько лучше «Трактора», чтобы закончить всё в пяти матчах. Однако в целом Казань была стабильнее, увереннее и забирала своё там, где «Трактор» нервничал. Три победы в овертаймах из трёх — это отличный показатель, который можно развернуть и как неумение нынешнего Челябинска сохранять холодную голову. Но в матчах с командами Квартальнова это умение тоже очень важно.

Героем первого раунда у «Ак Барса» вдруг стал Артём Галимов, который после прорывного прошлого сезона в регулярке снова загрустил, однако обидел «Трактор» четырьмя шайбами. Повторимся: о глубине казанцев почему-то мало говорят. Это в прошлом году в плей-офф разрыв между топ-6 и нижними звеньями был огромен, и даже в первых звеньях многие выпадали. Сейчас у «Ак Барса» тот же Яшкин выходит в третьем звене и забивает победные голы в серии, а мы забываем о его проблемах по ходу сезона.

Про Минск же слишком много говорили, что это команда одного звена — и это, конечно, не так, что в плей-офф и подтвердилось. Станислава Галиева после неудач в «Авангарде» и ЦСКА год назад почти списали, а он попал к своему тренеру, который смог возродить ещё олимпийскую связку с Вадимом Шипачёвым. Вся местная молодёжь при Квартальнове сделала большой шаг вперёд, хотя вот это как раз не удивляет.

Парадокс «Ак Барса» в этом году в том, что клуб как будто бы остаётся в тени, несмотря на результаты — Минск же благодаря множеству ярких разгромов дома как раз очень заметен. «Барсам» будет непросто выстоять в первых матчах серии, но если они хотят пройти дальше, то придётся справляться с атмосферой бушующей арены в Минске.