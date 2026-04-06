Погоня за Гретцки растянулась на 10-летие, однако теперь об историческом достижении Великой восьмёрки мало кто вспоминает.

Великий рекорд, о котором забыли. Год назад Овечкин обошёл Гретцки, но сейчас всем плевать

6 апреля 2025 года. «Айлендерс» принимали на своей площадке «Вашингтон». Хозяева в целом контролировали ход игры и после первого периода вели со счётом 2:0. Но в тот вечер мало кому было дело до того, кто в итоге победит.

Все ждали, когда Александр Овечкин забьёт 895-й гол в регулярных чемпионатах и официально станет лучшим голеадором в истории НХЛ. Предполагали, что это может и должно произойти во встрече с «Нью-Йорком».

И вот на 28-й минуте Кейси Сизикас отправился на скамейку штрафников за подножку, а что было дальше, как говорится, уже история.

Том Уилсон по правому флангу завёз шайбу в зону «островитян», сделал поперечный перевод на Овечкина, а тот из района вершины левого круга вбрасывания бросил с кистей — пробил Илью Сорокина и ввёл в экстаз всю арену, Америку и Россию. И, конечно же, празднуя, побежал, прыгнул на лёд и прокатился по нему (хотя сам впоследствии отмечал, что просто поскользнулся).

После этого начались поздравления, встреча с Уэйном Гретцки, трогательная продолжительная церемония…

895-й гол Овечкина — воистину один из величайших моментов в истории НХЛ — если не величайший. Его наверняка будут крутить ещё не один раз, проходить в школах и добавлять во всевозможные подборки.

…вот только сейчас, спустя ровно год с того момента, о рекорде… как будто совсем забыли?

Первые робкие, но достаточно громкие, чтобы их заметить, предположения о том, что Овечкин способен догнать Гретцки, стали появляться почти за 10 лет до самого события — примерно в 2016 году.

О рекорде как о чём-то вполне реальном и возможном начали говорить примерно в 2020-2021 году. Чем больше голов становилось в копилке капитана «Вашингтона», тем громче звучало, что вечный и недостижимый рекорд, судя по всему, уже не такой вечный и не такой недостижимый.

Казалось, что с каждым днём вокруг погони, которой дали эпитет «Великая», становилось всё больше хайпа.

Александр Овечкин в молодости

К матчу с «Айлендерс», по ощущениям, напряжение и вовсе достигло своего пика.

И после того, как катарсис был достигнут — когда Ови забил тот самый гол, — а регулярка вскоре после это завершилась, подарив болельщикам ещё две шайбы Великой восьмёрки… всё затихло.

Об этом рекорде, к которому подводили чуть ли не 10 лет, забыли. Причём очень быстро. Забыли и о его важности.

В Америки во время межсезонья о нём уже практически не говорили. В России, конечно, разговоров было значительно больше — потому что Овечкин вернулся в страну, начал принимать участие в различных здешних активностях, и словно только тогда до нас дошла реальная волна хайпа относительно этого события.

Но как только Александр уехал, и в России об этом достижении практически забыли.

Да, об Ови начали говорить как о лучшем голеадоре в истории НХЛ, однако довольно… буднично?

А всё межсезонье обсуждались уже преимущественно совсем другие темы.

Что там с новым контрактом Овечкина?

Неужели он завершит карьеру в НХЛ после этого сезона?

Когда Александр забьёт 900-й гол в регулярных чемпионатах?

Когда он вернётся в Россию, в московское «Динамо»?

Надо побить и суммарный рекорд Гретцки по голам с учётом плей-офф!

В общем, разных тем было достаточно — и у нас, и в Америке.

А вскоре началась регулярка, и там уже совсем не до рекорда было.

Сначала ждали 900-го гола, пугались затяжным сухим и радовались результативным сериям нападающего. Потом начали отсчёт до суммарного рекорда Гретцки. Обсуждали серьёзные кризисы как самого Овечкина, так и всего «Вашингтона». Начали отсчёт до 1000-го гола. Предваряли ходы «Кэпиталз» в дедлайн.

А параллельно с этим подсчитывали сторонние рекорды и гадали, станет ли нынешний сезон последним для Овечкина в НХЛ, пытаясь найти подсказки в его сдержанных, а порой и в вовсе скупых комментариях.

Конечно, для спорта — да и, пожалуй, для любых сфер жизни, в том числе для бытовой — это нормально. Нельзя вновь и вновь вспоминать об одном и том же и восхищаться этим как в первый раз. Всегда надо двигаться дальше, к новым успехам. Иначе можно начать стагнировать, а то и вовсе деградировать.

Движение вперёд всегда помогает развиваться, становиться лучше самому и делать лучше жизнь, создавать новые приятные воспоминания и достигать новых вершин.

Для журналистики это тоже нормально. Как говорят журналистам во время учёбы, любая новость живёт три дня. В случае с рекордом Овечкина было чуть дольше, но не сильно.

Да и с точки зрения логики понять можно. Нападающий продолжает играть, продолжает забивать и, соответственно, продолжает обновлять рекорд. К тому же некоторым событиям нужно, так сказать, «настояться», чтобы люди посмотрели на них с позиции времени и поняли, насколько те реально были важны и значимы.

Сложно ответить, как именно это происходило в случае, например, того же Гретцки, однако точно можно сказать, что чем дольше его рекорд не могли побить, тем крупнее становился ареол величия вокруг него.

Наверняка что-то подобное будет и с достижением Овечкина. А его рекордную шайбу — как и последнюю в НХЛ, когда бы она ни была заброшена, — будут крутить не одно 10-летие.

И всё же прямо сейчас очень грустно и печально, что рекорд, за погоней за которым так пристально следили, за которым сам Ови так долго и усердно гнался, разговоры о котором растянулись на 10-летие, был так быстро забыт. Сейчас как будто на него всем плевать. Есть темы поважнее, поинтереснее.

Таковы суровые правила спорта и журналистики. Увы.

