Интервью с Леонидом Вайсфельдом — о парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, ожидания и прогнозы

Что ждать от второго раунда плей-офф КХЛ. Главные расклады от Вайсфельда
Павел Панышев
Интервью с Леонидом Вайсфельдом
Битва за Кубок Гагарина становится всё более интересной.

Завтра, 8 апреля, стартуют четвертьфиналы розыгрыша плей-офф КХЛ сезона-2025/2026. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» ожиданиями от грядущих серий поделился известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Сетка Кубка Гагарина - 2026
Группа «А» – серии стартуют 8 апреля

«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5)

— Фаворит в этой паре понятен, не думаю, что мы увидим сенсацию по итогам серии. «Локомотив», вероятнее всего, выиграет, но «Салават Юлаев» демонстрирует симпатичный хоккей. Смотреть на него особенно нейтральному болельщику, очень интересно.

— Это заслуга главного тренера Виктора Козлова?
— В первую очередь его, конечно. Для меня Козлов в числе сильнейших тренеров в нынешнем сезоне КХЛ. В Уфе одна из немногих команд, которая видно, как и во что играет.

— «Локомотив» — один из фаворитов всего турнира?
— В Ярославле сильная команда, чемпионский костяк у неё сохранён. Это один из претендентов на титул.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Авангард» (2) — ЦСКА (4)

— В этой серии свои плюсы есть и одной, и у другой команды. Здесь всё очень близко и ровно, поэтому любой результат не станет сенсационным.

— Какие главные сильные стороны ЦСКА вы можете выделить?
— Прежде всего это организация игры в обороне и умение терпеть.

— А какие ключевые козыри «Авангарда»?
— У омичей стиль схожий с армейским, но, на мой взгляд, побольше исполнителей в составе. В целом же философии главных тренеров — Игоря Никитина и Ги Буше — одинаковые. Оба — системные специалисты.

Группа «Б» – серии стартуют 9 апреля

«Металлург» (1) – «Торпедо» (6)

— В этой паре понятно, что «Магнитка» явный фаворит. Другой вопрос, что Алексей Исаков нас приучил, что он постоянно чем-то удивляет. Посмотрим, серия должна получиться интересной, однако маловероятно, что Нижний Новгород пройдёт Магнитогорск.

— Как вам выступление «Металлурга» по сезону?
— Единственная их проблема — это травма Силантьева. А так команда сыгранная, весь сезон прошла ровно. Возможно, «Металлургу» будет сложнее играть с силовыми командами вроде «Авангарда», но «Торпедо» к таковым не относится.

— Осталось, наверное, уральцам определиться с вратарём.
— Мне кажется, что они определились: у них играет Смолин.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3)

— Пара равная, но всё же назову фаворитом «Динамо». Стоит отметить, что у обеих команд нет какого-то гигантского разрыва по уровню. Поэтому, если выиграет «Ак Барс», тоже не удивлюсь.

— Для минчан большой плюс, что у них много североамериканцев в составе благодаря отсутствию лимита на легионеров?
— Конечно, это плюс. Не уверен, что они вообще попали бы в плей-офф, если бы в минском клубе действовал жёсткий лимит на легионеров.

— Что можете сказать об игре «Ак Барса»?
— Казань играет строго и без особой импровизации. Однако не нужно забывать, что у «Ак Барса» есть исполнители, с помощью которых команда Анвара Гатиятулина может забрать эту серию.

