Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные новости в хоккее за 6 апреля 2026 года, что происходит в КХЛ, ключевые события хоккея

«Барыс» сохранил главного тренера, «Авангард» продлил лидера. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Главные новости в хоккее за 6 апреля 2026 года
Комментарии
В «Динамо» дали оценку сезону и обвинили в большинстве проблем Алексея Кудашова.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 6 апреля 2026 года.

«Барыс» продлил контракт с главным тренером Михаилом Кравцом

«Барыс» официально объявил о продлении сотрудничества с главным тренером команды Михаилом Кравцом. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2027 года.

«Под руководством Михаила Григорьевича «Барыс» в регулярном чемпионате занял 10-е место в Восточной конференции, показав лучший результат за последние три сезона, а многие казахстанские хоккеисты добились ощутимого прогресса в своей игре и результативности», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

62-летний специалист возглавил «Барыс» в 2025 году. Также в КХЛ Кравец занимал пост главного тренера в «Витязе», «Амуре», «Авангарде» и «Куньлунь Ред Стар».

Президент московского «Динамо» объяснил, почему был уволен Алексей Кудашов

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин объяснил, почему в середине сезона с поста главного тренера был уволен Алексей Кудашов.

«Коллеги, ситуация была такая. Акционеры полностью доверяли главному тренеру. Слово главного тренера определяло состав команды. В августе ко мне пришли Кудашов и Якубов и сказали, что они сформировали достаточно уверенный состав и каких-либо больших рокировок не будет.

В сентябре неожиданно приходит Кудашов и говорит, что нужен Броссо. Берём Броссо. Сколько он проиграл? Три недели? Броссо не нужен – давайте менять. Началась чехарда, начались провалы. Потом не нужен Рашевский. Потом Джиошвили не нужен. И так далее.

Понимаю главного тренера, что он хотел кого-то менять, но это было желание, скажем мягко, спасти ситуацию, однако это были ошибочные решения, что и привело к замене главного тренера. Чехарда с опытными игроками, которые ушли от нас, и привела к такому результату.

Когда в феврале Вячеслава Козлова назначали на главного тренера, он мне сразу честно сказал: «Команду формировал не я. Я постараюсь всё сделать, но формировал её не я». У него были сомнения, возглавлять команду или нет», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Авангард» продлил контракт с нападающим Эндрю Потуральски

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Эндрю Потуральски на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В составе омичей Эндрю Потуральски проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. За 72 игры форвард набрал 69 очков — забросил 27 шайб и отдал 42 результативные передачи при показателе полезности «+31». В феврале 2026 года нападающий принял участие в Матче звёзд КХЛ.

В прошлом сезоне американский нападающий был признан самым ценным хоккеистом АХЛ, выступая за «Сан-Хосе Барракуда». Нападающий сыграл 59 встреч, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6». Всего на счету 32‑летнего хоккеиста 527 матчей и 493 (161+332) очка в чемпионатах АХЛ при показателе полезности «+85».

Определились все пары плей-офф второго раунда ВХЛ

Сегодня состоялся последний матч первого раунда плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. В седьмой встрече серии «Горняк-УГМК» с минимальной разницей переиграл пермский «Молот» и вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов России.

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
2 : 1
Молот
Пермь
0:1 Глухов (Пластинин) – 29:40 (5x4)     1:1 Карпович (Гордин, Зайцев) – 38:20 (5x5)     2:1 Луховской (Карпович) – 51:53 (5x5)    

Таким образом, во втором раунде плей-офф ВХЛ встретятся:

  • «Металлург» Нк— «Горняк-УГМК»;
  • «Нефтяник» — «Рязань-ВДВ»;
  • «Югра» — «Омские Крылья»;
  • «Химик» — «Магнитка».

Все результаты дня МХЛ

Сегодня в первом раунде плей-офф МХЛ состоялись четыре матча в Западной конференции. Приводим их результаты:

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 18:30 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Стефанишин (Капчук, Филиппов) – 01:16 (5x5)     1:1 Соловьёв (Юкин, Пестрецов) – 11:06 (5x5)     2:1 Сидоров (Донцов, Лагода) – 17:50 (5x5)     3:1 Фролов (Паутов, Штырхунов) – 25:33 (5x4)     3:2 Мальцев – 38:27 (5x5)     3:3 Сураев (Филиппов) – 59:44 (5x5)     3:4 Капчук (Мальцев) – 64:07 (5x5)    
Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Локо
Ярославль
0:1 Котков (Елезов) – 18:37 (5x5)     1:1 Чипсанов (Медуницин, Грошев) – 23:46 (5x5)     1:2 Дудоров (Шапкин) – 30:51 (5x5)     1:3 Емельянов (Андриянов) – 43:41 (4x5)     2:3 Рыженко – 45:10 (5x5)     2:4 Старков (Мешков) – 46:17 (5x5)     3:4 Громаков (Голиков, Калинин) – 47:50 (5x4)    
Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
3 : 0
МХК Динамо М
Москва
1:0 Фролов (Волочко, Лозовский) – 29:44 (5x5)     2:0 Хомченко (Карабань) – 36:04 (5x5)     3:0 Волочко (Салыго, Лозовский) – 38:28 (5x4)    
Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
0 : 1
ОТ
МХК Спартак
Москва
0:1 Якунин (Кочуров) – 66:35 (5x5)    

Нападающий минского «Динамо» Пинчук интересен 15 клубам НХЛ — Серавалли

Белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук интересен 15 командам Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

24-летний форвард провёл в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 65 матчей, в которых отметился 31 заброшенной шайбой и 35 результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету четыре игры и 3 (1+2) очка. Пинчук не был выбран на драфте НХЛ.

На протяжении всей карьеры в КХЛ Виталий выступает за минское «Динамо». Всего он провёл 276 встреч, в которых забросил 81 шайбу и сделал 82 результативные передачи при показателе полезности «+32».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android