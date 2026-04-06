«Барыс» сохранил главного тренера, «Авангард» продлил лидера. Итоги дня в КХЛ

В «Динамо» дали оценку сезону и обвинили в большинстве проблем Алексея Кудашова.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 6 апреля 2026 года.

«Барыс» продлил контракт с главным тренером Михаилом Кравцом

«Барыс» официально объявил о продлении сотрудничества с главным тренером команды Михаилом Кравцом. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2027 года.

«Под руководством Михаила Григорьевича «Барыс» в регулярном чемпионате занял 10-е место в Восточной конференции, показав лучший результат за последние три сезона, а многие казахстанские хоккеисты добились ощутимого прогресса в своей игре и результативности», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

62-летний специалист возглавил «Барыс» в 2025 году. Также в КХЛ Кравец занимал пост главного тренера в «Витязе», «Амуре», «Авангарде» и «Куньлунь Ред Стар».

Президент московского «Динамо» объяснил, почему был уволен Алексей Кудашов

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин объяснил, почему в середине сезона с поста главного тренера был уволен Алексей Кудашов.

«Коллеги, ситуация была такая. Акционеры полностью доверяли главному тренеру. Слово главного тренера определяло состав команды. В августе ко мне пришли Кудашов и Якубов и сказали, что они сформировали достаточно уверенный состав и каких-либо больших рокировок не будет.

В сентябре неожиданно приходит Кудашов и говорит, что нужен Броссо. Берём Броссо. Сколько он проиграл? Три недели? Броссо не нужен – давайте менять. Началась чехарда, начались провалы. Потом не нужен Рашевский. Потом Джиошвили не нужен. И так далее.

Понимаю главного тренера, что он хотел кого-то менять, но это было желание, скажем мягко, спасти ситуацию, однако это были ошибочные решения, что и привело к замене главного тренера. Чехарда с опытными игроками, которые ушли от нас, и привела к такому результату.

Когда в феврале Вячеслава Козлова назначали на главного тренера, он мне сразу честно сказал: «Команду формировал не я. Я постараюсь всё сделать, но формировал её не я». У него были сомнения, возглавлять команду или нет», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Авангард» продлил контракт с нападающим Эндрю Потуральски

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Эндрю Потуральски на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В составе омичей Эндрю Потуральски проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. За 72 игры форвард набрал 69 очков — забросил 27 шайб и отдал 42 результативные передачи при показателе полезности «+31». В феврале 2026 года нападающий принял участие в Матче звёзд КХЛ.

В прошлом сезоне американский нападающий был признан самым ценным хоккеистом АХЛ, выступая за «Сан-Хосе Барракуда». Нападающий сыграл 59 встреч, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6». Всего на счету 32‑летнего хоккеиста 527 матчей и 493 (161+332) очка в чемпионатах АХЛ при показателе полезности «+85».

Определились все пары плей-офф второго раунда ВХЛ

Сегодня состоялся последний матч первого раунда плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. В седьмой встрече серии «Горняк-УГМК» с минимальной разницей переиграл пермский «Молот» и вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов России.

Таким образом, во втором раунде плей-офф ВХЛ встретятся:

«Металлург» Нк— «Горняк-УГМК»;

«Нефтяник» — «Рязань-ВДВ»;

«Югра» — «Омские Крылья»;

«Химик» — «Магнитка».

Все результаты дня МХЛ

Сегодня в первом раунде плей-офф МХЛ состоялись четыре матча в Западной конференции. Приводим их результаты:

Нападающий минского «Динамо» Пинчук интересен 15 клубам НХЛ — Серавалли

Белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук интересен 15 командам Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

24-летний форвард провёл в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 65 матчей, в которых отметился 31 заброшенной шайбой и 35 результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету четыре игры и 3 (1+2) очка. Пинчук не был выбран на драфте НХЛ.

На протяжении всей карьеры в КХЛ Виталий выступает за минское «Динамо». Всего он провёл 276 встреч, в которых забросил 81 шайбу и сделал 82 результативные передачи при показателе полезности «+32».