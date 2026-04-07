Кучеров неудержим! Забил 400-й гол в НХЛ и вошёл в клуб элитных снайперов

Регулярный чемпионат НХЛ уже подходит к концу, и почти все склоняются ко мнению, что последний матч между «Баффало» и «Тампой» был лучшей игрой сезона, в которой было всё: много голов, драк, штрафных минут и закрученных сюжетов.

Обе команды борются за первое место в Атлантическом дивизионе, которое почти наверняка не даст сойтись лицом к лицу уже в первом раунде. Но эта встреча всё ещё возможна на старте кубковых игр, так как «Монреаль» набрал мощный ход и тоже претендует на победу в Атлантике.

Никита Кучеров продолжает бороться за третий подряд «Арт Росс» — отставание от Коннора Макдэвида перед матчем составляло всего одно очко.

Кто рассчитывал в этом матче увидеть концерт, подобный тому, что был месяц назад, наверняка ушли слегка расстроенными. Хотя ожидать такого в каждой игре – наглость. «Баффало» уверенно начал встречу и открыл счёт уже на шестой минуте – Алекс Так удалился, а как только вышел, устремился в атаку и отлично бросил из-под игрока «Лайтнинг». Василевский среагировать на такой резкий кистевой бросок не сумел.

«Тампа» ужасно распоряжалось большинством весь матч, однако для гола хватило пары секунд креатива – Рэддиш, Гюнцель и Кучеров быстро разыграли трёхходовку, и последний завершил атаку. Для россиянина эта шайба стала 400-й в НХЛ – он вошёл в клуб элитных снайперов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Он стал восьмым российским игроком, кому покорилась данная отметка, после Овечкина (928 голов), Малкина (532), Фёдорова (483), Могильного (473), Ковальчука (443), Буре (437) и Ковалёва (430). С учётом темпа, который взял Кучеров на протяжении последних лет, Никита в конце карьеры может оказаться на втором месте.

Также Кучеров стал вторым после Стивена Стэмкоса игроком в истории «Тампы», кто преодолел эту отметку. И девятым по скорости достижения 400 голов среди действующих игроков – Никита потратил 874 матча на это. Быстрее выбили четыре сотни Мэттьюс (за 628 матчей), Овечкин (634), Стэмкос (763), Пастрняк (774), Макдэвид (784), Драйзайтль (791), Кросби (839), Малкин (873).

Правда, одержать победу над прямым конкурентом юбилейный гол Кучерова не помог. Ещё до перерыва Норрис вывел «клинков» вперёд, а во втором периоде Цукер успешно сыграл на подставлении и забросил победную шайбу.

«Баффало» одержал первую победу за три матча и догнал «Тампу» — теперь у команд по 102 очка. А Никита Кучеров неудержим! Помимо знаменательного достижения, он догнал в гонке бомбардиров Коннора Макдэвида.