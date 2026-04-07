Автомобилист сменил тренера, чего ждать от Алексея Кудашова в Автомобилисте, тренерские перестановки в КХЛ

У «Автомобилиста» новая эра. Что сможет изменить Алексей Кудашов?
Родион Власов
Чего ждать от Алексея Кудашова в «Автомобилисте»
Сегодня в Екатеринбурге расстались с Николаем Заварухиным — его сменит экс-тренер «Динамо».

Ещё год назад в интервью «Чемпионату» Николай Заварухин говорил: «Понимаю, что следующий сезон будет для меня главным в карьере, я должен добиться максимального результата». Этот чемпионат был последним по контракту главного тренера «Автомобилиста», и от команды ждали как минимум прохода первого раунда. Его не случилось.

И на пресс-конференции после шестого матча в Уфе уже очень хорошо чувствовалось, что это последний матч Заварухина в старой должности. Это вытекало из тона ответов: «У меня претензии только к самому себе на сегодня», «Для меня важна была задача, которую руководство клуба поставило перед командой перед сезоном. И этого результата ни я, ни тренерский штаб, ни команда не добились», «Если нет результата, то виноват тренер. Беру вину на себя за такой результат».

Прошло всего несколько дней, и стало известно, кто возглавит «Автомобилист» в новом сезоне. Клуб только что подтвердил официально: это будет Алексей Кудашов, который станет шестым главным тренером уральской команды в условную «эру УГМК».

Забавно, что вчера «Динамо» провело пресс-конференцию под негласным лозунгом «Во всём виноват Кудашов». «Я хорошо отношусь к Алексею Николаевичу как к тренеру и как к человеку. Но он уже четвёртый год возглавлял наш клуб. Некоторые говорят, что трёх лет достаточно, чтобы определиться, куда мы ведём корабль и команду. Наш корабль оказался на втором месте снизу по возрасту. И, к сожалению, динамовских хоккеистов осталось не так много», — заявил президент клуба Виктор Воронин.

Назначение Кудашова вполне укладывается в канву нынешней стратегии «Автомобилиста». Клуб смотрит в первую очередь на резюме кандидатов и вряд ли бы доверился кандидату из системы, условному Алексею Алексееву из фарм-клуба. Правда, казалось, что выбор падёт на Илью Воробьёва с его кубковым резюме: ждать Дмитрия Квартальнова в Екатеринбурге с учётом его характера и бэкграунда было сложно.

Алексей Кудашов

Однако свои посты сохраняют директор клуба Максим Рябков и спортивный директор Олег Гросс: этот управленческий дуэт занимает свои места все 10 лет работы и пойдёт в 11-й тем же составом. Других людей в спортивном блоке нет: доводилось слышать от людей, которые гостили в Екатеринбурге, что офис «Автомобилиста» даже меньше, чем у некоторых любительских команд. Это значит, что та трансферная стратегия, которую мы видели последние годы, с большой долей вероятности продолжится.

Бо́льшая часть костяка у «Автомобилиста» тоже на контрактах. Это пять основных защитников, связки Да Коста — Голышев и Спронг — Шаров, ещё ряд игроков являются ОСА, а с хоккеистами на правах «Авто» расстаётся крайне неохотно. Резких перемен от «Авто» в этом плане ждать не стоит, хотя явно будут обновлены нижние звенья, а также можно ждать поиска пары чистых снайперов в топ-6.

Есть мнения, что нынешний состав «Авто» и концепция сбора состава под Кудашова подходят. А вот каким будет этот состав с учётом всех истекающих контрактов, вопрос другой. Условного Гусева, правда, в Екатеринбурге ждать не стоит, как и лидеров клуба на контракте: «Автомобилисту», как известно, очень сложно покупать хоккеистов на контрактах, если за них просят других хоккеистов, а не деньги.

Игровой стиль радикально не изменится, хотя в последнее время «Автомобилист» играет совсем уж скучно. Скорее всего, у лидеров в атаке будет больше свободы, прессинг станет получше и поактивнее, но резкого переключения тумблера на атакующий хоккей ждать не приходится. Очень важный вопрос — тренерский штаб. Помощники Заварухина, скорее всего, уйдут вместе с ним. Мнгоголетний помощник Кудашова Александр Савченков в последние годы работает в штабах Михаила Кравца, судьба Вячеслава Козлова сейчас вообще непонятна.

Важный вопрос — работа Кудашова с молодыми игроками: в этой части к нему были вопросы по работе в «Динамо» в последние пару лет. Однако в других клубах при Алексее Николаевиче в состав заходила группа молодых игроков. В «Атланте», например, это были Сошников, Кадейкин, Дыбленко. Шмелёв, Лещенко — пусть и финансы в клубе тогда были невелики. В Ярославле заиграла тройка Красковского из молодёжной сборной и целая группа молодых защитников (Гавриков, Рафиков, Любушкин, Черепанов). Для «Автомобилиста», где годами не работает карьерная лестница для молодёжи, это тоже важно.

Одновременно закончена эпоха Николая Заварухина. Николай Николаевич, между прочим, самый долгоиграющий тренер «Автомобилиста» со времён легендарного Альберта Фёдорова, 40 лет никто в клубе не получал четыре полных сезона подряд. А этих сезонов у Заварухина было даже немного больше: он ведь заканчивал ковидный год-2021/2022, когда всё и везде полетело в тартарары. Многие ещё удивлялись тому, что с позиции главного тренер уходил помощником к Биллу Питерсу, и де-факто это был план «Б» на случай больших проблем, который в итоге пришлось активировать.

Это время было удивительно противоречивым. Первая историческая медаль, которая из резюме никуда не денется и была добыта именно в заварухинском стиле, на контратаках, с блок-шотами, с терпеливым хоккеем — но были и две отпущенных с 3-2 серии, три проигранных седьмых встречи из трёх. Шестая игра с «СЮ» как будто стала апофеозом этих четырёх лет в плане ментальной стойкости. В нём были отрезки удивительно красивой и эмоциональной игры (осень 2022-го, победные серии в этом году) — но случалось множество матчей, когда после двух часов хоккея ты думал, что было интереснее смотреть на то, как гвоздем царапают по стеклу.

Очень часто казалось, что Заварухину не нужны возрастные звёзды с низкой скоростью: особенно хорошо это было видно в моменты массовых травм, когда помолодевшая команда играла с душой, сердцем и побеждала. Это не значит, что Заварухин не может тренировать топ-клубы — но органичнее ему явно в тех местах, где надо делать героев из скромных пацанов. Если тренер доедет в условный Хабаровск этой весной, то «Амур» сможет очень многих удивить.

Теперь в Екатеринбурге станет руководить Кудашов, и перед ним будет стоять очень трудная задача. Груз ожиданий высок, как и требования руководства, а состав в прошлом сезоне был собран такой, с которым вряд ли бы справился любой другой тренер. Алексею Николаевичу предстоит создавать культуру ответственности, менять игровую философию и выбивать тот дух пофигизма, который витает вокруг команды уже очень и очень давно.

