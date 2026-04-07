Известный российский тренер рассказал о новом вызове и о том, как будет строить команду в Екатеринбурге.

«По хоккею не скучал, я из него никуда не уходил». Интервью с Кудашовым в «Автомобилисте»

Алексей Кудашов, который по ходу регулярного чемпионата был уволен из московского «Динамо», сегодня официально возглавил «Автомобилист», сменив на посту главного тренера Николая Заварухина.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Алексей Николаевич рассказал, как получил предложение от екатеринбургского клуба, какой хоккей планирует ставить команде и когда собирается вылетать на Урал.

«Договорились и решили вопрос за несколько дней»

— Как появился вариант с «Автомобилистом» и кто его предложил?

— Поступил, как это обычно бывает, звонок от руководства клуба. Долго не размышлял, всё получилось достаточно быстро, договорились и решили вопрос за несколько дней.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить огромную благодарность всему екатеринбургскому клубу, что в нём доверились мне и обратили на меня внимание. Горд стать частью «Автомобилиста» и работать в этой системе.

— Контракт на два сезона — это обоюдное решение?

— Да, всё правильно. Это желание и решение обеих сторон.

— Когда и как будете определяться со своим тренерским штабом?

— Как и в любой команде, всё решается совместно, поэтому будем обсуждать вместе с руководством. Конкретика появится позже.

— По игрокам и комплектации — аналогично?

— Да, тоже будем всё решать совместно. Позднее всё подробно обсудим и приступим к активной работе.

Алексей Кудашов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«На первом месте всегда стоит результат»

— Для вас этот новый вызов интересен?

— Скажу больше: он для меня очень интересный.

— Какой хоккей вы хотите поставить «Автомобилисту»?

— Конечно, хочется поставить команде быстрый, красивый, энергичный, зрелищный хоккей. Но не будем забывать, что на первом месте всегда стоит результат. Нам хочется порадовать зрителей, чтобы люди были довольны нашей игрой, видели больше воспитанников в системе клуба.

— Задачу по результату, как вы верно заметили, никто не отменял.

— Вот именно, поэтому, как и везде, перед нами будет стоять задача, которую хотелось бы выполнить, и мы будем стремиться к этому. В то же время, повторюсь, не будем забывать про яркий и зрелищный хоккей.

«Постоянно смотрел игры, следил за всеми сериями плей-офф»

— Что можете сказать о Екатеринбурге?

— В городе шикарные условия, здесь любят хоккей. Есть новая современная арена, на которой очень приятно играть. Хочется поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Уверен, что мы будем постоянно встречаться, общаться и идти вместе к поставленной цели.

— Алексей Николаевич, скажите честно: вы соскучились по работе?

— По хоккею я не скучал, потому что никуда из него не уходил. Каждый день на тренировках, режим тот же. Постоянно смотрел игры, следил за всеми сериями плей-офф.

— Вы впервые будете работать в клубе Восточной конференции.

— Вы верно заметили. Но я не думаю, что есть какая-то большая разница. Мы все живём в одной большой стране, в целом ничего особенного в работе в клубе с Востока нет. Наоборот, Екатеринбург, по сути, располагается в самом центре России, поэтому у нас будут приблизительно равномерные перелёты во все стороны.

«В ближайшее время полечу в Екатеринбург, нужно заниматься планированием и выстраивать предсезонку»

— Бытовой вопрос с переездом уже решили, семью возьмёте с собой?

— Если взять статистику, то я всегда везде езжу с семьёй (смеётся). Посмотрим, конечно. Дети вырастают, у всех свои интересы, младший сын вслед за старшим тоже играет в хоккей. Я в ближайшее время полечу в Екатеринбург, нужно заниматься планированием на сезон и рутинной для тренера работой. Выстраивать предсезонку, посмотреть на молодёжь, на игры «Горняка-УГМК» и «Авто». Я интересуюсь всем хоккеем, полностью погружён в него.

— С менеджментом тоже встретитесь?

— Да, с руководством, с тренерами, с игроками. В общем, стандартная работа главного тренера. Тем более когда речь идёт о послесезонном периоде для главной команды. Но и про остальные клубы нашей системы никто забывать не собирается.