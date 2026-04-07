«Трактор» готовит массовую зачистку, «Нефтехимик» уже выгнал американца. Итоги дня КХЛ

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 7 апреля 2026 года.

«Трактор» с большой долей вероятности покинут все легионеры и нападающий Владимир Жарков

Все легионеры «Трактора» и нападающий Владимир Жарков с большой долей вероятности покинут команду по итогам сезона-2025/2026. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В челябинской команде расстанутся с американцами Джорданом Гроссом и Логаном Дэем, а также со словаком Михалом Чайковски и канадцем Джошем Ливо. Кроме того, клуб не будет продлевать контракт с российским форвардом Владимиром Жарковым. А также команду может покинуть нападающий Егор Коршков.

«С большой долей вероятности расстанемся со всеми легионерами. Будем искать новых на эти позиции. Скорее всего, не продлим Жаркова. Как Коршков сыграл плей‑офф, тоже вызывает много вопросов», — заявил Волков.

Николай Заварухин покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила об уходе Николая Заварухина с поста главного тренера команды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым главным тренером уральского клуба станет Алексей Кудашов.

«Наш клуб связывают с Николаем Николаевичем много лет насыщенной и продуктивной работы. Впервые в систему «Автомобилиста» Николай Заварухин пришёл в 2017 году, войдя в тренерский штаб главной команды. В качестве помощника главного тренера он отработал в Екатеринбурге два с половиной сезона, а затем после двухлетнего перерыва вернулся в наш клуб, возглавив в 2021 году команду уже в качестве главного тренера.

Николай Заварухин вписал своё имя в историю «Автомобилиста» — именно под его руководством команда добилась высшего достижения в своей истории, впервые завоевав медали КХЛ и чемпионата России.

Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК «Автомобилист», за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере и всегда будем рады новой встрече!» — сказано в сообщении клуба.

Алексей Кудашов назначен главным тренером «Автомобилиста»

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

«Главным тренером «Автомобилиста» стал Алексей Кудашов. С российским специалистом заключён контракт сроком на два года. Приветствуем Алексея Николаевича Кудашова в «Автомобилисте» и желаем успешной работы у руля нашей команды!» — сказано в сообщении команды.

Кудашов в ноябре 2025 года был отправлен в отставку с поста тренера московского «Динамо», в котором работал с 2021-го. «Автомобилист» вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде, проиграв «Салавату Юлаеву» в серии со счётом 2-4.

«Нефтехимик» расторг контракт с американским защитником Джозефом Душаком

По обоюдному соглашению сторон «Нефтехимик» расторг контракт с американским защитником Джозефом Душаком, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист перешёл в нижнекамский клуб по ходу текущего сезона из «Шанхайских Драконов». За «волков» защитник провёл 23 игры и сделал пять результативных передач.

Душак начал прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в составе «Шанхайских Драконов», откуда ушёл 1 ноября 2025 года. 28-летний Душак за китайский клуб сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач. В общей сложности за карьеру в КХЛ Джозеф набрал 80 (13+67) очков в 154 встречах.