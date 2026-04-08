Сент-Луис – Колорадо – 1:3 – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ-2025/2026, гол Ничушкина из-под ноги

Шедевр от Ничушкина! Забил из-под ног и принёс «Колорадо» первый посев на Западе НХЛ
Следующий шаг «Эвеланш» – Президентский кубок.

Этой ночью «Колорадо» мог разом оформить три достижения – занять первое место в Центральном дивизионе, Западной конференции и всей НХЛ. Выполнение первых двух задач зависело исключительно от «Эвеланш» – два очка в матче с «Сент-Луисом» гарантировало бы им первенство среди половины лиги.

А вот добыть Президентский кубок уже сегодня «лавины» в случае своей победы могли бы только с помощью «Бостона» – для этого нужно было рассчитывать, что «мишки» в основное время справятся с «Каролиной». Однако ни за 60, ни за 65 (а точнее, за 61:13) минут «Брюинз» выполнить свою часть не смогли – и это означало, что «Колорадо» мог забрать только Центр и Запад.

08 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
1 : 3
0:1 Ничушкин (Тэйвз, Малински) – 16:11     0:2 Нечас (Маккиннон, Лехконен) – 19:32     0:3 Ничушкин (Нельсон) – 21:40 (sh)     1:3 Томас (Линдштейн, Снаггеруд) – 35:38    

У «Блюз» мотивация на игру была не менее серьёзной – клуб из штата Миссури до стартового вбрасывания сохранял призрачные шансы на попадание в плей-офф. И пусть подопечным Джима Монтгомери для участия в Кубке Стэнли было необходимо побеждать в каждом из оставшихся шести матчей и надеяться на подарки от соперников, в Сент-Луисе рук не опускали. Тем более, что на днях «музыканты» обыграли «Эвеланш» на их же площадке.

Однако первые 20 минут в «Энтерпрайз-центре» прошли для «Блюз» далеко не на самой высокой ноте. К первому перерыву команда Джареда Беднара обеспечила себе преимущество в две шайбы. При этом голы от «лавин» пошли совсем незадолго до ухода в раздевалки. Автором первого взятия ворот в этой встрече нанёс Валерий Ничушкин – он нашёл лучшее место на пятаке у владений Джоэля Хофера, чтобы подправить шайбу после броска Девона Тэйвза.

За полминуты до перерыва приближающийся к первому 100-очковому сезону в карьере Мартин Нечас удвоил отрыв гостей, а всего спустя полторы минуты после паузы в воротах Хофера побывала ещё одна шайба. При этом хозяева площадки на тот момент играли в большинстве – в самой концовке первого периода Тэйвз схватил удаление за подножку.

Реализовать численное преимущество «Сент-Луис» не смог, но гол зрители увидели – Ничушкин подловил на ошибке соотечественника Павла Бучневича, затем открылся под передачу от Брока Нельсона и исполнил шедевр. Валерий исполнил бросок из-под ноги – пусть по силе он получился не самым выдающимся, но до цели всё-таки добрался. И та скорость, с которой шайба заползла в сетку, даже кажется немного издевательской – в общем, гол вышел на загляденье!

«Блюз» не стали сдаваться раньше времени и ещё до истечения 40 минут отыграли одну шайбу – лидер хозяев Роберт Томас возродил интригу в матче и подарил надежду своим болельщикам. Однако развить успех у хозяев так и не получилось – третий период прошёл без голов, благодаря чему «Колорадо» удержал победу 3:1, а вместе с ней обеспечил себе первое место в дивизоне и конференции.

А вот у «музыкантов» после этого поражения и победы «Нэшвилла» в параллельной игре шансы на попадание в плей-офф заметно сократились – за пять матчей до конца регулярки «Сент-Луис» отстаёт от первой восьмёрки Запада аж на шесть очков.

