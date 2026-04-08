Никишин снёс рекорд «Каролины» в XXI веке! А его команда выиграла в голевой перестрелке

24-летний защитник отметился результативной передачей и вписал своё имя в историю клуба, а Свечников повторил личный рекорд в лиге.

В ночь с 7 на 8 апреля в Национальной хоккейной лиге встретились лидер Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и занимающий первую строчку в зоне уайлд-кард на Востоке «Бостон Брюинз». Команда Рода Бриндамора уже обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли, тогда как «Брюинз» с каждым набранным очком постепенно приближаются к решению этой задачи. Сегодняшний матч получился максимально ярким и подарил зрителям 11 заброшенных шайб, а его итог в целом удовлетворил всех участников встречи.

Гости открыли счёт уже на пятой минуте первого периода усилиями шведского защитника Хампуса Линдхольма. Хозяева отыгрались в середине отрезка, когда цели достиг бросок российского форварда Андрея Свечникова, которому ассистировал соотечественник Александр Никишин. 26-летний Свечников получил передачу от Никишина, набрал скорость, совершил вираж за воротами и доставлял шайбу на пятак, однако удачно угодил в конёк защитнику гостей, рикошетом от которого шайба и влетела в ворота.

Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей, забросив 30-ю шайбу в нынешнем сезоне. Таким образом, Андрей повторил личный снайперский рекорд в регулярках, установленный ещё четыре года назад. В сезоне-2021/2022 Андрей впервые добрался до отметки в 30 голов за регулярный чемпионат. Теперь у Свечникова появилась прекрасная возможность забить больше, ведь впереди у «Харрикейнз» ещё четыре матча, а россиянин набрал потрясающую форму.

Для проводящего дебютный сезон за океаном Никишина это очко стало 31-м в нынешнем регулярном чемпионате. Россиянин стал самым результативным защитником‑новичком клуба в XXI веке и в принципе самым результативным защитником-новичком организации с тех пор, как в 1997 году клуб переехал в Роли. Минувшей ночью россиянин побил достижение Джейми Макбэйна (30, сезон-2010/2011).

Если же говорить обо всей истории клуба, то у Александра уже второй результат среди защитников-дебютантов. Выше только Брэд Шоу, который в сезоне‑1989/1990, ещё выступая за «Хартфорд Уэйлерс» (предшественника «Харрикейнз»), набрал 35 (3+32) очков.

Спустя полторы минуты «Кейнс» повели после гола защитника К’Андре Миллера, однако ещё до перерыва гости успели не только отыграться, но и выйти вперёд – дубль на счету Моргана Гики. В конце второго периода канадский форвард «мишек» ещё раз поразит чужие ворота, оформив хет-трик.

Но к тому моменту «Каролина» уже вела с преимуществом в две шайбы. В первой половине второго отрезка хозяева выдали мощнейший трёхминутный интервал, в течение которого они забросили три шайбы кряду – последовательно отличились Логан Стэнковен, Уильям Каррье и Тейлор Холл. Три гола хозяев уложились в 3 минуты 16 секунд.

Третий гол Гики вернул гостей в игру, и в середине третьего периода они смогли перевести матч в овертайм благодаря точному броску Павла Захи, однако в дополнительное время хозяева всё-таки вырвали победу. Автором решающего броска стал защитник «Кейнс» Джейккоб Славин, чьим ассистентом выступил набравший второе очко в матче Свечников.

Благодаря этой победе «Каролина» довела количество очков до 106 и упрочила лидерство в Восточной конференции, так как «Тампа» (102) потерпела поражение в матче с «Оттавой». За четыре игры до финиша регулярки «ураганы» держат группу преследователей, в которую входят три команды – «Тампа», «Монреаль» и «Баффало» – на дистанции в две победы.

В свою очередь, «мишки» набрали важное очко, не позволив победившей «Оттаве» сильно к себе приблизиться. Две команды, идущие в зоне уайлд-кард, разделяет четыре очка, но у «сенаторов» есть матч в запасе. Впрочем, самому попаданию «Бостона» в плей-офф в любом случае мало что угрожает, так как идущий девятым на Востоке «Коламбус» отстаёт от «мишек» уже на шесть очков. В оставшихся матчах «Брюинз» достаточно одержать всего одну победу, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.