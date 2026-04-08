«Фукале не стоит своих денег, все легионеры уйдут». В «Тракторе» объяснили провал сезона

В тех клубах КХЛ, которые не смогли продолжить борьбу за Кубок Гагарина, постепенно подводят итоги прошедшего сезона. Исключением не стал и «Трактор», который прекратил свой путь в плей-офф уже в первом раунде, в пяти матчах уступив «Ак Барсу». 7 апреля в Челябинске состоялась пресс-конференция, одним из спикеров которой стал генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков.

«Гру сказал, что выгорел и не видит смысла продолжать работу»

Одним из ключевых моментов сезона для «Трактора» стало расставание с главным тренером Бенуа Гру. Канадский специалист заходил в КХЛ в качестве тёмной лошадки и в первом же сезоне смог довести команду до финала Кубка Гагарина, несмотря на изначальный скепсис со стороны как болельщиков, так и экспертов.

Амбиции челябинцев после того, как их любимая команда остановилась в шаге от чемпионского титула, наверняка были выше, нежели вылет в первом раунде. Однако уход Гру, ставший следствием многочисленных проблем «медведей» в начале регулярки, во многом предопределил исход сезона для клуба из Танкограда.

На пресс-конференции Волков в очередной раз изложил свою версию произошедшего: «Предсезонная подготовка была упрощена тренерским штабом, потом сыграли предсезонный турнир, получив игровую практику, и начали сезон с шестиматчевого выезда. Как команда мы выглядели неплохо, забрали много очков, и сентябрь можно занести себе в актив. Когда поехали во второе турне, тогда, по моему мнению, и началась турбулентность.

Мы недобрали кондиции на предсезонке и не вели тренировочный процесс между играми регулярки на то, чтобы ребята улучшали свой фундамент. Дальше ситуация была уже достаточно шаткая, ребята потеряли уверенность и землю под ногами. В один день главный тренер Бенуа Гру пришел к генеральному директору Ивану Савину и сказал, что он потерял контроль над командой, выгорел и не видит смысла продолжать работу в клубе.

Разумом мы были готовы, но произошло это спонтанно, и нужно было понять, что делать дальше. На поверхности было решение оставить Рафаэля Рише главным тренером. Мы посчитали, что можем помочь ему, наняв опытных помощников. Появились Евгений Корешков и Сергей Зубов, и мы рассчитывали, что этот тандем обеспечит нам качественную работу до конца сезона. К сожалению, Рише пришёл к выводу, что он не главный тренер, и написал заявление об уходе. Выбор пал на Евгения Геннадьевича.

Проблем было достаточно, потому что функциональное и моральное состояние команды оказалось не на самом высоком уровне, но работа была проделана хорошая. В плей‑офф мы сыграли неплохо, дали бой. Конечно, это не то, на что мы рассчитывали, некоторые нюансы были не за нас. Я с уверенностью могу сказать, что счёт мог быть и 4-1 в нашу пользу. Было три овертайма, и «Ак Барс» был лучше только во второй игре».

«Фукале не был лучшим игроком «Трактора» в плей-офф»

Ещё одна проблема, с которой столкнулись челябинцы, – вратарская. Если в прошлом сезоне роль безоговорочного первого номера команды на себя взял Фукале, то в этом руководству и тренерскому штабу клуба пришлось изрядно помучиться с выбором основного голкипера. При этом в дело вмешивались как травмы, так и нестабильность здоровых опций.

Заменой Фукале в Челябинске видели Криса Дриджера – вратаря с хорошим опытом в НХЛ. И начинал канадцец вполне неплохо – в дебютном матче с «Локомотивом» он был одним из главных светлых пятен команды. Однако дальнейшая его игра показала, что решение довериться ему было провальным – расторжение контракта стало тому главным подтверждением.

Крис Дриджер Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

И пусть подписание Дриджера оказалось ошибкой, сохранить Фукале «Трактор», по словам Волкова, тоже не мог: «По ходу чемпионата Зак поменял агента. Это был ноябрь. С новым агентом мы проговорили возможность продления контракта на тот момент. Тогда было сказано, что, возможно, он захочет уехать за океан, потому что хочет получить шанс подписать контракт в НХЛ, для этого ему нужно провести очень хороший сезон в КХЛ. К этой теме мы хотели вернуться перед плей-офф, однако нам сказали, что все переговоры — после завершения плей-офф.

Но хоккейный мир настолько небольшой, что иногда он пополняется слухами, слухами достаточно правдивыми. До нас дошла информация, что один клуб ему сделал предложение. Серьёзное, с восемью нулями.

Эта информация в принципе вынудила проработать план Б. Мы начали искать доступных вратарей. По ходу плей-офф уже были конкретные варианты. У Зака варианта не стало, и они обратились к нам с тем же запросом. Мы были бы готовы на любые деньги, если бы стали чемпионами. К сожалению, он не был лучшим игроком команды в том плей-офф, при всём уважении к нему. На сумму его стороны он не наиграл. Фукале ушёл на контракт всей своей жизни».

«Будем искать новых легионеров»

Что дальше? Похоже, очень много нового. Как минимум вся зарубежная бригада – об этом Волков рассказал напрямую: «С большой долей вероятности расстанемся со всеми легионерами. Будем искать новых на эти позиции. Скорее всего, не продлим Жаркова. Как Коршков сыграл плей‑офф, тоже вызывает много вопросов.

От Ливо ожидали большего, в регулярном чемпионате он набрал много очков. По моему мнению, он элитный нападающий КХЛ, но в играх на вылет рассчитываешь, что он будет решать ключевые моменты, а этого не случилось. Двоякое впечатление от сотрудничества с ним. Парень он классный, однако если размышлять глобально, то его подписание не сделало разницу.

С Кадейкиным по поводу контракта мы пока не говорили. Может быть, должность капитана внесла какой-то негативный оттенок. Как бы для него этого обидно ни звучало, мы рассмотрим возможность взять игроков посильнее, если она будет».

Джош Ливо Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Помимо упомянутого Джоша Ливо, в бригаду легионеров «Трактора» входили защитники Джордан Гросс, Логан Дэй и Михал Чайковски. Контракты у всех истекают 31 мая этого года, так что для расставания с игроками руководству не придётся делать никаких дополнительных движений.

При этом очевидно, что работу на рынке Волкову придётся проделать довольно большую – иностранцы составляли половину обороны челябинцев в последнее время. Да и над усилением нападения, судя по всему, генменеджер «Трактора» будет вынужден покорпеть.

Можно ли это назвать перестройкой? Если своё место работы не сохранит ещё и Евгений Корешков – а такая вероятность есть, то можно. Хотя перемены в Танкограде и так назревают достаточно большие.