Last Dance минского «Динамо» Квартальнова остановит Казань? Гатиятулину есть что ответить

Одной из самых интригующих серий второго раунда станет противостояние минского «Динамо» и казанского «Ак Барса». Клубы из столиц Беларуси и Татарстана впервые встречаются друг с другом в плей-офф, а в их составах немало хоккеистов, имеющих особые счёты к сопернику. Речь и о Дмитрии Квартальнове, и о казанских белорусах, и о Вадиме Шипачёве со Станиславом Галиевым, игравших несколько лет в «Ак Барсе».

Казанцы во главе с Анваром Гатиятулиным намерены доказать, что прошлогодний вылет от московского «Динамо» был случайностью, в то время как минчане в шаге от исторического для себя полуфинала. Вполне возможно, что столь сильным белорусский клуб в ближайшие годы не будет и это последний шанс Квартальнова на медали с «зубрами». Так чья возьмёт?

В экспертной среде уже есть устоявшееся мнение – минское «Динамо» называют фаворитом в серии с «Ак Барсом» практически все. Но если разбирать по отдельным позициям, то явное преимущество у минчан разве что во вратарской линии. Вероятно, их бригада в принципе лучшая в лиге. Василий Демченко в прошлом году доказал, что его рано списывать и он готов к большим победам. Однако руководству «зубров» его уровня оказалось недостаточно – в этом сезоне Василий всего лишь бэкап, а первым номером стал Зак Фукале, один из творцов прошлогоднего финала для «Трактора». И хотя генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков считает Фукале переоценённым голкипером, в КХЛ прямо сейчас лучше него вратарей найти тяжело. Вернее, сам по себе Тимур Билялов не сильно уступает и в мастерстве, и в опыте, но у него нет такого сменщика, как Демченко.

Билялов подвержен травмам, он и по ходу этого сезона уже пропускал почти месяц из-за очередного повреждения. Ему нужен отдых, а за спиной у Тимура только Максим Арефьев. Безусловно, талантливый голкипер, однако для него это первый плей-офф в карьере. Арефьева мы увидели в деле в первом раунде, и вопросов к нему быть не должно. Но, опять же, если сравнивать вратарей как бригаду, минчане выглядят солиднее, и спорить с этим бессмысленно. А вот уверенность, что собранная из легионеров защита «Динамо» значительно лучше линии обороны «Ак Барса», удивляет. В Казани играет один из самых креативных оборонцев Митчелл Миллер, прокачавший в последнее время и игру в защите, в паре с ним Никита Лямкин, полезный на обеих сторонах площадки. Илья Карпухин, Степан Фальковский, Альберт Яруллин, Алексей Марченко – лишних людей в защите у Казани нет.

«У Дмитрия Вячеславовича сбылась мечта. Он говорил: «Ляма, я привезу тебе канадца». Хорошие игроки, но наши ничем не хуже, – отшучивался на вопрос о канадских визави у соперника Никита Лямкин. – Разве легионеры лучше русских ребят? Да пусть хоть 40 канадцев будет». Действительно, не стоит заранее принижать тех же Карпухина, Марченко и Лямкина. Всё-таки у минчан не Куинн Хьюз с Кейлом Макаром, хорошие, обученные защитники, но из АХЛ. Сомнений, что казанские защитники при желании заиграли бы во второй по силе лиге Северной Америки особых нет. Очевиден талант Ксавье Уэлле, Тая Смита, возможно, Брэди Лайла. Но тот же Даррен Диц явно едет с ярмарки. От игрока отказался «Автомобилист», и в Беларуси подобрали его после перехода Джордана Гросса в «Трактор». Джош Брук с Николасом Мелошем также не выглядят образцами надёжности.

Седьмым защитником Квартальнов чаще всего одевает белоруса Кристиана Хенкеля, и есть ощущение, что ему в этой серии будут доверять больше. Всё-таки для Хенкеля противостояние с «Ак Барсом» – особая история. Он отыграл в Татарстане четыре с лишним сезона, успел даже купить квартиру, как, впрочем, и Вадим Шипачёв со Станиславом Галиевым. Они уходили из Казани не на самой доброй ноте, определённые обиды наверняка есть и у самого Дмитрия Квартальнова, которому не простили ранний вылет от «Авангарда» в 2022-м. Казанцы ушли в перестройку, а Квартальнов после годичной паузы оказался в Минске. Где на третий год собрал коллектив, реально готовый бороться за чемпионство. Но которому мешают внутренние склоки, из-за чего с большой долей вероятности летом тренер уйдёт, а вместе с ним команду покинет и ряд лидеров.

Увольнение Игоря Горбенко, ключевого ассистента главного тренера, незадолго до старта плей-офф невозможно объяснить логически, кроме как желанием ослабить влияние Квартальнова в организации. И хотя первый раунд с московским «Динамо» показал готовность команды собраться ради общей цели, безболезненным такой выстрел себе в ногу остаться не может. Фактор Горбенко работает и в этом противостоянии – Артём Галимов, Илья Сафонов и Никита Дыняк наверняка с особой мотивацией выйдут на игру против команды, оставившей без работы важного для них специалиста. Эти нападающие заиграли на взрослом уровне при Квартальнове, но в основном они работали скорее с Игорем Юрьевичем и до сих пор держали с ним связь. К слову, о нападении. В этой линии, несмотря даже на феноменального Сэма Энаса и его звено с Алексом Лиможем и Виталием Пинчуком, перевес уж точно за Казанью.

У Минска нет такой глубины, как в «Ак Барсе». Только вдумайтесь – Дмитрий Яшкин — Михаил Фисенко — Григорий Денисенко – это только третье звено команды Гатиятулина. А ведь в запасе есть ещё Владимир Алистров, наверняка желающий сыграть на «Минск-Арене», Семён Терехов, давно переросший ВХЛ, и ему надо доказывать свою готовность выступать на высшем уровне. Связка центров Нэйтан Тодд — Кирилл Семёнов — Александр Хмелевски – едва ли не самая универсальная в лиге – каждый может сменить друг друга по позиции. В конце сезона разыгрались и Сафонов с Галимовым, которых здорово дополняет Александр Барабанов. Для четвёртого звена важнейший фактор — возвращение в состав Дыняка и, хотя у минчан есть те же Галиев с Шипачёвым и Егор Бориков, в мастерстве нападающие «Динамо» казанцам уступают. Что тут говорить, если в состав приходится ставить Райана Спунера, из-за которого и случился весь зимний конфликт.

Поэтому не спешите заранее объявлять победителя в этой паре. Предсказать можно только одно – в стане проигравших произойдут большие перемены, поэтому ставки как никогда высоки.