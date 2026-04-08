Без шансов для ЦСКА! «Авангард» открыл второй раунд Кубка Гагарина сухой победой

В 2024-м «Авангард» проиграл команде Игоря Никитина в семи матчах во втором раунде. Через год ситуация повторилась. На третий год «Авангард» снова не избежал встречи с тренером-двукратным чемпионом КХЛ во втором раунде, но в Омск он привёз уже совсем другую команду. Пусть ЦСКА на бумаге выглядит очень мощно, по факту команда проходит трудную стадию своего становления.

Весёлой игры в этой паре ждать не приходилось: Никитин в кризисном ЦСКА начал уделять внимание в первую очередь игре без шайбы. Перестройка была мучительно долгой, в первой половине сезона клубная защита выдавала много матчей с большим количеством пропущенных шайб, пришлось даже избавляться от лучшего бомбардира команды Даниэля Спронга. Однако это дало результат, и в первом раунде команда прошла СКА уверенно и спокойно.

Для Ги Буше системная игра — это тоже основа хоккея, и из НХЛ франкофон уезжал со статусом сверхоборонительного тренера. Поэтому игра в Омске ожидаемо началась с большого количества борьбы на каждом участке льда, пространства обе команды давали по минимуму и душили соперника до того, как он успевал нанести бросок. Главным событием периода сначала была травма, которую Семён Чистяков получил после столкновения колено в колено с бывшим одноклубником Климом Костиным. Защитник омичей ушёл в раздевалку с трудом, судьи фола не усмотрели.

Первый бросок в матче был нанесён лишь на пятой минуте, сделал это ЦСКА — и для гостей эта попытка долгое время была единственной. Омичей на опасные участки льда сперва не пускали, однако и атаки команды Никитина долгое время разбивались где-то в забетонированной средней зоне. За «Авангард» уже привычно сыграла одна из лучших спецбригад: Константин Окулов огорчил бывшую команду, пока Майкл Маклауд полностью закрывал вратаря. В целом «Авангард» был опаснее и скорее мог забить сам, чем позволить сопернику сравнять.

Во втором периоде ЦСКА стал больше владеть шайбой и периодически наваливаться на ворота Серебрякова. Однако за пределами этих редких вспышек «Авангард» защищался крайне хладнокровно, а вратарь «ястребов» был надёжен на пятаке. Редкое удаление хозяев стало шикарным шансом для ЦСКА, но они провалились «5 на 4»: после брака в приёме шайбы «Авангард» убежал «два в одного», и Майкл Маклауд забил с передачи Джованни Фьоре.

В третьем периоде при «-2» ЦСКА выглядел совсем скучно. Показательно, что почти все броски в створ приходились с одного и того же места с периметра. «Авангард» не стеснялся откатываться и насыщать среднюю зону, в которой продолжали тонуть атаки ЦСКА, а также периодически убивал время контролем шайбы в зоне атаки и выигрывал большую часть единоборств на своей половине.

Никитину пришлось снимать Гамзина уже за три минуты до конца, однако и вшестером ЦСКА ничего не создал и в пустые ворота пропустил ещё одну шайбу от Окулова: в остальном концовка запомнилась только стычкой. По такому состоянию ЦСКА и очень уверенному в себе «Авангарду» пока сложно представить, что серия затянется, — однако понятно, что армейцам намного проще и легче играть, когда они ведут в счёте. В обратной ситуации команда Буше очень легко читала почти все приёмы ЦСКА и была лучше во всех компонентах игры.