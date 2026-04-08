Чемпионская выдержка! «Локомотив» начал второй раунд с тяжёлой победы.

Первый раунд плей-офф КХЛ крайне насыщенным, к сожалению, не вышел – почти все серии закончились в пяти матчах, только одно противостояние ушло в шестую игру. В нём как раз и участвовал «Салават Юлаев», который сломил сопротивление «Автомобилиста» во втором овертайме и отправился в четвертьфинал.

Сезон уфимцев иначе как поговоркой «из грязи в князи» не опишешь. Команда Виктора Козлова, ощипанная в межсезонье, крайне тяжело начала регулярку, упала на последнее место в таблице, но затем совершила мощный рывок и вскочила на пятое место.

«Локомотив», как и подобает действующему чемпиону, был более стабилен. Ярославцы спокойно провели регулярку, однако в первом раунде пришлось даже немного понервничать. «Спартак» неплохо провёл серию, но зацепить смог лишь один матч.

«Локомотив» и «Салават» один раз уже пересекались в плей-офф, было это в прошлом сезоне. Тогда уфимцы выиграли первую встречу в гостях, но затем более опытные парни Никитина переломили серию и не оставили сопернику ни единого шанса.

Ярославцы, памятуя о начале первого матча в первом раунде, уже в первых двух сменах оказали сильнейшее давление на соперника и могли открывать счёт. Однако команда Козлова пережила навал, а через некоторое время и вовсе выровняла игру. В конце первого периода уфимцы могли забить в раздевалку, но Ремпал не смог завести шайбу после отскока от борта.

«Локомотив» и второй отрезок начал активно – команда Боба Хартли активно прессинговала на первых минутах и создала несколько моментов. Но далее сценарий игры стал тем же – Уфа отодвинулась от собственных ворот. И даже чуть не забила: Кузнецов в большинстве раскатился из своей зоны, в средней зоне показал передачу назад, да так, что поверили абсолютно все, устремился к воротам, но пробить Исаева не сумел.

Дело шло к второму безголевому периоду подряд, но чемпионский опыт в нужный момент сказался: Берёзкин укрыл шайбу корпусом от Варлова, а затем отдал передачу на дальнюю штангу, откуда Шалунов нанёс точный бросок в ближний угол.

Третий период начался неожиданно ярко. «Салават» создал пару моментов усилиями Пименова и Сучкова, а у «Локомотива» заправлял Александр Полунин, который минимум трижды мог удвоить счёт на табло. В первом моменте форвард ярославцев уже уложил Вязового, но попал в штангу, во втором – опасно бросал с близкой дистанции, а в третьем – убегал «в ноль», но не смог даже доехать до ворот, упав около синей линии.

«Локомотив» полностью контролировал игру, однако в конце позволил себе несколько вольностей: сначала оборона дала нанести Ремпалу опасный бросок, который угодил в каркас, а затем глупое удаление получил Гернат. «Салават» в формате «шесть на четыре» душил соперника, однако утащить игру в овертайм не смог.

