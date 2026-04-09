«Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Лидер «Ак Барса» – о минском «Динамо»

«Ак Барс» во втором раунде плей-офф КХЛ встречается с минским «Динамо», и эта серия пройдёт через призму противостояния Дмитрия Квартальнова с его бывшими игроками. В каком-то смысле даже воспитанниками, поскольку сразу несколько казанских хоккеистов получили первый шанс в основе именно при Дмитрии Вячеславовиче.

Среди тех, кому открыл дорогу во взрослый хоккей Квартальнов, и первый центр «Ак Барса» Илья Сафонов. В интервью «Чемпионату» Илья поделился своими ожиданиями о противостоянии, рассказал о состоянии команды на текущий момент и высказался об увольнении Игоря Горбенко – ключевого специалиста из системы Квартальнова, во многом и раскрывшего Сафонова с Артёмом Галимовым и Никитой Дыняком во время совместной работы в Казани.

Илья Сафонов Фото: ХК «Ак Барс»

«В плей-офф игры решаются в неравных составах, будем стараться разбирать соперника»

– Как себя чувствуете физически? Получилась долгая пауза между первым и вторым раундами плей-офф.

– Всё отлично. Возможно, где-то немного игровой тонус от нас ушёл, но за счёт тренировок добирали, было время и отдохнуть, и восстановиться, и где-то подлечиться после первого раунда. Поэтому всё нормально.

– Чему вас успела научить серия с челябинским «Трактором»?

– На самом деле, это была непростая серия, несмотря на итоговый счёт 4-1, нам было непросто. Три овертайма, «Трактор» показал очень сильный хоккей, каждый матч шёл буквально на зубах. Челябинск действовал агрессивно, умело пользовался нашими ошибками, здорово себя показал их вратарь.

Победа – это результат работы всей команды. Мы понимали: чтобы пройти дальше, нужно было выложиться на 100% в каждой смене. Держались друг за друга, помогали в трудные минуты, не опускали руки, даже когда было тяжело. Каждый внёс свой вклад. Проявили характер в дополнительное время, терпение. Все работали и терпели.

Не всё было идеально, однако ошибки мы проанализировали, постараемся дальше их не допускать, сохранив при этом те вещи, которые работали как нужно, перенести их на следующий раунд и нового соперника. Мы планируем долгий кубковый путь.

– Вы ушли с тренировки одним из последних. Компенсировали долгое отсутствие игр?

– Есть большое желание играть, все соскучились, ждём, когда наконец-то стартуют матчи второго раунда. Будет интересно, соперник нам достался очень интересный. Все в нетерпении, хотим, желаем побеждать.

– Заметил, как много вы работали над большинством. Ключ к серии будет в неравных составах?

– Вполне возможно. В принципе, в плей-офф очень часто всё решается в неравных составах — если будем реализовывать большинство, наши шансы сильно возрастут. На победу, на проход в следующий раунд. Поэтому будем стараться, разбирать соперника, готовиться.

– Схема большинства будет меняться или вы скорее поправляли различные шероховатости в игре?

– Что касается большинства, будем пробовать. И пробовать, и удивлять. И удивлять, и удивляться сами. Постараемся подобрать ключи к обороне соперника.

– Есть что-то, чем вас может удивить штаб Дмитрия Вячеславовича Квартальнова?

– Да не думаю, что он сможет нас чем-то принципиально удивить. Играют агрессивно, активно. Посмотрим, как мы будем играть против такой системы. У них хороший тренерский штаб, хороший подбор игроков умелых. Будет интересно помериться с ними силами.

– Допустимо сказать, что вы вместе с другими старожилами «Ак Барса» войдёте на время серии с минским «Динамо» в тренерский штаб? Подсказывать Анвару Рафаиловичу по методикам работы Квартальнова.

– Не думаю, нас туда не пустят, у наших тренеров есть своя голова на плечах. Они сами смотрят, анализируют. Поговорили, посмотрели, игра, кажется, не сильно изменилась у Дмитрия Вячеславовича. Какие-то моменты чуть-чуть он поправил, исправил, что-то изменил, но в целом картинка хоккея крайне схожая с тем, что мы играли с ним здесь в Казани.

«Удивила новость об увольнении Горбенко, он хороший специалист, разбирается в хоккее»

– Смотрели Минск по сезону? Не смогли выделить что-то особенное?

– В регулярке я посмотрел их две-три игры, не больше, и то, наверное, только наши с ними игры пересматривал. А вот серию с Москвой посмотрел внимательно, многое для себя почерпнул.

– Вас удивляет тот факт, что Квартальнову удалось в Минске сработаться с легионерами? Раньше у него были весьма напряжённые отношения с ними, а сейчас и в нападении яркие лидеры, и оборона практически вся из североамериканцев.

– Смотрите, белорусов же мы не считаем за легионеров. Что касается защиты, здесь ничего странного, на мой взгляд, он всегда хотел бригаду защитников-иностранцев. И там у него это получилось наконец-то.

– Сложно будет проходить такую североамериканскую защиту?

– Хорошие, обученные защитники. Но и мы тоже хороши в своём деле. Если захотим и будем правильно играть, любого обыграем. Главное — смотреть на себя и свою игру.

Дмитрий Квартальнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Есть особые эмоции в связи с тем, что будете играть против команды Квартальнова?

– Разумеется, ностальгия присутствует. И хоть во многом благодарен ему за дорогу в хоккей, совместную работу, развитие, но сейчас будет очень приятно его обыграть, переиграть. И отправить в отпуск. Без обид, Дмитрий Вячеславович.

– Не могу не спросить вас про судьбу Игоря Горбенко. Вас удивила новость о его увольнении из минского «Динамо»?

– Удивила, конечно. Хороший специалист, разбирается в хоккее, много дельного подсказывал. И даже в этом сезоне, когда мы два раза с ним пересекались после игр, успевали парой фраз перекинуться, и даже в такой момент он своё видение говорил, подсказывал, в чём добавить.

– Ходят разговоры, что у Горбенко были в Минске конфликты с хоккеистами – и его уволили именно по этой причине. Вы верите в подобное?

– Я же не знаю всей этой внутренней кухни, как у него там в Минске всё складывалось. Мне тут сложно что-то комментировать, я не в курсе. Что касается хоккея, скажу чётко: в хоккее он разбирается отлично.

– У минского «Динамо» будет преимущество своей площадки, а «Минск-Арена» по своей атмосфере напоминает канадские города НХЛ. Сложно будет играть на выезде?

– Это фактор, но приятно играть, когда такая атмосфера. Я люблю большие арены и много зрителей, когда аншлаг. Лучше, когда есть атмосфера и зрители, нежели когда вообще пустота. Не столь даже важно, за тебя болеют или за противника.

Конечно, приятнее, когда за тебя болеют, твои болельщики соперника перекрикивают, но в любом случае играть на такой арене – это кайф, это драйв. Хочется видеть живую атмосферу, а не мёртвые трибуны, пусть кричат, даже и не за нас.

– То есть почти 16 тысяч белорусов на трибунах вас вообще не пугают?

– А чего их бояться? Мы все почти татары. Это в плей-офф и докажем.

– «Мин яратам сине, Татарстан» лучше, чем «Седая ночь»?

– 100%. Хочется ещё послушать, и не раз.