На Западе уже известна одна пара, а на Востоке Александр Овечкин и его команда ещё не потеряли шансы.

Кто сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ? Какими будут пары на старте Кубка Стэнли

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 16 на 17 апреля мск в Северной Америке завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ, а для кого выступление в сезоне-2025/2026 завершится уже по итогам регулярки?

«Чемпионат» в режиме реального времени будет следить за распределением команд по турнирной сетке плей-офф НХЛ. Какими получатся пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли – 2026? Узнаем в течение ближайших дней.

Напоминаем, по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей второе место в зоне уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на первой строчке в зоне уайлд-кард.

На данный момент известна одна пара первого раунда: «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» встретятся друг с другом, гарантировав себе вторую и третью строчки в Центральном дивизионе Западной конференции. Остальные пары пока получаются виртуальными.

Восточная конференция

«Каролина Харрикейнз» (1А) – «Оттава Сенаторз» (WC2)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (1С) – «Бостон Брюинз» (WC1)

«Баффало Сэйбрз» (2А) – «Монреаль Канадиенс» (3A)

«Питтсбург Пингвинз» (2С) – «Филадельфия Флайерз» (3С).

Западная конференция