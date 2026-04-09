Плей-офф НХЛ сезона-2025/2026, кто и с кем сыграет в первом раунде, турнирная сетка, регламент Кубка Стэнли, все детали

Кто сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ? Какими будут пары на старте Кубка Стэнли
Денис Лутченко Егор Торишный
,
Плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
На Западе уже известна одна пара, а на Востоке Александр Овечкин и его команда ещё не потеряли шансы.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 16 на 17 апреля мск в Северной Америке завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ, а для кого выступление в сезоне-2025/2026 завершится уже по итогам регулярки?

«Чемпионат» в режиме реального времени будет следить за распределением команд по турнирной сетке плей-офф НХЛ. Какими получатся пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли – 2026? Узнаем в течение ближайших дней.

Напоминаем, по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей второе место в зоне уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на первой строчке в зоне уайлд-кард.

На данный момент известна одна пара первого раунда: «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» встретятся друг с другом, гарантировав себе вторую и третью строчки в Центральном дивизионе Западной конференции. Остальные пары пока получаются виртуальными.

Восточная конференция

  • «Каролина Харрикейнз» (1А) – «Оттава Сенаторз» (WC2)
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1С) – «Бостон Брюинз» (WC1)
  • «Баффало Сэйбрз» (2А) – «Монреаль Канадиенс» (3A)
  • «Питтсбург Пингвинз» (2С) – «Филадельфия Флайерз» (3С).

Западная конференция

  • «Колорадо Эвеланш» (1Ц) – «Нэшвилл Предаторз» (WC2)
  • «Эдмонтон Ойлерз» (1Т) – «Юта Маммот» (WC1)
  • «Даллас Старз» (2Ц) – «Миннесота Уайлд» (3Ц)
  • «Вегас Голден Найтс» (2Т) – «Анахайм Дакс» (3Т).
