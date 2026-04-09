У Коннора теперь внушительный отрыв от преследователей.

Макдэвид — инопланетянин! Набрал пять очков за матч, Кучерову за ним уже не угнаться

Регулярный чемпионат НХЛ находится на финишной прямой, большинству команд уже ничего не надо, но представителей Тихоокеанского дивизиона это не касается. Дело в том, что там победителем ещё может стать команда, которая на данный момент даже не находится в зоне плей-офф. Так всё там закручено.

Сейчас лидерство удерживает «Эдмонтон», однако пара неудачных матчей может скинуть команду на третье место. «Сан-Хосе» же после нескольких лет прозябаний на дне пытается ухватиться за соломинку – для этого надо на короткой дистанции обойти «Нэшвилл» и «Лос-Анджелес» и залезть в зону уайлд-кард.

Коннор Макдэвид продолжает сражаться и за индивидуальные призы. В борьбе за «Арт Росс» канадец участвует вместе с Кучеровым и Маккинноном, которые последние два года соревновались исключительно вдвоём. Потеря Драйзайтля могла сильно ударить по перспективам Коннора выиграть ценную награду, но 97-й номер показал, что справиться может и без своего партнёра.

В первую очередь потеря немца ударила по большинству «Эдмонтона», которое рухнуло по проценту реализации. Однако сегодня оно звенело, как в лучшие годы. Открыл счёт как раз Макдэвид, который штыком проткнул застрявшую на линии ворот шайбу.

В конце первого периода отличился Василий Подколзин, который в отсутствие Драйзайтля и Хаймана получил шанс вспомнить, что такое игра в большинстве. Передачей отметился и Макдэвид.

Во втором периоде «Сан-Хосе» продолжил удаляться, а «Эдмонтон» без устали наказывал. Макдэвид, стоя у ворот, выложил передачу под чужую синюю линию на Рословика, и тот спокойно реализовал выход «в ноль».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чуть позже Коннор начал творить не ассистентские шедевры, а голевые. Макди подхватил шайбу в средней зоне, объехал всех защитников, уложил Недельковича и катнул в пустые ворота. Шедевр в исполнении капитана «Ойлерз»!

Почти 10 минут спустя Коннор вновь накрутил оборону «Шаркс», выкладывал на пустые Рословику, однако Дмитрий Орлов срезал шайбу в свои ворота и подарил канадцу хет-трик.

«Эдмонтон» одержал уверенную победу, а Макдэвид показал инопланетное выступление! Набрал пять очков, сделал хет-трик и оторвался от ближайшего преследователя в гонке бомбардиров на шесть очков. Похоже, Кучерову теперь не угнаться за Коннором.