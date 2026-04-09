Панарин и Малкин выйдут в плей-офф, Овечкин — мимо? Расклады на финал регулярки НХЛ

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расклады на финал регулярного чемпионата НХЛ-2025/2026, кто выйдет в плей-офф, Кубок Стэнли

Дмитрий Сторожев
Артемий Панарин и Александр Овечкин
Комментарии
За неделю до её завершения ещё далеко не всё очевидно.

До конца регулярного чемпионата НХЛ остаётся чуть больше недели – его последние шесть матчей пройдут в ночь на 17 апреля мск. Однако бо́льшая часть соискателей Кубка Стэнли ещё не известна – интриг на финишной прямой хватает. Подробнее о них поговорим в этом материале.

Западная конференция

Уже в плей-офф: «Колорадо», «Даллас», «Миннесота».

Лишились шансов: «Калгари», «Чикаго», «Ванкувер».

Центральный дивизион

КлубМатчиВВОВО+ОТОчки
1.«Колорадо»77514548112
2.«Даллас»78463541104
3.«Миннесота»78453041102

Здесь уже практически всё понятно – «Эвеланш» выиграли не только дивизион, но и конференцию и в первом раунде встретятся с обладателями второй уайлд-кард. А «Старз» и «Уайлд» предстоит определить, кто из них начнёт очную серию дома, а кто – на выезде. И начнут они это делать уже завтра.

Оставшиеся матчи

«Даллас»: «Миннесота» (д), «Рейнджерс» (д), «Торонто» (г), «Баффало» (г).

«Миннесота»: «Даллас» (г), «Нэшвилл» (г), «Сент-Луис» (г), «Анахайм» (д).

Атлантический дивизион

КлубМатчиВВОВО+ОТОчки
1.«Эдмонтон»7940314090
2.«Вегас»7836283588
3.«Анахайм»7841243387
4.«Лос-Анджелес»7732192783
5.«Сан-Хосе»7737253581

Здесь шансы на попадание в тройку сохраняют пять команд – даже «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе» ещё не отвалились от этой борьбы. Правда, сегодняшняя победа «Ойлерз» в матче с «Шаркс» упростила жизнь «нефтяникам» и заметно осложнила её «акулам».

Судьба Коннора Макдэвида и Ко находится в их руках – два очка в следующей игре гарантируют им место в топ-3 дивизиона. Всё потому, что их соперником будет «Лос-Анджелес», который даже в случае набора хотя бы одного балла не догонит «Эдмонтон» из-за недостаточного количества побед.

«Вегас» после прихода Джона Тортореллы ещё не проиграл ни одного матча – кажется, «Голден Найтс» тоже ничего не помешает закончить регулярку в тройке. А вот у «Анахайма» наметился спад – поэтому изменений в таблице исключать нельзя.

Оставшиеся матчи

«Эдмонтон»: «Лос-Анджелес» (г), «Колорадо» (д), «Ванкувер» (д).

«Вегас»: «Сиэтл» (г), «Колорадо» (г), «Виннипег» (д), «Сиэтл» (д).

«Анахайм»: «Сан-Хосе» (д), «Ванкувер» (д), «Миннесота» (г), «Нэшвилл» (г).

«Лос-Анджелес»: «Ванкувер» (д), «Эдмонтон» (д), «Сиэтл» (г), «Ванкувер» (г), «Калгари» (г).

«Сан-Хосе»: «Анахайм» (г), «Ванкувер» (д), «Нэшвилл» (г), «Чикаго» (г), «Виннипег» (г).

Уайлд-кард

КлубМатчиВВОВО+ОТОчки
1.«Юта»7741314188
2.«Нэшвилл»7837273284
3.«Лос-Анджелес»7732192783
4.«Сан-Хосе»7737253581
5.«Виннипег»7734273280
6.«Сент-Луис»7733293278
7.«Сиэтл»7732253175

«Сиэтл» остаётся в этой борьбе исключительно математически – одна победа «Нэшвилла» в основное время или же одно поражение «Кракен» также в основное разнесут последние шансы клуба из штата Вашингтон в пух и прах. А с учётом его шестиматчевой серии поражений в сенсационный ренессанс верится с трудом.

Вряд ли своё место в зоне уайлд-кард отдаст «Юта» – «мамонты» сейчас находятся в хорошей форме, да и три из оставшихся пяти матчей они проведут со своими преследователями. Самое то, чтобы снять все оставшиеся вопросы.

Встреч с реальными конкурентами за одну из путёвок избежит только «Лос-Анджелес» – «короли», за исключением домашней игры с «Эдмонтоном», в целом могут похвастаться, пожалуй, самым лёгким календарём, что должно сыграть в их пользу.

Для «Сент-Луиса» и «Виннипега» многое будет зависеть от очной встречи ближайшей ночью. Хотя расписание и у тех, и у других крайне непростое – обе команды сохраняют лишь призрачные шансы на попадание в плей-офф. С другой стороны, «Джетс» пусть и поздно, но проснулись – победа на арене «Блюз» может стать для них отличным зарядом на концовку.

Однако судьба «реактивщиков» находится в руках соперников – фаворитами здесь остаются «Юта» и «Лос-Анджелес».

Оставшиеся матчи

«Юта»: «Нэшвилл» (д), «Каролина» (д), «Калгари» (г), «Виннипег» (д), «Сент-Луис» (д).

«Нэшвилл»: «Юта» (г), «Миннесота» (д), «Сан-Хосе» (д), «Анахайм» (д).

«Лос-Анджелес»: «Ванкувер» (д), «Эдмонтон» (д), «Сиэтл» (г), «Ванкувер» (г), «Калгари» (г).

«Сан-Хосе»: «Анахайм» (г), «Ванкувер» (д), «Нэшвилл» (г), «Чикаго» (г), «Виннипег» (г).

«Виннипег»: «Сент-Луис» (г), «Филадельфия» (д), «Вегас» (г), «Юта» (г), «Сан-Хосе» (г).

«Сент-Луис»: «Виннипег» (д), «Чикаго» (г), «Миннесота» (д), «Питтсбург» (д), «Юта» (г).

«Сиэтл»: «Вегас» (д), «Калгари» (д), «Лос-Анджелес» (д), «Вегас» (г), «Колорадо» (д).

Восточная конференция

Уже в плей-офф: «Каролина», «Баффало», «Тампа-Бэй», «Монреаль».

Лишились шансов: «Рейнджерс», «Торонто», «Флорида», «Нью-Джерси».

Атлантический дивизион

КлубМатчиВВОВО+ОТОчки
1.«Баффало»79484043104
2.«Тампа-Бэй»78483944102
3.«Монреаль»78463242102

Здесь всё предельно просто. Итоговая тройка от Атлантики уже определена – «Баффало», «Тампа» и «Монреаль» достаточно далеко оторвались от соперников по дивизиону. Осталось лишь решить, кто из них в первом раунде сыграет между собой, а кто встретится с одним из обладателей уайлд-кард.

После сегодняшнего игрового дня вперёд вышли «Сэйбрз». Но у них на один матч больше, чем у конкурентов, поэтому особого преимущества перед «Лайтнинг» у подопечных Линди Раффа нет – любая победа «молний» гарантирует им возвращение на первое место. А вот команду из Квебека «Баффало» пока опережает при любом раскладе.

Вероятно, многое решится в очной встрече «Тампы» и «Монреаля», которая состоится уже предстоящей ночью. Хотя у «Канадиенс» календарь и без того непростой.

Оставшиеся матчи

«Баффало»: «Коламбус» (д), «Чикаго» (г), «Даллас» (д).

«Тампа-Бэй»: «Монреаль» (г), «Бостон» (г), «Детройт» (д), «Рейнджерс» (д).

«Монреаль»: «Тампа-Бэй» (д), «Коламбус» (д), «Айлендерс» (г), «Филадельфия» (г).

Столичный дивизион

КлубМатчиВВОВО+ОТОчки
1.«Каролина»78503645106
2.«Питтсбург»7840333796
3.«Филадельфия»7840253192
4.«Коламбус»7839273290
5.«Айлендерс»7842283889
6.«Вашингтон»7940343889

«Каролина» уже обеспечила себе первое место в дивизионе и спокойно наблюдает за той рубкой, которая развернулась в борьбе за оставшиеся две строчки. Хотя, наверное, всё-таки за одну – «Питтсбург» тоже может чувствовать себя гораздо увереннее остальных, пусть ещё официально и не забрал вторую строчку.

Тяжелее всех придётся «Вашингтону». Все три оставшихся матча «столичные» проведут с прямыми конкурентами: два – с «Пингвинз» и ещё один – с «Коламбусом». Права на ошибку нет – даже одно поражение может оказаться для Александра Овечкина и Ко роковым.

Да и вообще лёгкого календаря здесь не будет абсолютно ни у кого – как обычно и бывает в последние годы, Столичный дивизион будет самым жарким на финише регулярки.

Оставшиеся матчи

«Питтсбург»: «Нью-Джерси» (г), «Вашингтон» (д), «Вашингтон» (г), «Сент-Луис» (г).

«Филадельфия»: «Детройт» (г), «Виннипег» (г), «Каролина» (д), «Монреаль» (д).

«Коламбус»: «Баффало» (г), «Монреаль» (г), «Бостон» (д), «Вашингтон» (д).

«Айлендерс»: «Торонто» (д), «Оттава» (д), «Монреаль» (д), «Каролина» (д).

«Вашингтон»: «Питтсбург» (г), «Питтсбург» (д), «Коламбус» (г).

Уайлд-кард

КлубМатчиВВОВО+ОТОчки
1.«Бостон»7943313996
2.«Оттава»7841353892
3.«Коламбус»7839273290
4.«Детройт»7840293889
5.«Айлендерс»7842283889
6.«Вашингтон»7940343889

Ожесточённой борьба получится не только за место в топ-3 Метрополитена, но и за уайлд-кард. Здесь с большой долей вероятности тоже остаётся только одна вакансия – выкинуть «Бостон» за пределы плей-офф уже едва ли получится. А вот сами «Брюинз» могут вставить палки в колёса «Коламбусу», у которого будет самый сложный календарь на финише регулярки.

В худшей позиции, помимо «Вашингтона», находится «Детройт» – у «крыльев», в отличие от «Блю Джекетс» и «Айлендерс», нет возможности побороться за место в тройке в своём дивизионе. И вполне вероятно, что «Ред Уингз» в 10-й раз подряд пролетят мимо розыгрыша Кубка Стэнли – поражение в основное время в ближайшем матче с «Филадельфией» может пока не юридически, но фактически выбить их из гонки за уайлд-кард.

Тем более что у «Оттавы» календарь гораздо проще – трое из оставшихся четырёх соперников «Сенаторз» уже ни на что не претендуют. В то время как сами канадцы недавно обыграли и лидера конференции, и уже бывшего лидера Атлантического дивизиона.

Оставшиеся матчи

«Бостон»: «Тампа-Бэй» (д), «Коламбус» (г), «Нью-Джерси» (д).

«Оттава»: «Флорида» (д), «Айлендерс» (г), «Нью-Джерси» (г), «Торонто» (д).

«Коламбус»: «Баффало» (г), «Монреаль» (г), «Бостон» (д), «Вашингтон» (д).

«Детройт»: «Филадельфия» (д), «Нью-Джерси» (д), «Тампа-Бэй» (г), «Флорида» (г).

«Айлендерс»: «Торонто» (д), «Оттава» (д), «Монреаль» (д), «Каролина» (д).

«Вашингтон»: «Питтсбург» (г), «Питтсбург» (д), «Коламбус» (г).

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android