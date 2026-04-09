Панарин и Малкин выйдут в плей-офф, Овечкин — мимо? Расклады на финал регулярки НХЛ

До конца регулярного чемпионата НХЛ остаётся чуть больше недели – его последние шесть матчей пройдут в ночь на 17 апреля мск. Однако бо́льшая часть соискателей Кубка Стэнли ещё не известна – интриг на финишной прямой хватает. Подробнее о них поговорим в этом материале.
Западная конференция
Уже в плей-офф: «Колорадо», «Даллас», «Миннесота».
Лишились шансов: «Калгари», «Чикаго», «Ванкувер».
Центральный дивизион
|№
|Клуб
|Матчи
|В
|ВО
|ВО+ОТ
|Очки
|1.
|«Колорадо»
|77
|51
|45
|48
|112
|2.
|«Даллас»
|78
|46
|35
|41
|104
|3.
|«Миннесота»
|78
|45
|30
|41
|102
Здесь уже практически всё понятно – «Эвеланш» выиграли не только дивизион, но и конференцию и в первом раунде встретятся с обладателями второй уайлд-кард. А «Старз» и «Уайлд» предстоит определить, кто из них начнёт очную серию дома, а кто – на выезде. И начнут они это делать уже завтра.
Оставшиеся матчи
«Даллас»: «Миннесота» (д), «Рейнджерс» (д), «Торонто» (г), «Баффало» (г).
«Миннесота»: «Даллас» (г), «Нэшвилл» (г), «Сент-Луис» (г), «Анахайм» (д).
Атлантический дивизион
|№
|Клуб
|Матчи
|В
|ВО
|ВО+ОТ
|Очки
|1.
|«Эдмонтон»
|79
|40
|31
|40
|90
|2.
|«Вегас»
|78
|36
|28
|35
|88
|3.
|«Анахайм»
|78
|41
|24
|33
|87
|4.
|«Лос-Анджелес»
|77
|32
|19
|27
|83
|5.
|«Сан-Хосе»
|77
|37
|25
|35
|81
Здесь шансы на попадание в тройку сохраняют пять команд – даже «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе» ещё не отвалились от этой борьбы. Правда, сегодняшняя победа «Ойлерз» в матче с «Шаркс» упростила жизнь «нефтяникам» и заметно осложнила её «акулам».
Судьба Коннора Макдэвида и Ко находится в их руках – два очка в следующей игре гарантируют им место в топ-3 дивизиона. Всё потому, что их соперником будет «Лос-Анджелес», который даже в случае набора хотя бы одного балла не догонит «Эдмонтон» из-за недостаточного количества побед.
«Вегас» после прихода Джона Тортореллы ещё не проиграл ни одного матча – кажется, «Голден Найтс» тоже ничего не помешает закончить регулярку в тройке. А вот у «Анахайма» наметился спад – поэтому изменений в таблице исключать нельзя.
Оставшиеся матчи
«Эдмонтон»: «Лос-Анджелес» (г), «Колорадо» (д), «Ванкувер» (д).
«Вегас»: «Сиэтл» (г), «Колорадо» (г), «Виннипег» (д), «Сиэтл» (д).
«Анахайм»: «Сан-Хосе» (д), «Ванкувер» (д), «Миннесота» (г), «Нэшвилл» (г).
«Лос-Анджелес»: «Ванкувер» (д), «Эдмонтон» (д), «Сиэтл» (г), «Ванкувер» (г), «Калгари» (г).
«Сан-Хосе»: «Анахайм» (г), «Ванкувер» (д), «Нэшвилл» (г), «Чикаго» (г), «Виннипег» (г).
Уайлд-кард
|№
|Клуб
|Матчи
|В
|ВО
|ВО+ОТ
|Очки
|1.
|«Юта»
|77
|41
|31
|41
|88
|2.
|«Нэшвилл»
|78
|37
|27
|32
|84
|3.
|«Лос-Анджелес»
|77
|32
|19
|27
|83
|4.
|«Сан-Хосе»
|77
|37
|25
|35
|81
|5.
|«Виннипег»
|77
|34
|27
|32
|80
|6.
|«Сент-Луис»
|77
|33
|29
|32
|78
|7.
|«Сиэтл»
|77
|32
|25
|31
|75
«Сиэтл» остаётся в этой борьбе исключительно математически – одна победа «Нэшвилла» в основное время или же одно поражение «Кракен» также в основное разнесут последние шансы клуба из штата Вашингтон в пух и прах. А с учётом его шестиматчевой серии поражений в сенсационный ренессанс верится с трудом.
Вряд ли своё место в зоне уайлд-кард отдаст «Юта» – «мамонты» сейчас находятся в хорошей форме, да и три из оставшихся пяти матчей они проведут со своими преследователями. Самое то, чтобы снять все оставшиеся вопросы.
Встреч с реальными конкурентами за одну из путёвок избежит только «Лос-Анджелес» – «короли», за исключением домашней игры с «Эдмонтоном», в целом могут похвастаться, пожалуй, самым лёгким календарём, что должно сыграть в их пользу.
Для «Сент-Луиса» и «Виннипега» многое будет зависеть от очной встречи ближайшей ночью. Хотя расписание и у тех, и у других крайне непростое – обе команды сохраняют лишь призрачные шансы на попадание в плей-офф. С другой стороны, «Джетс» пусть и поздно, но проснулись – победа на арене «Блюз» может стать для них отличным зарядом на концовку.
Однако судьба «реактивщиков» находится в руках соперников – фаворитами здесь остаются «Юта» и «Лос-Анджелес».
Оставшиеся матчи
«Юта»: «Нэшвилл» (д), «Каролина» (д), «Калгари» (г), «Виннипег» (д), «Сент-Луис» (д).
«Нэшвилл»: «Юта» (г), «Миннесота» (д), «Сан-Хосе» (д), «Анахайм» (д).
«Лос-Анджелес»: «Ванкувер» (д), «Эдмонтон» (д), «Сиэтл» (г), «Ванкувер» (г), «Калгари» (г).
«Сан-Хосе»: «Анахайм» (г), «Ванкувер» (д), «Нэшвилл» (г), «Чикаго» (г), «Виннипег» (г).
«Виннипег»: «Сент-Луис» (г), «Филадельфия» (д), «Вегас» (г), «Юта» (г), «Сан-Хосе» (г).
«Сент-Луис»: «Виннипег» (д), «Чикаго» (г), «Миннесота» (д), «Питтсбург» (д), «Юта» (г).
«Сиэтл»: «Вегас» (д), «Калгари» (д), «Лос-Анджелес» (д), «Вегас» (г), «Колорадо» (д).
Восточная конференция
Уже в плей-офф: «Каролина», «Баффало», «Тампа-Бэй», «Монреаль».
Лишились шансов: «Рейнджерс», «Торонто», «Флорида», «Нью-Джерси».
Атлантический дивизион
|№
|Клуб
|Матчи
|В
|ВО
|ВО+ОТ
|Очки
|1.
|«Баффало»
|79
|48
|40
|43
|104
|2.
|«Тампа-Бэй»
|78
|48
|39
|44
|102
|3.
|«Монреаль»
|78
|46
|32
|42
|102
Здесь всё предельно просто. Итоговая тройка от Атлантики уже определена – «Баффало», «Тампа» и «Монреаль» достаточно далеко оторвались от соперников по дивизиону. Осталось лишь решить, кто из них в первом раунде сыграет между собой, а кто встретится с одним из обладателей уайлд-кард.
После сегодняшнего игрового дня вперёд вышли «Сэйбрз». Но у них на один матч больше, чем у конкурентов, поэтому особого преимущества перед «Лайтнинг» у подопечных Линди Раффа нет – любая победа «молний» гарантирует им возвращение на первое место. А вот команду из Квебека «Баффало» пока опережает при любом раскладе.
Вероятно, многое решится в очной встрече «Тампы» и «Монреаля», которая состоится уже предстоящей ночью. Хотя у «Канадиенс» календарь и без того непростой.
Оставшиеся матчи
«Баффало»: «Коламбус» (д), «Чикаго» (г), «Даллас» (д).
«Тампа-Бэй»: «Монреаль» (г), «Бостон» (г), «Детройт» (д), «Рейнджерс» (д).
«Монреаль»: «Тампа-Бэй» (д), «Коламбус» (д), «Айлендерс» (г), «Филадельфия» (г).
Столичный дивизион
|№
|Клуб
|Матчи
|В
|ВО
|ВО+ОТ
|Очки
|1.
|«Каролина»
|78
|50
|36
|45
|106
|2.
|«Питтсбург»
|78
|40
|33
|37
|96
|3.
|«Филадельфия»
|78
|40
|25
|31
|92
|4.
|«Коламбус»
|78
|39
|27
|32
|90
|5.
|«Айлендерс»
|78
|42
|28
|38
|89
|6.
|«Вашингтон»
|79
|40
|34
|38
|89
«Каролина» уже обеспечила себе первое место в дивизионе и спокойно наблюдает за той рубкой, которая развернулась в борьбе за оставшиеся две строчки. Хотя, наверное, всё-таки за одну – «Питтсбург» тоже может чувствовать себя гораздо увереннее остальных, пусть ещё официально и не забрал вторую строчку.
Тяжелее всех придётся «Вашингтону». Все три оставшихся матча «столичные» проведут с прямыми конкурентами: два – с «Пингвинз» и ещё один – с «Коламбусом». Права на ошибку нет – даже одно поражение может оказаться для Александра Овечкина и Ко роковым.
Да и вообще лёгкого календаря здесь не будет абсолютно ни у кого – как обычно и бывает в последние годы, Столичный дивизион будет самым жарким на финише регулярки.
Оставшиеся матчи
«Питтсбург»: «Нью-Джерси» (г), «Вашингтон» (д), «Вашингтон» (г), «Сент-Луис» (г).
«Филадельфия»: «Детройт» (г), «Виннипег» (г), «Каролина» (д), «Монреаль» (д).
«Коламбус»: «Баффало» (г), «Монреаль» (г), «Бостон» (д), «Вашингтон» (д).
«Айлендерс»: «Торонто» (д), «Оттава» (д), «Монреаль» (д), «Каролина» (д).
«Вашингтон»: «Питтсбург» (г), «Питтсбург» (д), «Коламбус» (г).
Уайлд-кард
|№
|Клуб
|Матчи
|В
|ВО
|ВО+ОТ
|Очки
|1.
|«Бостон»
|79
|43
|31
|39
|96
|2.
|«Оттава»
|78
|41
|35
|38
|92
|3.
|«Коламбус»
|78
|39
|27
|32
|90
|4.
|«Детройт»
|78
|40
|29
|38
|89
|5.
|«Айлендерс»
|78
|42
|28
|38
|89
|6.
|«Вашингтон»
|79
|40
|34
|38
|89
Ожесточённой борьба получится не только за место в топ-3 Метрополитена, но и за уайлд-кард. Здесь с большой долей вероятности тоже остаётся только одна вакансия – выкинуть «Бостон» за пределы плей-офф уже едва ли получится. А вот сами «Брюинз» могут вставить палки в колёса «Коламбусу», у которого будет самый сложный календарь на финише регулярки.
В худшей позиции, помимо «Вашингтона», находится «Детройт» – у «крыльев», в отличие от «Блю Джекетс» и «Айлендерс», нет возможности побороться за место в тройке в своём дивизионе. И вполне вероятно, что «Ред Уингз» в 10-й раз подряд пролетят мимо розыгрыша Кубка Стэнли – поражение в основное время в ближайшем матче с «Филадельфией» может пока не юридически, но фактически выбить их из гонки за уайлд-кард.
Тем более что у «Оттавы» календарь гораздо проще – трое из оставшихся четырёх соперников «Сенаторз» уже ни на что не претендуют. В то время как сами канадцы недавно обыграли и лидера конференции, и уже бывшего лидера Атлантического дивизиона.
Оставшиеся матчи
«Бостон»: «Тампа-Бэй» (д), «Коламбус» (г), «Нью-Джерси» (д).
«Оттава»: «Флорида» (д), «Айлендерс» (г), «Нью-Джерси» (г), «Торонто» (д).
«Коламбус»: «Баффало» (г), «Монреаль» (г), «Бостон» (д), «Вашингтон» (д).
«Детройт»: «Филадельфия» (д), «Нью-Джерси» (д), «Тампа-Бэй» (г), «Флорида» (г).
«Айлендерс»: «Торонто» (д), «Оттава» (д), «Монреаль» (д), «Каролина» (д).
«Вашингтон»: «Питтсбург» (г), «Питтсбург» (д), «Коламбус» (г).