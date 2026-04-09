За неделю до её завершения ещё далеко не всё очевидно.

Панарин и Малкин выйдут в плей-офф, Овечкин — мимо? Расклады на финал регулярки НХЛ

До конца регулярного чемпионата НХЛ остаётся чуть больше недели – его последние шесть матчей пройдут в ночь на 17 апреля мск. Однако бо́льшая часть соискателей Кубка Стэнли ещё не известна – интриг на финишной прямой хватает. Подробнее о них поговорим в этом материале.

Западная конференция

Уже в плей-офф: «Колорадо», «Даллас», «Миннесота».

Лишились шансов: «Калгари», «Чикаго», «Ванкувер».

Центральный дивизион

№ Клуб Матчи В ВО ВО+ОТ Очки 1. «Колорадо» 77 51 45 48 112 2. «Даллас» 78 46 35 41 104 3. «Миннесота» 78 45 30 41 102

Здесь уже практически всё понятно – «Эвеланш» выиграли не только дивизион, но и конференцию и в первом раунде встретятся с обладателями второй уайлд-кард. А «Старз» и «Уайлд» предстоит определить, кто из них начнёт очную серию дома, а кто – на выезде. И начнут они это делать уже завтра.

Оставшиеся матчи

«Даллас»: «Миннесота» (д), «Рейнджерс» (д), «Торонто» (г), «Баффало» (г).

«Миннесота»: «Даллас» (г), «Нэшвилл» (г), «Сент-Луис» (г), «Анахайм» (д).

Атлантический дивизион

№ Клуб Матчи В ВО ВО+ОТ Очки 1. «Эдмонтон» 79 40 31 40 90 2. «Вегас» 78 36 28 35 88 3. «Анахайм» 78 41 24 33 87 4. «Лос-Анджелес» 77 32 19 27 83 5. «Сан-Хосе» 77 37 25 35 81

Здесь шансы на попадание в тройку сохраняют пять команд – даже «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе» ещё не отвалились от этой борьбы. Правда, сегодняшняя победа «Ойлерз» в матче с «Шаркс» упростила жизнь «нефтяникам» и заметно осложнила её «акулам».

Судьба Коннора Макдэвида и Ко находится в их руках – два очка в следующей игре гарантируют им место в топ-3 дивизиона. Всё потому, что их соперником будет «Лос-Анджелес», который даже в случае набора хотя бы одного балла не догонит «Эдмонтон» из-за недостаточного количества побед.

«Вегас» после прихода Джона Тортореллы ещё не проиграл ни одного матча – кажется, «Голден Найтс» тоже ничего не помешает закончить регулярку в тройке. А вот у «Анахайма» наметился спад – поэтому изменений в таблице исключать нельзя.

Оставшиеся матчи

«Эдмонтон»: «Лос-Анджелес» (г), «Колорадо» (д), «Ванкувер» (д).

«Вегас»: «Сиэтл» (г), «Колорадо» (г), «Виннипег» (д), «Сиэтл» (д).

«Анахайм»: «Сан-Хосе» (д), «Ванкувер» (д), «Миннесота» (г), «Нэшвилл» (г).

«Лос-Анджелес»: «Ванкувер» (д), «Эдмонтон» (д), «Сиэтл» (г), «Ванкувер» (г), «Калгари» (г).

«Сан-Хосе»: «Анахайм» (г), «Ванкувер» (д), «Нэшвилл» (г), «Чикаго» (г), «Виннипег» (г).

Уайлд-кард

№ Клуб Матчи В ВО ВО+ОТ Очки 1. «Юта» 77 41 31 41 88 2. «Нэшвилл» 78 37 27 32 84 3. «Лос-Анджелес» 77 32 19 27 83 4. «Сан-Хосе» 77 37 25 35 81 5. «Виннипег» 77 34 27 32 80 6. «Сент-Луис» 77 33 29 32 78 7. «Сиэтл» 77 32 25 31 75

«Сиэтл» остаётся в этой борьбе исключительно математически – одна победа «Нэшвилла» в основное время или же одно поражение «Кракен» также в основное разнесут последние шансы клуба из штата Вашингтон в пух и прах. А с учётом его шестиматчевой серии поражений в сенсационный ренессанс верится с трудом.

Вряд ли своё место в зоне уайлд-кард отдаст «Юта» – «мамонты» сейчас находятся в хорошей форме, да и три из оставшихся пяти матчей они проведут со своими преследователями. Самое то, чтобы снять все оставшиеся вопросы.

Встреч с реальными конкурентами за одну из путёвок избежит только «Лос-Анджелес» – «короли», за исключением домашней игры с «Эдмонтоном», в целом могут похвастаться, пожалуй, самым лёгким календарём, что должно сыграть в их пользу.

Для «Сент-Луиса» и «Виннипега» многое будет зависеть от очной встречи ближайшей ночью. Хотя расписание и у тех, и у других крайне непростое – обе команды сохраняют лишь призрачные шансы на попадание в плей-офф. С другой стороны, «Джетс» пусть и поздно, но проснулись – победа на арене «Блюз» может стать для них отличным зарядом на концовку.

Однако судьба «реактивщиков» находится в руках соперников – фаворитами здесь остаются «Юта» и «Лос-Анджелес».

Оставшиеся матчи

«Юта»: «Нэшвилл» (д), «Каролина» (д), «Калгари» (г), «Виннипег» (д), «Сент-Луис» (д).

«Нэшвилл»: «Юта» (г), «Миннесота» (д), «Сан-Хосе» (д), «Анахайм» (д).

«Виннипег»: «Сент-Луис» (г), «Филадельфия» (д), «Вегас» (г), «Юта» (г), «Сан-Хосе» (г).

«Сент-Луис»: «Виннипег» (д), «Чикаго» (г), «Миннесота» (д), «Питтсбург» (д), «Юта» (г).

«Сиэтл»: «Вегас» (д), «Калгари» (д), «Лос-Анджелес» (д), «Вегас» (г), «Колорадо» (д).

Восточная конференция

Уже в плей-офф: «Каролина», «Баффало», «Тампа-Бэй», «Монреаль».

Лишились шансов: «Рейнджерс», «Торонто», «Флорида», «Нью-Джерси».

Атлантический дивизион

№ Клуб Матчи В ВО ВО+ОТ Очки 1. «Баффало» 79 48 40 43 104 2. «Тампа-Бэй» 78 48 39 44 102 3. «Монреаль» 78 46 32 42 102

Здесь всё предельно просто. Итоговая тройка от Атлантики уже определена – «Баффало», «Тампа» и «Монреаль» достаточно далеко оторвались от соперников по дивизиону. Осталось лишь решить, кто из них в первом раунде сыграет между собой, а кто встретится с одним из обладателей уайлд-кард.

После сегодняшнего игрового дня вперёд вышли «Сэйбрз». Но у них на один матч больше, чем у конкурентов, поэтому особого преимущества перед «Лайтнинг» у подопечных Линди Раффа нет – любая победа «молний» гарантирует им возвращение на первое место. А вот команду из Квебека «Баффало» пока опережает при любом раскладе.

Вероятно, многое решится в очной встрече «Тампы» и «Монреаля», которая состоится уже предстоящей ночью. Хотя у «Канадиенс» календарь и без того непростой.

Оставшиеся матчи

«Баффало»: «Коламбус» (д), «Чикаго» (г), «Даллас» (д).

«Тампа-Бэй»: «Монреаль» (г), «Бостон» (г), «Детройт» (д), «Рейнджерс» (д).

«Монреаль»: «Тампа-Бэй» (д), «Коламбус» (д), «Айлендерс» (г), «Филадельфия» (г).

Столичный дивизион

№ Клуб Матчи В ВО ВО+ОТ Очки 1. «Каролина» 78 50 36 45 106 2. «Питтсбург» 78 40 33 37 96 3. «Филадельфия» 78 40 25 31 92 4. «Коламбус» 78 39 27 32 90 5. «Айлендерс» 78 42 28 38 89 6. «Вашингтон» 79 40 34 38 89

«Каролина» уже обеспечила себе первое место в дивизионе и спокойно наблюдает за той рубкой, которая развернулась в борьбе за оставшиеся две строчки. Хотя, наверное, всё-таки за одну – «Питтсбург» тоже может чувствовать себя гораздо увереннее остальных, пусть ещё официально и не забрал вторую строчку.

Тяжелее всех придётся «Вашингтону». Все три оставшихся матча «столичные» проведут с прямыми конкурентами: два – с «Пингвинз» и ещё один – с «Коламбусом». Права на ошибку нет – даже одно поражение может оказаться для Александра Овечкина и Ко роковым.

Да и вообще лёгкого календаря здесь не будет абсолютно ни у кого – как обычно и бывает в последние годы, Столичный дивизион будет самым жарким на финише регулярки.

Оставшиеся матчи

«Питтсбург»: «Нью-Джерси» (г), «Вашингтон» (д), «Вашингтон» (г), «Сент-Луис» (г).

«Филадельфия»: «Детройт» (г), «Виннипег» (г), «Каролина» (д), «Монреаль» (д).

«Коламбус»: «Баффало» (г), «Монреаль» (г), «Бостон» (д), «Вашингтон» (д).

«Айлендерс»: «Торонто» (д), «Оттава» (д), «Монреаль» (д), «Каролина» (д).

«Вашингтон»: «Питтсбург» (г), «Питтсбург» (д), «Коламбус» (г).

Уайлд-кард

№ Клуб Матчи В ВО ВО+ОТ Очки 1. «Бостон» 79 43 31 39 96 2. «Оттава» 78 41 35 38 92 3. «Коламбус» 78 39 27 32 90 4. «Детройт» 78 40 29 38 89 5. «Айлендерс» 78 42 28 38 89 6. «Вашингтон» 79 40 34 38 89

Ожесточённой борьба получится не только за место в топ-3 Метрополитена, но и за уайлд-кард. Здесь с большой долей вероятности тоже остаётся только одна вакансия – выкинуть «Бостон» за пределы плей-офф уже едва ли получится. А вот сами «Брюинз» могут вставить палки в колёса «Коламбусу», у которого будет самый сложный календарь на финише регулярки.

В худшей позиции, помимо «Вашингтона», находится «Детройт» – у «крыльев», в отличие от «Блю Джекетс» и «Айлендерс», нет возможности побороться за место в тройке в своём дивизионе. И вполне вероятно, что «Ред Уингз» в 10-й раз подряд пролетят мимо розыгрыша Кубка Стэнли – поражение в основное время в ближайшем матче с «Филадельфией» может пока не юридически, но фактически выбить их из гонки за уайлд-кард.

Тем более что у «Оттавы» календарь гораздо проще – трое из оставшихся четырёх соперников «Сенаторз» уже ни на что не претендуют. В то время как сами канадцы недавно обыграли и лидера конференции, и уже бывшего лидера Атлантического дивизиона.

Оставшиеся матчи

«Бостон»: «Тампа-Бэй» (д), «Коламбус» (г), «Нью-Джерси» (д).

«Оттава»: «Флорида» (д), «Айлендерс» (г), «Нью-Джерси» (г), «Торонто» (д).

«Детройт»: «Филадельфия» (д), «Нью-Джерси» (д), «Тампа-Бэй» (г), «Флорида» (г).

