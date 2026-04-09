Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Овечкин номинирован на трофей НХЛ, который ещё не выигрывал. Коллекция Ови пополнится?
Родион Власов
Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Комментарии
«Билл Мастертон Трофи» вручается не за голы и очки, а за нечто большее и важное.

Абсолютное большинство призов НХЛ вручаются за статистику. Это касается не только «Арт Росса» или «Мориса Ришара», где трофей получает лучший бомбардир или лучший снайпер, но и призов с голосованием типа «Харта» или «Норриса». Тот же трофей лучшему защитнику де-факто превратился в приз лучшему защитнику-бомбардиру, из-за чего его в 2023-м получил Эрик Карлссон: «Сан-Хосе» в плей-офф не попал, однако проигнорировать 100 очков в сезоне выборщики не смогли.

И в этом плане «Билл Мастертон Трофи» является редким примером трофея, который вручается не за чистую игру, а за «упорство, спортивное поведение и преданность хоккею». Приз назван в честь единственного хоккеиста НХЛ, который погиб из-за травмы, полученной во время матча. В 1968-м игрок «Миннесоты Норт Старз» Мастертон после обычного силового сильно ударился головой об лёд в ту эру, когда шлемов у хоккеистов не было.

Что произошло в 1968-м:
Трагедия на льду. 50 лет со дня смерти Билла Мастертона

Кажется, это единственный приз, где абсолютно каждая команда номинирует своего игрока, а выбирают обладателя журналисты: в отличие от остальных трофеев, итоги голосования не раскрываются. И «Вашингтон» в этом году номинировал Александра Овечкина — а кого ещё могли выставить «столичные» в такой ситуации?

Брайан Бойл, обладатель «Мастертона» в 2018-м

Фото: John Locher/AP/ТАСС

Ваше отношение к Овечкину может быть разным — и из-за стиля игры, и из-за его взглядов на мир. Однако с одной вещью никто не может поспорить: к хоккею он относится с максимально возможной страстью. Гол, который побил рекорд НХЛ, он отмечал лишь чуть более страстно, чем какой-нибудь рядовой гол в ворота аутсайдера во время очередной встречи растянутой регулярки.

Эта страсть прекрасно чувствуется в Ови и в 40 лет — особенно на контрасте с другим недавним рекордсменом Патриком Марло, который до своего достижения по количеству игр в НХЛ буквально доковылял (поэтому, возможно, его толком и не заметили). И слово «perseverance», которое употребляется в описании премии и которое можно перевести на русский как «упорство», «настойчивость», тоже карьеру Александра описывает очень хорошо.

Впрочем, у «Мастертона» есть один давний паттерн: его чаще всего отдают хоккеистам, которые вернулись в НХЛ после тяжёлых болезней — как физических, так и ментальных. В прошлом году приз получил Шон Монахан, давний друг Джонни Годро. Он переходил в «Коламбус» ради игры со старым партнёром по «Калгари», но из-за трагедии не смог провести ни матча вместе с ним — однако Монахан провёл классный сезон и чуть не вытащил новую команду в плей-офф.

За год до этого трофей выиграл голкипер Коннор Ингрэм, который поборол депрессию и ОКР, за год до этого — вернувшийся на лёд после инсульта Крис Летанг. В 2020-м Бобби Райан победил после того, как признался, что страдает от алкоголизма. Легендарный Марио Лемье когда-то был удостоен «Мастертона» после того, как он поборол рак и вернулся на лёд в даже более классной форме, чем до этого.

Сценарий «заслуженный ветеран награждён за то, что убелён сединами» в данном случае сравнительно редок. Например, в 2016-м так победил уже 44-летний Яромир Ягр, который наставлял Александра Баркова и Джонатана Юбердо, ещё не оформившихся в звёзд НХЛ. В 1987-м наградили «железного человека» Дага Джарвиса, который провёл 915 игр в лиге подряд, что на тот момент было рекордом НХЛ.

В этом году среди номинантов есть драматические истории Габриэля Ландескога и Джонатана Тэйвза, которые вернулись на лёд после трёхлетнего и двухлетнего отсутствия соответственно. В хоккейном плане более удивительна, конечно, история капитана «Колорадо»: уже никто не верил, что он вернётся на лёд, положительных прогнозов просто не было. Однако швед не только заиграл заново, но и помог «лавинам» стать лучшей командой регулярного сезона благодаря своим лидерским качествам, которых команде в плей-офф последних лет крайне не хватало.

Среди номинантов есть лидер «Баффало» Расмус Далин, который по ходу сезона отлучался из команды: его невесте летом делали пересадку сердца, а в конце прошлого года она потеряла нерождённого первенца. Однако это не сказалось на игре капитана «Баффало», который уже набрал 70 очков за сезон, играет по 24 минуты и за матч и помог команде прервать рекордную серию невыходов в плей-офф.

Есть и ещё один достойный кандидат — Анже Копитар. Двукратный чемпион НХЛ заранее объявил, что завершает свою карьеру по окончании этого сезона, так что успевайте насладиться их связкой с Артемием Панариным: вполне возможно, что в плей-офф «короли» не попадут. Один из лучших оборонительных центров своего поколения одновременно является и одним из самых уважаемых хоккеистов своего времени благодаря чистой игре и малому количеству удалений.

Фото: Verity Griffin/Getty Images

Непонятно, будет ли это для Овечкина последним сезоном. «Я поговорю со своей семьёй, поговорю с Тедом Леонсисом, Крисом Патриком, и мы посмотрим, понимаете? Если бы мне было 35 или 25, это одно дело. Но когда тебе 40, ты думаешь о будущем. В первую очередь это касается семьи, владельцев и меня лично», — сказал Ови прессе вчера. Обычно уход таких личностей внезапным не выходит: последний сезон Гретцки получился настоящим прощальным туром — как и относительно недавний уход Коби Брайанта из НБА.

Вряд ли Овечкину самому нужен приз Мастертона с учётом его карьеры и коллекции трофеев — и наверняка, если бы вдруг спросили об этом, он предложил бы отдать титул тем же Ландескогу и Далину. И все эти мужики с непростыми хоккейными судьбами этого титула достойны — однако его из-за своей карьеры не меньше достоин и Овечкин. Для многих Александр является воплощением духа хоккея как игры как страсти, а не как трудной, высокооплачиваемой, но всё же работы: поэтому свой «Мастертон» он заслужил получить не сейчас, но когда-нибудь.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android