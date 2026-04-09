Топ-события пятницы: «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ, «Реал» в Примере, бокс и теннис

Лучший спорт 10 апреля: наши звёзды в НХЛ, «Зенит» — ЦСКА и «Уорриорз» — «Лейкерс» в баскетболе, «Локо» — «СЮ» и волейбольная Суперлига!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат 10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс — Тампа-Бэй Лайтнинг

Интрига: как закрутится таблица Атлантического дивизиона?

Обе команды уже гарантировали себе места в плей-офф и с высокой вероятностью — в топ-3 дивизиона. Прямо сейчас «Лайтнинг» и «Канадиенс» образуют пару первого раунда, и в этом матче могут решиться как судьба домашней площадки в первом раунде, так и потенциальное первое место дивизиона. «Баффало» лидирует в Атлантической восьмёрке, но преимущество составляет лишь два очка.

🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат 10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз — Питтсбург Пингвинз

Интрига: сможет ли команда Малкина обеспечить место в восьмёрке?

«Дьяволы» уже гарантированно лишились шансов на попадание в плей-офф: такого разочаровывающего результата от команды мало кто ждал, генменеджер Том Фитцджеральд потерял своё место. Зато «Питтсбург» прыгнул выше головы, совершив несколько очень удачных обменов по ходу сезона и укрепив свой костяк игроками с нераскрытым потенциалом. «Пингвинам» надо гарантировать своё место в плей-офф.

🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «кельты» гарантируют себе второе место?

В Восточной конференции «Детройт» уже точно нельзя скинуть с вершины таблицы, а за второе место бьются «Бостон» и «Нью-Йорк». «Селтикс» необходимо обыграть «Никс», тогда их точно уже нельзя будет обогнать. Но личное противостояние в этом сезоне не на стороне «кельтов» — 1-2. Тейтум и Браун справятся со сложнейшей задачей?

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Карри против Леброна

«Голден Стэйт» уже давно не борется за прямое попадание в плей-офф, дожидаясь начала стадии плей-ин. «Лейкерс» после травмы Дончича и Ривза проиграли три встречи кряду. Клуб рискует опуститься на пятое место, но ничего не поделать. Леброну приходится отдуваться за всех. Сумеет ли Король проявить себя против Карри?

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: команда Панарина обыграет аутсайдера?

«Ванкувер» с отрывом стал худшей командой сезона и свой сезон де-факто давно закончил. А вот «Лос-Анджелес» цепляется до последнего за возможность зайти в плей-офф: команда одержала всего 19 побед в основное время, но постоянный перевод матчей в овертайм позволяет набирать очки понемногу. Терять очки во встрече с «Кэнакс» нельзя: конкуренты подпирают и сверху, и снизу.

🏆🥊 6:00: Ослейс Иглесиас — Павел Силягин, титульный бой

Интрига: у России будет новый чемпион?

После ухода Теренса Кроуфорда на пенсию освободилось сразу несколько поясов. За один из них поборется россиянин Павел Силягин. Соперник — кубинец Ослейс Иглесиас с невероятной нокаутирующей мощью и достойным опытом. Силягин считается аутсайдером, но ему можно аплодировать уже за смелость: он мог бы продолжать драться в комфортных условиях дома, однако решил биться за титул в чужой стране. Силягин очень техничен и может преподнести Иглесиасу неприятный сюрприз — будем на это надеяться.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит-Казань», Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Интрига: справится ли Казань в новосибирском «аду»?

Третий матч полуфинальной серии пройдёт в Новосибирске — в самом шумном зале Суперлиги. Алексей Вербов назвал эту арену «адом». Справится ли его команда с неудобным соперником, да ещё и на выезде? Ключевым элементом станет подача. Кто выдерживает приём, тот и побеждает. Так было в казанских матчах. Кто выйдет вперёд?

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия, 1) — Сорана Кырстя (Румыния, 5), Линц, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: разовьёт ли Мирра успех, которого добилась на старте грунтового сезона?

Первая ракетка России Мирра Андреева успешно начала грунтовый сезон, обыграв на старте «пятисотника» в Линце американку Слоан Стивенс. Теперь, чтобы пройти по сетке дальше, 18-летней спортсменке необходимо справиться с румынкой Сораной Кырстей, которая в два раза её старше. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а будущая победительница сразится в полуфинале с кем-то из пары Елена Остапенко — Елена-Габриэла Русе.

🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: ЦСКА вернётся в серию?

В первой встрече «Авангард» действовал впечатляюще: сложно было вспомнить хотя бы три явных голевых момента у команды Игоря Никитина. Однако линия обороны омичей потеряла Семёна Чистякова, который больше не сыграет в этой серии как минимум. Для ЦСКА же будет очень важен фактор первой шайбы: если армейцы откроют счёт, то с их организованным стилем действовать станет явно проще.

🏀 17:00: УНИКС — «Бетсити Парма», Winline Basket Cup, 1/2 финала

Интрига: фаворит или андердог?

В последнем очном противостоянии УНИКС на выезде уступил «Парме» со счётом 77:80. Причём в заключительной четверти казанцы набрали всего восемь очков, что является ужасным показателем. Но в «Финале четырёх» ставки совсем другие, так как на кону выход в главный матч, где будет разыграно чемпионство. Сумеют ли пермяки удивить или же фаворит заберёт своё?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: уфимцы навяжут борьбу?

«Салават Юлаев» в Ярославле держался намного лучше, чем ожидалось, судьбу встречи решила лишь одна шайба. В Уфе команда Виктора Козлова действует намного лучше и уже показывала, что может вытаскивать серии даже со счёта 1-3. Однако для того, чтобы в этой серии у «СЮ» были шансы, команде жизненно необходимо забирать второй матч в Ярославле, а команда Боба Хартли явно будет против этого.

⚽️ 20:00: «Париж» — «Монако», Лига 1, 29-й тур

Интрига: «Монако» заберётся в зону ЛЧ?

«Монако» набрал отличный ход в Лиге 1. Монегаски одержали семь побед подряд и поднялись на пятое место. У «Монако» равное количество очков с идущим четвёртым «Марселем», но команда Себастьена Поконьоли уступает по дополнительным показателям. Однако в случае победы над «Парижем» монегаски вырвутся сразу на третье место, также обойдя «Лилль». Во Франции всё плотно: каждое очко способно повлиять на итоговые расклады.

🏀 20:00: «Зенит» — ЦСКА, Winline Basket Cup, 1/2 финала

Интрига: кто из грандов поборётся за чемпионство?

Команды подходят в разной форме к этому матчу. ЦСКА уничтожает одного соперника за другим, а «Зенит» совершенно неожиданно уступил «Уралмашу» перед «Финалом четырёх». Правда, это могло дать сине-бело-голубым пищу для размышлений и раззадорить их перед важнейшей встречей. Питерцы на домашнем паркете точно будут биться, но готовы ли они к таким сильным армейцам?

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Жирона», Примера, 31-й тур

Интрига: «Реал» останется в гонке за титулом?

«Реал» после поражения в прошлом туре от «Мальорки» угодил в тяжёлое положение. Мадридцы уже на семь очков отстают от «Барселоны» за восемь встреч до финиша. Любая новая потеря на 99,9% лишает «Реал» хоть каких-то надежд на золото. Впереди у команды Альваро Арбелоа домашний матч с «Жироной». Каталонцы располагаются в середине таблицы, а в первом круге отняли очки у мадридцев (1:1). Теперь «Жирона» может снова серьёзно помочь соседям из Барселоны.