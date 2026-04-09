Парад шедевров в Магнитогорске! «Металлург» едва не дал оформить «Торпедо» два камбэка

И «Металлургу», и «Торпедо» в первом раунде понадобилось всего пять матчей для прохода в следующий этап. Магнитогорцы изначально выглядели фаворитом в серии с «Сибирью», их победа никого не удивила, а вот нижегородцы, испытывавшие в конце регулярки большие проблемы, неожиданно легко расправились с «Северсталью».

Интересно это противостояние с точки зрения дуэли тренеров. В осенней очной встрече «Торпедо», уступая в счёте, начало играть жёстко против «Металлурга», а Андрей Разин в подтрибунке из-за этого вступил в конфликт с Алексеем Исаковым. Позже он был полностью исчерпан, однако осадок наверняка остался.

У команд даже есть краткая история встреч в плей-офф. Ещё в 2009 году, в первый год создания КХЛ, «Металлург» с «Торпедо» встретились в первом раунде. Тогда Магнитогорск камня на камне не оставил от Нижнего – 3-0 в серии с разностью шайб 14:6.

«Торпедо» в первом раунде попрактиковалось против команды с атакующим стилем, но в ситуации, где соперник будет реализовывать моменты, не оказывалось. Магнитогорцы на первых минутах смяли гостей, создали несколько опасных моментов, а уже на четвёртой минуте вышли вперёд – Толчинский быстро сыграл на Барака, а Дерек скинул на пятак Вовченко. «Лисы» настолько всё быстро сделали, что нижегородцы даже не успели поднять головы.

Через три минуты пришло время красоты не командной, а индивидуальной. Владимир Ткачёв убрал финтом Летунова, а затем уложил всю оборону «Торпедо».

В момент, когда начало казаться, что шансов сегодня у нижегородцев не будет, хозяева дважды удалились и пропустили – Фирстов точно бросил в момент, когда Белевич полностью закрыл обзор Смолину. Три минуты спустя гости и вовсе сравняли счёт – прессинг в чужой зоне привёл к перехвату, а Василий Атанасов оказался первым на добивании.

Во втором отрезке порыв команд угас, однако спустя время оба коллектива раскочегарились, а «Металлург» вновь вышел вперёд – в этот раз без изыска, Паливко бросил от синей и пробил Костина.

Но долго без шедевров подопечные Разина не продержались – Михайлис заложил вираж и по-бобровски завёл шайбу в ближний угол.

«Металлург» во втором периоде таким преимуществом, как в первом, не владел, однако вновь добился преимущества в две шайбы, которое ещё до перерыва превратилось в более хлипкое и минимальное – Фирстов после диагональной передачи Конюшкова оформил дубль.

В третьем периоде «Металлург» показал, что он может играть не только в лихую атаку, но и в рваную и надёжную оборону. Хозяева провоцировали множество пауз, а также не давали гостям поймать темп. В конце нижегородцы сняли голкипера, однако создали не так много моментов.

Парад шедевров в Магнитогорске! «Металлург» едва не дал оформить «Торпедо» два камбэка, но команда Разина удержала шаткое преимущество и повела в серии.