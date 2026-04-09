Динамо Минск — Ак Барс — 1:2, первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ в сезоне-2025/2026, отчёт, видео

Первое поражение Минску в этом плей-офф нанёс «Ак Барс»! «Динамо» рано записали в фавориты
Павел Панышев
Отчёт «Динамо» Минск — «Ак Барс» — 1:2
Дмитрий Квартальнов уступил в дуэли с Анваром Гатиятулиным, но вся серия ещё впереди.

Вывеска «Динамо» Минск — «Ак Барс» во втором раунде Кубка Гагарина сразу привлекла к себе много внимания исходя из нескольких факторов. «Динамо» в нынешнем году выглядит лучшей версией себя и может реально претендовать на победу в турнире (хотя кто-то по-прежнему считает минчан тёмной лошадкой, а не фаворитом). Кроме того, «зубров» возглавляет российский тренер Дмитрий Квартальнов, ранее работавший тренером в «Ак Барсе» (и проведший в Казани в 2000-2004 годах четыре сезона в качестве игрока). Встреча со своим бывшим клубом — это всегда интересно и непредсказуемо. Да и про экс-игрока «Ак Барса», а ныне лидера «Динамо» Вадима Шипачёва тоже не будем забывать.

Яркое интервью с одним из лидеров «Ак Барса»:
«Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Лидер «Ак Барса» — о минском «Динамо»
В свою очередь, «Ак Барс» — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, один из давних и заслуженных топ-клубов страны, гордость и достояние Татарстана. Матчи с участием «барсов» всегда хочется посмотреть, изучить и обсудить. Состав у казанцев тоже сильный, хотя некоторые хоккеисты, на мой взгляд, сейчас играют ниже своих возможностей. Значит, есть над чем активно работать и куда расти.

«Пара равная, но всё же назову фаворитом «Динамо». Стоит отметить, что у обеих команд нет какого-то гигантского разрыва по уровню. Поэтому, если выиграет «Ак Барс», тоже не удивлюсь», — сказал в интервью мне известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Привычно переполненная «Минск-Арена» с ходу погнала своих любимцев вперёд. За успехами команды нынче пристально следит в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко. Руководитель страны не только болеет за динамовцев, но и лично участвует в тренировочном процессе, поэтому расслабиться в такой ситуации точно ни у кого не получится.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

«Ак Барс» активно провёл стартовый отрезок первого периода. Далее уже минское «Динамо» более остро атаковало, однако в итоге ни один из вратарей (Зак Фукале и Тимур Билялов) не пропустил шайбу в ворота. Повеселили публику Мороз и Пустозёров, устроившие заварушку и получившие обоюдные двухминутные штрафы.

Во втором отрезке встречи Пустозёров проявил себя уже с другой, лучшей стороны. Подловили казанцы соперника на смене, укатили в контратаку, форвард гостей получил шайбу в средней зоне, здорово ускорился и с кистей бросил в дальний угол ворот. Весь матч изобиловал стычками и потасовками, чувствовалось напряжение, обе команды старались переиграть друг друга в том числе и психологически: «задушить», не дать поднять голову.

В третьем периоде казанцы продолжали действовать очень аккуратно и размеренно, стараясь максимально отодвинуть соперника от своих ворот. У минчан на лавку присел Спунер.

В концовке Квартальнов заменил Фукале на шестого полевого хоккеиста, но ошибка минчан в чужой зоне стоила им всего матча. Всё тот же Пустозёров забросил в пустые ворота, оформив дубль.

Мороз после ювелирного паса Шипачёва смог отыграть одну шайбу, однако на большее не хватило времени. Таким образом, минское «Динамо» впервые проиграло в нынешнем плей-офф, а «Ак Барс» добился важнейшей победы в столице Беларуси и повёл в серии со счётом 1-0.

