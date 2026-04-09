Первое поражение Минску в этом плей-офф нанёс «Ак Барс»! «Динамо» рано записали в фавориты

Дмитрий Квартальнов уступил в дуэли с Анваром Гатиятулиным, но вся серия ещё впереди.

Вывеска «Динамо» Минск — «Ак Барс» во втором раунде Кубка Гагарина сразу привлекла к себе много внимания исходя из нескольких факторов. «Динамо» в нынешнем году выглядит лучшей версией себя и может реально претендовать на победу в турнире (хотя кто-то по-прежнему считает минчан тёмной лошадкой, а не фаворитом). Кроме того, «зубров» возглавляет российский тренер Дмитрий Квартальнов, ранее работавший тренером в «Ак Барсе» (и проведший в Казани в 2000-2004 годах четыре сезона в качестве игрока). Встреча со своим бывшим клубом — это всегда интересно и непредсказуемо. Да и про экс-игрока «Ак Барса», а ныне лидера «Динамо» Вадима Шипачёва тоже не будем забывать.

В свою очередь, «Ак Барс» — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, один из давних и заслуженных топ-клубов страны, гордость и достояние Татарстана. Матчи с участием «барсов» всегда хочется посмотреть, изучить и обсудить. Состав у казанцев тоже сильный, хотя некоторые хоккеисты, на мой взгляд, сейчас играют ниже своих возможностей. Значит, есть над чем активно работать и куда расти.

«Пара равная, но всё же назову фаворитом «Динамо». Стоит отметить, что у обеих команд нет какого-то гигантского разрыва по уровню. Поэтому, если выиграет «Ак Барс», тоже не удивлюсь», — сказал в интервью мне известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Привычно переполненная «Минск-Арена» с ходу погнала своих любимцев вперёд. За успехами команды нынче пристально следит в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко. Руководитель страны не только болеет за динамовцев, но и лично участвует в тренировочном процессе, поэтому расслабиться в такой ситуации точно ни у кого не получится.

«Ак Барс» активно провёл стартовый отрезок первого периода. Далее уже минское «Динамо» более остро атаковало, однако в итоге ни один из вратарей (Зак Фукале и Тимур Билялов) не пропустил шайбу в ворота. Повеселили публику Мороз и Пустозёров, устроившие заварушку и получившие обоюдные двухминутные штрафы.

Во втором отрезке встречи Пустозёров проявил себя уже с другой, лучшей стороны. Подловили казанцы соперника на смене, укатили в контратаку, форвард гостей получил шайбу в средней зоне, здорово ускорился и с кистей бросил в дальний угол ворот. Весь матч изобиловал стычками и потасовками, чувствовалось напряжение, обе команды старались переиграть друг друга в том числе и психологически: «задушить», не дать поднять голову.

В третьем периоде казанцы продолжали действовать очень аккуратно и размеренно, стараясь максимально отодвинуть соперника от своих ворот. У минчан на лавку присел Спунер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В концовке Квартальнов заменил Фукале на шестого полевого хоккеиста, но ошибка минчан в чужой зоне стоила им всего матча. Всё тот же Пустозёров забросил в пустые ворота, оформив дубль.

Мороз после ювелирного паса Шипачёва смог отыграть одну шайбу, однако на большее не хватило времени. Таким образом, минское «Динамо» впервые проиграло в нынешнем плей-офф, а «Ак Барс» добился важнейшей победы в столице Беларуси и повёл в серии со счётом 1-0.