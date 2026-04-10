Нью-Джерси — Питтсбург — 2:5, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, достижение Малкина и Кросби

Малкин и Кросби вывели «Питтсбург» в плей-офф НХЛ! И установили невозможное достижение
Максим Макаров
«Питтсбург» вышел в плей-офф
«Пингвины» впервые за четыре года проведут игры на вылет.

В том, что «Питтсбург» выйдет в плей-офф, уже никто не сомневался. Математически шансы «пингвинов» перед началом игрового дня оценивались выше 99%. То есть только невероятное чудо, провал Мьюза и его команды, а также невероятная эффективность конкурентов могли лишить «Пингвинз» путёвки.

На самом деле «Питтсбургу» необходимо было в матче с «Нью-Джерси» сделать отрыв от идущей на третьем месте «Филадельфии». Кто откажется начать плей-офф дома?

Однако начало игры в Ньюарке выдалось непростым. Хозяева сразу нанесли семь безответных бросков в створ, но «Питтсбург» в этом сезоне умеет выбираться из любой ситуации. Здесь, например, сумели открыть счёт с первого же попадания в створ – Летанг и Чинахов быстро разыграли комбинацию и вывели Раста на бросок, тот промахнуться не мог.

Развивать преимущество «пингвины» начали уже во втором периоде, когда за девять секунд предопределили исход матча – Малкин сделал короткую скидку на Новака, а тот послал шайбу в ближний угол. Благодаря этой передаче Евгений набрал 60-е очко в сезоне и вместе с Сидни Кросби установил невозможное достижение, которое ещё никому не покорялось.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53     1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51     1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43     1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52     2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07     2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50     2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00    

Кросби и Малкин стали первой парой игроков, которые набрали вместе по 60 очков в сезоне, когда обоим к началу чемпионата было больше 38 лет.

Уже через девять секунд Чинахов после великолепной передачи Райана Ши забросил победную – всё в тот же ближний угол.

В третьем периоде свой гол забил и Евгений Малкин, который занёс шайбу с пятака за ленточку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» после этого матча официально вышел в плей-офф – впервые за четыре года. И второе место в Столичном дивизионе от «пингвинов» уже никуда не денется.

