Феноменальный Капризов! Оформил дубль и установил два мощных достижения

За три-четыре матча до окончания регулярного чемпионата в обеих конференциях ещё ничего не понятно. Кто выйдет в плей-офф? Какие будут пары?

Стабильность есть только в Центральном дивизионе, который из года в год является самым сильным в НХЛ. Здесь даже известна одна пара – «Даллас» встретится в первом раунде с «Миннесотой». Единственное, что предстоит выяснить командам: кто начнёт плей-офф дома?

Кирилл Капризов, как и подобает лидеру клуба, подходит к плей-офф в роскошной форме. У россиянина в последних пяти матчах семь очков и пять заброшенных шайб.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, а в конце отрезка «Миннесота» получила шанс в большинстве. У «дикарей» было всего 30 секунд, но воспользовались возможностью они отлично – Цукарелло и Болди доставили быстро шайбу до Капризова, а тот в касание отправил её в ворота.

У «Уайлд» прекрасное большинство с момента, как в команду перешёл Куинн Хьюз, сегодня этот факт нашёл очередное доказательство – во втором периоде гости забросили ещё две шайбы в большинстве. Одну из них оформил Кирилл Капризов, который нашёл отскок после разящего броска Болди.

Для Кирилла эта шайба стала второй в матче, таким образом он провёл 42-й матч в НХЛ с 2+ голами и обогнал по этому показателю Мариана Габорика. Теперь Капризову принадлежит рекорд франшизы. Ещё один.

Также россиянин забросил 18-ю и 19-ю шайбу в большинстве в этом сезоне, повторив собственный рекорд, установленный в сезоне-2023/2024.

Но одержать победу сегодня «Миннесоте» не удалось, даже одно очко «Даллас» не дал зацепить сопернику. Рантанен сравнял счёт на старте третьего периода, а Робертсон после разрезающей диагонали Линделля забросил победную.

Кирилл Капризов провёл феноменальный матч, оформил дубль и установил два мощных достижения. Также форвард «Миннесоты» оформил 45-ю шайбу в сезоне, набери форму Кирилл чуть пораньше, боролся бы с Маккинноном за «Морис Ришар».