Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Даллас — Миннесота — 5:4, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, дубль Капризова

Феноменальный Капризов! Оформил дубль и установил два мощных достижения
Максим Макаров
Отчет «Даллас» — «Миннесота» — 5:4,
Комментарии
«Даллас» и «Миннесота» провели репетицию плей-офф.

За три-четыре матча до окончания регулярного чемпионата в обеих конференциях ещё ничего не понятно. Кто выйдет в плей-офф? Какие будут пары?

Стабильность есть только в Центральном дивизионе, который из года в год является самым сильным в НХЛ. Здесь даже известна одна пара – «Даллас» встретится в первом раунде с «Миннесотой». Единственное, что предстоит выяснить командам: кто начнёт плей-офф дома?

Кирилл Капризов, как и подобает лидеру клуба, подходит к плей-офф в роскошной форме. У россиянина в последних пяти матчах семь очков и пять заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Грицковян, Рантанен) – 04:26     1:1 Хьюз (Цуккарелло) – 13:02     1:2 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 19:44 (pp)     1:3 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 26:39 (pp)     2:3 Блэквелл (Линделль) – 28:03     3:3 Hughes (Блэквелл, Бек) – 36:16     3:4 Хартман (Сперджен, Хьюз) – 39:49 (pp)     4:4 Рантанен (Харли, Джонстон) – 44:28     5:4 Робертсон (Линделль) – 50:35    

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, а в конце отрезка «Миннесота» получила шанс в большинстве. У «дикарей» было всего 30 секунд, но воспользовались возможностью они отлично – Цукарелло и Болди доставили быстро шайбу до Капризова, а тот в касание отправил её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У «Уайлд» прекрасное большинство с момента, как в команду перешёл Куинн Хьюз, сегодня этот факт нашёл очередное доказательство – во втором периоде гости забросили ещё две шайбы в большинстве. Одну из них оформил Кирилл Капризов, который нашёл отскок после разящего броска Болди.

Для Кирилла эта шайба стала второй в матче, таким образом он провёл 42-й матч в НХЛ с 2+ голами и обогнал по этому показателю Мариана Габорика. Теперь Капризову принадлежит рекорд франшизы. Ещё один.

Также россиянин забросил 18-ю и 19-ю шайбу в большинстве в этом сезоне, повторив собственный рекорд, установленный в сезоне-2023/2024.

Но одержать победу сегодня «Миннесоте» не удалось, даже одно очко «Даллас» не дал зацепить сопернику. Рантанен сравнял счёт на старте третьего периода, а Робертсон после разрезающей диагонали Линделля забросил победную.

Кирилл Капризов провёл феноменальный матч, оформил дубль и установил два мощных достижения. Также форвард «Миннесоты» оформил 45-ю шайбу в сезоне, набери форму Кирилл чуть пораньше, боролся бы с Маккинноном за «Морис Ришар».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android