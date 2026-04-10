Успеют ли «проснуться» до вылета? Топ-5 игроков, проваливающих плей-офф КХЛ

Во втором раунде плей-офф КХЛ прошли первые матчи во всех четырёх противостояниях. «Авангард» захватил преимущество в серии с ЦСКА, «Локомотив» повёл в противостоянии с «Салаватом Юлаевым», «Металлург» – с «Торпедо», а «Ак Барс» нанёс минскому «Динамо» первое поражение в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Кто из игроков команд, оставшихся в борьбе за чемпионский трофей, на данный момент точно не может занести себе в актив выступление в нынешнем плей-офф? «Чемпионат» составил топ-5 хоккеистов, пока что проваливающих главную часть сезона. Отдельно подчеркнём, что в этом материале речь идёт только о тех, у кого ещё есть шанс исправиться, поскольку их команды продолжают сражаться за титул.

н. Клим Костин (ЦСКА), 6 матчей, 0 очков

В начале нынешнего сезона российский нападающий Клим Костин отметился резонансным комментарием в интервью «Спорт-экспрессу». Тогда 26-летний форвард произнёс следующую фразу «Считаю унизительным выходить на лёд только ради мордобоя. Я хоккеист, а не боец». Клим был недоволен тем, что в некоторых клубах НХЛ его стали рассматривать исключительно как силового форварда, которого имеет смысл использовать лишь в нескольких сменах за период, чтобы он отметился хитом или вообще развязал какую-нибудь драку.

На момент своего интервью Клим ещё искал возможность трудоустроиться за океаном, но, когда этого не произошло, вернулся в Россию, подписав контракт с «Авангардом». Казалось, канадский специалист Ги Буше сможет подобрать ключи к форварду, подобно тому, как в своё время это сделал Боб Хартли, однако выступление нападающего в омском клубе обернулось провалом. «Ястребы» приняли решение расстаться с хоккеистом и обменяли его в ЦСКА.

По иронии судьбы именно такой и оказалась пара второго раунда плей-офф КХЛ. В первом матче серии Костин травмировал защитника «Авангарда» Семёна Чистякова. К сожалению, на данный момент это главный хайлайт с участием форварда после его возвращения на российскую землю. В общей сложности в нынешнем сезоне КХЛ Клим провёл 37 матчей, в которых забросил две шайбы. Да и те – в одном матче в ворота «Сочи». В остальном – три результативные передачи в 36 встречах и 0 очков в шести матчах плей-офф. Тот случай, когда статистика максимально честно отражает то, насколько сильно снизилась продуктивность Костина непосредственно как нападающего.

н. Григорий Денисенко («Ак Барс»), 6 матчей, 0 очков

Накануне «Ак Барс» не стушевался в присутствии президента Беларуси Александра Лукашенко и выдал близкий к идеальному матч на «Минск-Арене». Команда Анвара Гатиятулина добыла гостевую победу (2:1), лишив минчан их козыря в виде преимущества домашнего льда. Главным героем встречи стал Алексей Пустозёров, оформивший дубль. До начала матча вряд ли кто мог ожидать, что именно Алексей станет тем игроком, который забросит все шайбы казанцев в матче, но форвард с приятной стороны удивил хоккейную общественность.

В свою очередь, Григорий Денисенко продолжает удивлять только с неприятной стороны. За 25-летнего форварда казанцы выплатили солидную денежную компенсацию, выдав хоккеисту большие авансы. Неудивительно, что игра Григория рассматривается под микроскопом. В регулярном чемпионате нападающий уже оказывался под стрелами критики, однако там он хотя бы набрал 28 очков, забросив 14 шайб и сделав 14 результативных передач.

Далеко не самый блестящий показатель, но всё-таки и не полный провал. В плей-офф же Григорий окончательно ушёл в тень, не помогая своей команде вообще ничем. Несмотря на полное отсутствие результативных действий, Денисенко по-прежнему пользуется доверием со стороны тренерского штаба. Ни разу в этом плей-офф он не провёл меньше 14 минут игрового времени, однако никакого статистического выхлопа нет. Игра Григория – то, где у казанцев ещё есть возможность стать лучше в этом плей-офф.

н. Виталий Абрамов (ЦСКА), 6 матчей, 2 очка

27-летний форвард ЦСКА Виталий Абрамов является единственным игроком в нашем списке с набранными очками. В активе нападающего одна заброшенная шайба и одна результативная передача, однако ожидания от Виталия куда более высокие. Тройка Максима Соркина с Прохором Полтаповым и Абрамовым на краях атаки является едва ли не главной созидательной надеждой армейской команды.

В серии первого раунда Кубка Гагарина со СКА Соркин и Полтапов смотрелись хорошо, а вот Абрамов и тогда в основном находился в тени. Во втором раунде Виталию нужно добавлять в активности, иначе выступление армейцев в плей-офф на этом рискует подойти к концу. Чтобы проходить «Авангард», лидерам ЦСКА, к числу которых точно относится Абрамов, нужно значительно прибавлять.

н. Райан Спунер («Динамо» Мн), 3 матча, 0 очков

«Райан Спунер не играл уже и во втором периоде. Он молодец, но он не играл во втором и третьем периодах». Вот таким образом главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов объяснил перевод в запас Райана Спунера по ходу вчерашней встречи с «Ак Барсом».

С лёгкой руки Квартальнова в этом сезоне 34-летний форвард приобрёл статус «главного романтика КХЛ». Российский тренер прямым текстом сказал, что не очень хорошо понимает, как использовать Спунера, ещё в тот момент, когда Райан только вернулся в белорусский клуб с подачи менеджеров минчан.

Но в регулярке опытный канадец всё-таки пригодился динамовцам. В восьми матчах он выполнил девять голевых передач, выдав график «больше очка за встречу». Однако в плей-офф все известные минусы Спунера вышли на первый план. Даже в серии с московским «Динамо» Райан смотрелся откровенно невзрачно, а когда уровень сопротивления повысился, то канадец сразу был посажен в запас.

н. Алексей Кручинин («Торпедо»), 2 матча, 0 очков

34-летний нападающий начинал нынешний плей-офф в качестве игрока основного состава «Торпедо», однако всё изменилось после завершения второго матча серии первого раунда с «Северсталью». Тогда нападающий отметился грязным силовым приёмом, заработав удаление до конца встречи. По итогам встречи Спортивно-дисциплинарный комитет выписал Алексею одноматчевую дисквалификацию, которую он уже давно отбыл, но даже после её истечения тренерский штаб «Торпедо» не вернул опытного форварда в свой состав.

Без Кручинина торпедовцы выиграли три матча кряду, закрыв серию с «Северсталью» в пяти встречах. Возможно, главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков старался придерживаться известного принципа, согласно которому победный состав не меняют. Так это или нет, покажет состав на второй матч серии с «Металлургом». Накануне нижегородцы отыграли дефицит в две шайбы и боролись до самого конца, но всё-таки потерпели поражение со счётом 3:4. Может быть, теперь у Кручинина появится шанс вернуться в заявку «Торпедо».