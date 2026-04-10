Как «Питтсбург» снова оказался в плей-офф? Разбираем 5 главных шагов менеджера

Всего лишь год назад генменеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас имел крайне бледный вид. «Вашингтон», находившийся в схожем положении, за год блестяще пересобрал свой костяк и с фанфарами залетал в плей-офф. «Торонто» был очень и очень близок к тому, чтобы выбить «Флориду» из Кубка Стэнли — и уже без человека, который этой командой долго руководил. «Питтсбург» же проводил мелкие хаотичные обмены, которые никуда команду не двигали, и потихоньку тонул в болоте.

Спорных шагов у Дубаса было множество. Ему в вину ставили продление контракта вратаря Тристана Джерри, которое было выписано в тот момент, когда Дубас только-только пришёл, а также $ 4,5 млн в год защитнику Райану Грэйвзу, который закис в АХЛ. Обмен Эрика Карлссона тоже казался ошибкой, хотя за него клуб почти ничего ценного не отдал, но забил платёжку.

Кайл Дубас (слева) Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В общем, ничего от «Питтсбурга» не ждали, эта команда летом называлась единственной, что готовила распродажу. Распродажи не последовало, но и большого усиления на бумаге «Питтсбург» не показал — однако команда не просто вернулась в плей-офф спустя три года, но ещё и имеет третью по эффективности атаку в НХЛ. Как Дубас смог вернуть себе статус крутого менеджера, который он как будто бы потерял?

Удачные подписания неочевидных игроков

На рынке НСА «пингвины» были максимально скромны и выдавали максимум двухгодичные контракты, кэпхит нигде не превышал $ 3 млн. Однако несколько из них попали в самую точку.

В первую очередь это касается Энтони Манты. К 30 годам Манта застрял в статусе когда-то перспективного таланта, который при этом как будто не сказал своё последнее слово. «Калгари» год назад дал Энтони шанс поиграть на годичном контракте, однако сезон для Манты закончился спустя 13 игр из-за разрыва «крестов». «Пингвины» дали считавшемуся ленивым снайперу очередной последний шанс, выписав годичный контракт.

Однако Энтони провёл лучший сезон в карьере, впервые перевалив за 30 шайб и 60 очков в регулярке. На фактор Кросби/Малкина это не списать, с русским центром Манта играл лишь в начале сезона, а потом получил более скромных партнёров. На большинство это тоже не списать: там пришло лишь семь шайб. Правда, перед «Питтсбургом» стоит неприятный вопрос: это был эффект контрактного года или Манта просто вышел на давно ожидавшийся уровень?

Защитника Паркера Уозерспуна и форварда Джастина Бразо никто талантами не считал. В НХЛ они пробились к 26 через мясорубку низших лиг, сделав это в «Бостоне», где в последние годы раскрывают рабочих лошадок из фармов. Оба ушли в «Питтсбург» и ничуть от смены клуба не потеряли. Уозерспун стал постоянным партнёром Карлссона в защите и основным игроком спецбригады. Почти двухметровый Бразо доказывает, что габаритные ребята, работающие на пятаке, нужны любой команде в любую хоккейную эпоху. Оба пробили отметку в 30 очков впервые в карьере, совокупная зарплата — $ 2,5 млн.

Драфт Бена Киндела

На драфте-2025 после всех трансферов «Питтсбург» владел тремя выборами в первом раунде и мощно удивил всех сразу же. Центр Бен Киндел во всех рейтингах котировался в третьем десятке, однако «пингвины» задрафтовали его под №11, на десяток позиций выше, чем ожидалось. «Даже от самых преданных поклонников Киндела не слышал, чтобы они ставили его так высоко: это кажется перебором для маленького вингера без классного катания», — удивлялся эксперт The Athletic Кори Пронман. «Маленький» в современной НХЛ — это 180/82, если что.

Бен Киндел Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Однако мало кто ожидал дальнейшего развития событий. Киндел пробился в основной состав сразу после драфта, выиграл борьбу за позицию третьего центра и пошёл набирать очки с самого начала сезона. 17 шайб в 18 лет для игрока, который не выбран в самом топе драфта — достижение уникальное, а ведь Киндел действует в таком стиле, где ему даже доверяют выходить в меньшинстве! Осталось только понять, накроет ли Бена синдром второгодника в новом году и как этого избежать.

Обмен Тристана Джерри

Как уже было сказано, Дубас навесил на клуб здоровую финансовую гирю одним из первых своих решений. При этом на момент подписания Джерри уже не котировался топом, проваливал серии плей-офф, а спустя пару лет контракт Тристана стал выглядеть полной катастрофой. Однако на пути очень вовремя подвернулся «Эдмонтон», который отчаянно искал хоть какого-то вратаря.

Уже в момент перехода казалось, что «Питтсбург» выиграл. Клуб получал более молодого Стюарта Скиннера на истекающем контракте, драфт-пик второго раунда, а ещё не самого плохого домоседа Бретта Кулака. Довольно быстро переход для «пингвинов» стал выглядеть ещё лучше: Джерри, по слухам, испортил отношения с новыми одноклубниками, а Скиннер не выдавал суперстатистику, но показывает хороший показатель шайб, отражённых сверх xG.

Ещё через полтора месяца «Питтсбург» обменял и Кулака, получив за него ещё один пик второго раунда и зачахшего в «Колорадо», но имеющего потенциал защитника Самуэля Жирара. Сухой итог: «пингвины» почистили платёжку, приобрели небезнадёжного игрока и два хороших пика в ситуации, когда казалось, что им придётся доплачивать за сброс контракта Джерри.

Обмен Егора Чинахова

В своё время выбор Чинахова в первом раунде был такой сенсацией, что канадские телеканалы даже не подготовили на него видеопрофиль — и это с учётом того, что он уже зажигал в КХЛ. Время шло и казалось, что «мундиры» были слишком уж смелыми в своём решении: Егору мешали травмы и высочайшая конкуренция среди молодых форвардов команды. В какой-то момент Чинахов перестал вписываться и в схемы Дина Эвасона, агенты открыто стали просить об обмене.

Русского форварда обменяли всего за две недели до увольнения Эвасона, и это пошло на пользу всем сторонам. «Коламбус» воспрял после прихода Рика Боунесса, но рискует в восьмёрку не попасть. Чинахов попал в клуб, где ощущалась острая нехватка молодых талантов, заработал место рядом с Малкиным в звене, и всё заверте… 36 очков в 41 матче стоили «Питтсбургу» два пика второго раунда, а эти пики команда насобирала благодаря тому, что приняла на себя несколько плохих контрактов.

Назначение Дэна Мьюза

Майк Салливан в последние годы в «Питтсбурге» откровенно заскучал и в результате из одной команды в перестройке перешёл в другую команду в таком же процессе. Молодой менеджер назначил вместо Салливана другого молодого тренера: Мьюз нигде не играл на профессиональном уровне, начал тренерскую карьеру в школьной лиге уже в 23, а в 35 стал ассистентом в штабе «Нэшвилла». Мьюз несколько лет работал в штабе Питера Лавиолетта — и можно найти схожести в энергозатратном и прессингующем стиле, который продвигают оба тренера.

Дэн Мьюз Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

В начале сезона казалось, что удачный старт «пингвинов» долго не продлится, однако продвинутая статистика команды хуже не стала. «Питтсбург» идёт четвёртым в лиге по созданным xG и регулярно конвертирует это в шоу-матчи с восемью или девятью забитыми голами. И самое главное: попав в раздевалку с тремя суперзвёздами, Мьюз явно заслужил их доверие, иначе модные тренерские системы не давали бы никакого КПД. «Он нам всем нравится. Как он кому-то вообще может не нравиться?» — Эрик Карлссон сказал даже так.

Однако в «Питтсбурге» наверняка хорошо понимают, насколько велика роль ветеранов в этом успехе — и их пока заменить не выйдет. Исключать откат по примеру «Вашингтона» после того, как чуть ли не треть состава выдала лучшие сезоны в карьере, тоже не получится. Однако, к счастью, у «пингвинов» есть достаточно вариантов дальнейшего пути.

У них всё ещё есть возможность обменять Брайана Раста и Рикарда Ракелля, контракты которых по мере роста потолка выглядят всё лучше и могут принести хорошие активы. У «Питтсбурга» достаточно драфт-пиков: их можно использовать самим или потратить в обменах. Главное для команды то, что у неё снова есть образ будущего.