«Авангард» повёл 2-0 в противостоянии с ЦСКА! «Ястребы» закроют серию в Москве?

Омичи забрали оба матча на своей площадке – отыграться команде Игоря Никитина будет непросто.

В первом матче серии ЦСКА не смог найти ключей к воротам Никиты Серебрякова и потерпел второе поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. «Авангард» же трижды огорчил соперника, забив в большинстве, меньшинстве и формате «пять на шесть».

На вторую игру обе команды вышли практически в тех же составах, что и два дня назад, однако по одному изменению всё же было. «Ястребы» недосчитались Семёна Чистякова, который получил травму колена в столкновении с Климом Костиным ещё по ходу первого периода предыдущей встречи. Его место в паре с Артёмом Блажиевским занял Михаил Гуляев, а седьмым защитником стал Даниил Чайка.

У армейцев единственная перестановка коснулась четвёртой линии нападения – в тройке с Сергеем Калининым и Реттом Гарднером вместо Алексея Чуркина появился Тахир Мингачёв.

Первого броска в створ на этот раз не пришлось ждать так долго, как позавчера – Серебряков впервые совершил сейв уже в начале четвёртой минуты. Правда, попытку пробить голкипера омичей от Ивана Дроздова вряд ли можно назвать опасной – шайба после столкновения с защитником парашютиком опустилась прямо в ловушку.

Куда интереснее был момент за минуту до – армейцы накрыли «Авангард» в его зоне и уже почти перехитрили Серебрякова, но Прохор Полтапов не смог нанести решающий бросок.

К исходу восьмой минуты ЦСКА четыре раза попал в створ, после чего тестировать Дмитрия Гамзина начали «ястребы». В первом периоде хозяева всего бросили всего три раза, и один из них стал голевым. С попытками Майкла Маклауда и Дмитрия Рашевского Гамзин справился, а вот с набросом Эндрю Потуральски с полборта уже не совладал.

Ещё один раз голкипера армейцев выручила перекладина, а незадолго до первого перерыва убойный шанс сравнять счёт упустил Максим Соркин – Дмитрий Бучельников в большинстве вывел его на бросок с ближней дистанции, однако форвард гостей не попал даже в створ ворот.

Во втором периоде градус борьбы, заданный в стартовой трети, нисколько не снизился – стычки и столкновения, сопровождавшие первые 20 минут матча, продолжились и после выхода из раздевалок. При этом и бросков стало чуть больше – хотя по-настоящему опасных моментов оставалось всё так же немного.

Казалось, что никакой опасности не будет и после броска Константина Окулова за секунду до второго перерыва – нападающий «Авангарда», оформивший дубль в первом матче, отправил шайбу к воротам Гамзина с лицевой линии, находясь у самого борта.

Как говорится, везёт тому, кто везёт – и здесь удача (и пара рикошетов) сыграла в пользу форварда хозяев. Окулов каким-то образом «прошил» вратаря ЦСКА и удвоил преимущество своей команды за доли секунды до сирены.

Визави Гамзина Никита Серебряков на протяжении пяти периодов этой серии был непробиваемой стеной для подопечных Игоря Никитина. Однако в самом начале шестого игроки армейцев всё-таки нашли ключи к его воротам – Джереми Рой снабдил шайбой Ника Эберта, а тот от души приложился в касание от синей линии.

Радость армейцев от первого гола в этом противостоянии длилась меньше минуты – Максим Соркин отправился в штрафной бокс, и Потуральски практически моментально реализовал численное преимущество «ястребов», вернув преимущество в две шайбы.

Своё следующее большинство реализовал и ЦСКА. И здесь тоже не обошлось без везения – шайба после прострела Николая Коваленко по очереди попала в сразу двух защитников омичей, а затем залетела в сетку. 3:2 за 10 минут до конца основного времени!

Оставшегося времени армейцам не хватило – на последних минутах они заменили Гамзина на шестого полевого, но отыграться так и не смогли. Точку в матче мог ставить Окулов, однако он не смог попасть в пустые ворота.

3:2 во встрече и 2-0 в серии – команды переезжают в Москву при преимуществе «Авангарда». Смогут ли «ястребы» закрыть серию в столице?