Локомотив — Салават Юлаев — 2:0, второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ в сезоне-2025/2026, отчёт, видео

Радулова не остановить! «Локомотив» снова «задушил» «Салават Юлаев»
Павел Панышев
Отчёт «Локомотив» — «Салават Юлаев» — 2:0
Уфа за два матча не забросила ни одной шайбы.

Первый матч серии между этими соперниками получился не самым зрелищным: болельщики увидели единственную шайбу в исполнении хозяев. Но к «Салавату Юлаеву» здесь вопросов 0: команда Виктора Козлова выжимает из себя максимум и даже прыгает выше головы. Тягаться с нынешним «Локомотивом», сохранившим чемпионский костяк, уфимцам очень сложно. Однако и в такой ситуации они, пройдя укомплектованный и богатый «Автомобилист», продолжают биться.

В свою очередь, ярославцы могут и должны играть ярче и интереснее, но у главного тренера Боба Хартли особенные взгляды на этот счёт. Канадец привык ставить своим командам жёсткий и системный хоккей. И если в регулярном чемпионате ещё возможны какие-то небольшие послабления, то в плей-офф об этом не может быть и речи. Всё строго и по заданию. Ни шагу в сторону, с минимизацией риска.

«Фаворит в этой паре понятен, не думаю, что мы увидим сенсацию по итогам серии. «Локомотив», вероятнее всего, выиграет, но «Салават Юлаев» демонстрирует симпатичный хоккей. Смотреть на него, особенно нейтральному болельщику, очень интересно», — заявил мне в интервью известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фрейз (А. Радулов, Елесин) – 39:09 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин) – 58:52 (en)    

В первом периоде, как и матчем ранее, зрители заброшенных шайб не увидели. Ярославцы выглядели активнее, лучше атаковали и оказывали давление на ворота Коновалова. Хозяева больше бросали в створ — 13:4. У уфимских болельщиков были переживания по поводу отсутствия в заявки Вязового, однако его сменщик вполне себе справлялся.

Во второй двадцатиминутке ярославцы продолжили атаковать и создавать моменты. В концовке железнодорожники перешли в позиционную атаку, Радулов из-за ворот отдал передачу в центр, Фрейз обработал шайбу и мастерски зарядил в дальнюю девятку. Александр, кстати, набрал шестое (2+4) очко за результативность в Кубке Гагарина, став лучшим бомбардиром «Локомотива» в этом плей-офф.

В третьем отрезке встречи «Локомотив» продолжил играть так, как играл в первом матче: сюжет складывался одинаковый, как под копирку. «Салават Юлаев» старался, однако бился, словно муха о стекло. Либо здорово играл Исаев, либо юлаевцев просто не подпускали к воротам. Не помогало и большинство.

В результате Козлов заменил Коновалова на шестого полевого хоккеиста, получив в пустые ворота от уже упомянутого нами Радулова. 3+4 — опытного форварда просто не остановить.

2:0 в матче и 2-0 в серии — «Локомотив» буквально «душит» «Салават Юлаев» в этой серии, затрачивая на победу ровно столько сил, сколько для этого нужно. Даниил Исаев опять не пропустил, а тренерскому штабу башкирской команды нужно думать, как играть в атаке в Уфе. Иначе всё может закончиться очень быстро. Совсем скис Евгений Кузнецов: «-2» в графе «полезность» за два матча. Пора просыпаться.

