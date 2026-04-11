Величайший голеадор в истории сказал, когда примет решение о том, подписывать ли новый контракт с «Вашингтоном».

«Его время здесь подходит к концу». Овечкин наконец дал ответ на вопрос о своём будущем

До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести всего три матча. После игрового дня 10 апреля, когда все команды Востока, сражающиеся за попадание в топ-8, уже сыграли по 79 встреч, отставание «столичных» от зоны плей-офф составляло три очка.

Совсем немного, чтобы почувствовать вкус плей-офф, и достаточно много, чтобы в итоге не попасть в топ-8.

А это значит, что вполне возможно, что мы сейчас наблюдаем последние мгновения Александра Овечкина в НХЛ.

Вопрос о его будущем волнует многих, и он этого не может не осознавать. Вероятно, именно поэтому — и, конечно же, чтобы от него наконец отстали с регулярными вопросами на эту тему — на днях капитан «Вашингтона» наконец дал прямой ответ, когда же ждать его финального решения.

«Когда любишь что-то, делаешь это от всего сердца. Очевидно, я люблю играть, люблю хоккей, люблю забивать голы… Но весь вопрос — в здоровье. Мы примем решение летом. Мне нужно поговорить со своей семьёй, с Тедом [владельцем Тедом Леонсисом], Крисом [генеральным менеджером Крисом Патриком], Брайаном [президентом по хоккейным операциям Брайаном Маклелланом]. Решение нужно принять летом.

…В сентябре мне исполнится 41 год. Нужно подойти к этому решению с умом», — сказал Овечкин.

Его пятилетний контракт на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Однако вряд ли вопрос денег как-то волнует Александра. «Вашингтон» даст ему столько, сколько он захочет, это не проблема. Тем не менее от решения капитана будет зависеть многое.

Александр Овечкин Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Я не знаю его намерений. Ови сказал нам, что хочет дождаться межсезонья, чтобы принять решение, и я полностью понимаю и уважаю это желание. Но я действительно не знаю, что он решит. Я не уверен, что в глубине души Алекс действительно знает, чего хочет.

Мы продолжим помогать ему и поддерживать его, как только сможем, в процессе принятия решения. И когда он будет готов рассказать нам, что решил, мы будем готовы выслушать его.

Как решение Алекса повлияет на работу клуба в межсезонье? Я смотрю на межсезонье как на книгу в стиле «выбери своё приключение». В мае возникнет один сценарий — и нам придётся принимать решения, исходя из него. Затем в июне появится другой сценарий. Так мы к этому и подходим.

Если Овечкин скажет нам: «Я завершаю карьеру», — мы начнём принимать решения, отталкиваясь от этого. Если же он скажет, что хочет остаться в команде, мы будем действовать уже исходя из этого. Мы пойдём по тому пути, который перед нами откроется», — сказал Патрик.

Ови неоднократно замечал, что вопрос здоровья и состояния его тела будет оставаться ключевым. Какие-то вещи наверняка сокрыты от глаз обычных болельщиков, но в нынешнем сезоне 40-летний нападающий не пропустил ни одного матча.

«Если бы мне было 25 или 35, это одно дело. Но, когда тебе 40, ты думаешь о будущем. Игра меняется почти каждый год. В лигу приходит всё больше новых лиц, и вы можете видеть, насколько новые парни быстры и техничны. Очевидно, что ты должен приспосабливаться, приспосабливать своё тело, свой разум. Такова жизнь», — сказал Овечкин.

Тем не менее капитан «Вашингтона», проводящий свой 21-й сезон, выглядит здорово — даже если не делать скидку на возраст. В 79 матчах Алекс набрал 61 (31+30) очко, он лучший снайпер и бомбардир «столичных» в текущей регулярке.

А недавно Ови ещё и разменял 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф. Доселе лишь Уэйну Гретцки покорялась эта отметка. Так что Великая восьмёрка всё ещё держит уровень.

«Я думаю, что все в раздевалке хотят, чтобы он остался. Алекс — особенный игрок, и он держал свой уровень в НХЛ так долго. А теперь он ещё и просто хороший друг. Печально, что время Ови здесь, возможно, подходит к концу. Мы этого не знаем. Все в раздевалке понимают, что он всё ещё может играть, если захочет. В этом сезоне у него больше 30 голов, так что он по-прежнему показывает очень высокую результативность. Это будет печальный день, когда Алекс решит завершить карьеру», — сказал вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон.

Что ещё известно наверняка, так это то, что Ови не хотел бы устраивать прощальное турне. По крайней мере, пока не определится со своими планами.

«Я очень люблю Овечкина и его семью. Мы сблизились за последние несколько лет, и я благодарен ему и нашим отношениям, тому, что он наш капитан, тому времени, которое я провёл с ним, тому, что узнал его. Я просто очень дорожу им как личностью.

Мы поддержим Ови. Как бы он ни захотел уйти, он заслужил это право. Пусть не спешит и примет лучшее решение для своей семьи. Я полностью его в этом поддерживаю.

Если он захочет остаться и на следующий сезон, мы примем его с распростёртыми объятиями. Он наш капитан! Если же он всё-таки решит уйти из хоккея, то я поддержу его, мы обнимемся и выпьем чего-нибудь холодненького. Возможно, это последний сезон величайшего форварда в истории и у меня была возможность тренировать команду, когда он побил рекорд. Это нечто очень особенное.

В последние годы все видели, что Алекс способен на всё, чего, казалось бы, не мог достичь. У него была голевая засуха, а потом он забросил девять шайб в 12 матчах. Теперь ему 40 лет, а он снова забивает 30 голов за сезон. Остаётся лишь качать головой. В НХЛ довольно сложно забросить даже 10 шайб за чемпионат, а Ови забивает 30+ в 40 лет. С учётом того, что лига становится лучше и быстрее, он идёт против логики», — считает главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

После возвращения с олимпийского перерыва в феврале Овечкин заявил, что ещё не обсуждал своё будущее с семьёй, Леонсисом и Патриком. Он был сосредоточен на том, чтобы помочь «Вашингтону» выйти в плей-офф.

Александр Овечкин Фото: Greg Fiume/Getty Images

«Кэпиталз» попадали в розыгрыш Кубка Стэнли в 16 из 20 сезонов Овечкина в НХЛ, включая два последних. Однако после волшебного сезона-2024/2025, когда «столичные» одержали 51 победу в основное время и заняли первое место на Востоке, оформив 111 очков и дойдя до второго раунда, команда сделала шаг назад. Тем не менее в этом нет вины Овечкина.

«Это очень важное решение. Алекс — лучший снайпер и бомбардир нашей команды, выступает за клуб на протяжении длительного времени. Это семейное решение, мы поддерживаем его, даём время на его принятие. Единственная возможность для него определиться — взять паузу, провести время с семьёй.

Такой игрок появляется один раз в поколение. Овечкин так много значит для города, клуба, НХЛ, наших фанатов. Он заслужил право, чтобы обдумать решение. Все хотят, чтобы он принял такое решение, которое считает лучшим для себя. Что бы Алекс ни выбрал, мы поддержим его. Он по‑прежнему любит игру, нашу команду, фанатов. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Уверен, Овечкин примет правильное решение, каким бы оно ни было. Посмотрим, что произойдёт», — сказал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Недавно Александр стал всего лишь четвёртым хоккеистом в истории, сумевшим дойти до отметки в 30 голов в возрасте 40+ лет. До него это удавалось лишь Горди Хоу (44 в сезоне-1968/1969, 31 в сезоне-1969/1970), Джонни Бьюсику (36 в сезоне-1975/1976) и Теэму Селянне (31 в сезоне-2010/2011). Нападающий «Вашингтона» — единственный, кто забивал не менее 30 голов в 20 сезонах. И у этого есть конкретная причина.

«Я всё ещё получаю удовольствие от хоккея. Мне всё ещё весело. Я всё ещё рад быть с ребятами в раздевалке.

Скажу вам честно, ребят: все разные. Уэйн Гретцки — один человек, Анже Копитар — другой. Так что… что есть, то есть. Думаю, скоро вы всё узнаете», — сказал Овечкин, отвечая на очередной вопрос о своём будущем.

Тем не менее, хоть Восьмёрка и наконец дал какой-то конкретный ответ — что финального решения не стоит ждать до лета, — он и сам пока ничего не знает.

«Я не знаю, конец это или нет. — сказал Овечкин. — Мы это выясним… нам нужно принять решение. Семье, руководству — и прежде всего мне самому».

