Окулов — злой гений, «Локомотив» не напрягается. У ЦСКА и «Салавата» нет шансов?

Вчера в Омске и Ярославле прошли вторые матчи второго раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» и «Локомотив» забрали по две игры и поедут на выезд без лишнего давления, не упустив преимущество домашней площадки.

Обе серии не назовёшь зрелищными, но во втором раунде они не так часто бывают таковыми, потому что барьер первого этапа обычно проходят системные команды, цель которых только одна – Кубок Гагарина.

Однако, несмотря на всё это, в обеих сериях есть несколько любопытных тенденций и сценариев, о которых речь пойдёт ниже.

«Авангард» — ЦСКА

Окулов — злой гений ЦСКА

Коллеги в последние дни запустили новую волну обсуждений одного из самых абсурдных обменов в истории КХЛ. Прошлой зимой ЦСКА, пытаясь усилить состав в дедлайн, решил добавить глубины, выменяв в «Авангарде» Коула Касселса и отправив в Омск Константина Окулова. Язвить над этим трейдом начали сразу же, а через год он выглядит совсем уж фантастическим.

Вообще, удивительно, как игрок такого уровня не получает должного внимания. Когда ЦСКА брал кубки один за другим, всегда вспоминали Капризова, Григоренко, Нестерова и других. При этом Окулов в каждом розыгрыше плей-офф был крайне полезен, несколько раз становился самым результативным игроком армейского клуба, а в сезоне, когда кубок уехал в Омск, был лучшим бомбардиром всего розыгрыша наряду с Толчинским.

В этой регулярке Окулов стал вторым бомбардиром чемпионата, однако разговоров было больше о рекорде Энаса, их тройке с Лиможем и Пинчуком, а также о невыполненных бонусах Ткачёва.

Но Константину это мишура никак не мешает – он в первых двух матчах стал злым гением ЦСКА, набрав четыре очка и забросив три шайбы. С учётом того, что ценность голов в этой серии крайне высока, все результативные действия стали ключевыми. В первой игре Окулов положил победную в большинстве, а также завершил матч, по-бильярдному попав в пустые ворота. Во второй же забил важный гол в раздевалку и сделал шикарный ассист на победную шайбу. Да, было непопадание в пустые из выгодной позиции, но такое случается с каждым – ничего страшного в этом нет.

Ги Буше пошутил над Окуловым

«Авангард» и ЦСКА – системные команды. Однако такой игрок, как Окулов, вносит заметную разницу и делает результат. Пока в московском клубе все едут по одним рельсам, сливаясь друг с другом, в Омске есть человек, которому, может быть, позволено слегка больше, но это и становится решающим в момент, когда надо надавить на чашу весов.

Большинство ЦСКА — кошмар

В регулярке у ЦСКА было классное большинство, которое хоть и просело после ухода Спронга, но при этом всё равно находилось в топе. В плей-офф конструкция скрутилась от дуновения ветра – из оставшихся команд игра в большинстве хуже только у «Салавата Юлаева».

Армейцы забросили вчера одну шайбу, но и та пришла после двух сказочных рикошетов. Команда Никитина выглядит в этом формате очень робко, тяжело двигает шайбу, у неё большие трудности с тем, чтобы просто встать в зоне. При этом москвичи ещё и дают неприлично много моментов создавать омичам – это было и в первой, и во второй игре. В первой Маклауд и Фьоре наказали, забив ключевой гол, во второй ЦСКА повезло.

Непонятно, почему тренерский штаб Никитина слепо доверяет место на синей линии Нестерову, который пока проваливает серию. Что лучшие годы Никиты позади, ясно давно, однако защитник не просто слабо играет в атаке, он ещё и проваливается на синей линии, предоставляя «Авангарду» шансы убегать в контратаки.

В серии равных командах многое решают спецбригады, в этом компоненте «Авангард» на голову сильнее соперника.

Неотточенная система Никитина не так эффективна

Игорь Никитин – тренер, который всегда играет вдолгую. Так было в начале его пути и в ЦСКА, и в «Локомотиве», где специалист калёным железом выжигал менталитет неудачника, параллельно доводя до совершенства детали системы.

Но в начале работы команды Никитина зачастую смотрятся крайне примитивно, и неважно, каким уровнем мастерства владеют отдельные игроки. Пока Игорь Валерьевич прививает коллективу азы системы, команда теряет индивидуальностей, которые на короткой дистанции могут сделать результат.

Те же Полтапов и Бучельников могли бы стать для ЦСКА Окуловым и Потуральски, но в этой стадии развития армейского клуба этому не бывать.

Серебряков переигрывает Гамзина

Некоторые эксперты перед началом серии всерьёз говорили, что Серебряков и Гамзин – вратари одного уровня. Читать и слушать это было крайне интересно и необычно, теперь же мы получили ответ на очевидный вопрос – Серебряков вчистую переигрывает Гамзина.

Нет, Дмитрий не проваливает серию, нельзя сказать, что он в какой-то встрече лишил команду победы, однако он и не подтаскивает, что в ЦСКА крайне важно. В это же время Серебряков пропустил всего две шайбы за два матча, одна из которых залетела после двух рикошетов. При этом армейцы по xG создали моментов почти на пять голов и нанесли 41 бросок.

Зрелость вратаря и умение спасать в ключевых ситуациях – тоже один из факторов, почему «Авангард» забрал обе встречи.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»

«Локомотив» играет не на полную мощность

«Локомотив» забросил лишь три шайбы в первых двух матчах, однако относительно уверенно выиграл обе встречи. Как это возможно? Складывается впечатление, что ярославцы никуда не торопятся, играют не на полную мощность и просто разгоняются по пути.

В первой встрече ярославцы забирали начало каждого отрезка, но затем запланировано ослабляли хватку. А в момент слабости соперника поймали его на ошибке и забросили победную шайбу. В третьем периоде у «Локомотива» было много моментов закончить матч досрочно, однако подвела реализация.

Во второй игре картина была похожей, только Ярославль создавал ещё больше моментов.

Вспоминая серию со «Спартаком», где «Локомотиву» в трёх победных матчах из четырёх приходилось переламывать игру после собственных вольностей, можно сказать, что Ярославль извлёк урок и делает для победы ровно столько, сколько надо. Допусти команда Хартли ситуацию, при которой надо было бы отыгрываться, темп был бы выше. А так – незачем форсировать.

Порядок «Локомотива» бьёт креатив «Салавата»

Когда в первом раунде «Салават» встретился с «Автомобилистом», сразу возник вопрос: как юлаевцы будут взламывать оборону команды Заварухина? После первого блина комом уфимцы нашли ключ и превратили одну из лучших защит в лиге в объект для шуток.

Заслуг уфимцев умалять не хочется, но сейчас «Локомотив» показывает Екатеринбургу и остальным, что надо делать с креативом «Салавата». У подопечных Козлова в первых двух играх было минимум моментов, да и возникали они не системно, а стихийно. К тому же ярославцы не пускают соперника на пятак – чуть ли не все броски Уфа наносит с периметра.

В домашних матчах у Уфы наверняка будет больше моментов, нельзя забывать и о ширине коробки в столице Башкирии (она шире, чем в Ярославле), обороняться «Локомотиву» будет несколько сложнее.

Лидеры «Локомотива» переигрывают лидеров «Салавата Юлаева»

В серии, где за два первых матча было заброшено всего три шайбы, роль лидеров обсуждается немного под другим углом, нежели обычно. Главные действующие лица «Локомотива» в этом противостоянии вчистую переигрывают соперника. Может быть, такого влияния, которое даёт тот же Окулов в «Авангарде», в Ярославле от одного игрока не увидишь, но при этом в первой встрече всё решили Берёзкин и Шалунов, а вчера всё сделал Радулов.

Александр в довольно вязком матче нашёл шикарную передачу на пятак из-за ворот и позволил Фрейзу открыть счёт, а потом запустил в пустые ворота шайбу из своей зоны, что для КХЛ редкость.

Именно в такие моменты и должны просыпаться лидеры.

У Уфы в это же время Евгений Кузнецов получает показатель полезности «-3», то есть форвард находился на льду, когда «Локомотив» забрасывал все шайбы в этой серии. Легионеры в лице Родуолда и Броссо пока проваливают серию – Джек и Девин почти не угрожают воротам, а первый ещё и плох на точке.

Сучков и Жаровский, которые были хороши в серии с «Автомобилистом», не выдерживают такого плотного давления, а самым заметным игроком является Ремпал. Но этого мало – его заметность из разряда «лучший среди худших».

Исходя из всего сказанного, пока тяжело предположить, как «Салават Юлаев» и ЦСКА будут переламывать серию. В ситуацию они попали сложнейшую.

