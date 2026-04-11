«Металлург» не оставил «Торпедо» ни шанса. Фаворит забрал и второй матч серии

Первая встреча была самой интригующей на старте второго раунда, но сегодня «Магнитка» оказалась лучше во всём.

«Металлург» и «Торпедо» похожи друг на друга больше, чем кажется. Обе команды ставят на негабаритных и техничных игроков, уважают скорость, креатив, мобильность, даже синхронно оказались внизу таблицы самых тяжёлых команд плей-офф. Правда, при Алексее Исакове «Торпедо» стало более силовым и вертикальным, нижегородцы заняли четвёртое место по хитам в регулярке: явно сказались летние трансферы в защиту.

Однако в плане возможностей и класса между командами разница пока большая — и это показала первая игра, где кунг-фу Владимира Эдуардовича Ткачёва оказалось круче, чем у Владимира Александровича. На старте мы увидели десятиминутку «Магнитки», где она выглядела лучшей командой в мире и стремительно растеряла преимущество. Эта проблема стабильно преследует команды Андрея Разина ещё со времён работы в «Автомобилисте». Однако с приключениями «Магнитка» победу добыла.

«Торпедо», по крайней мере, на первых минутах удавалось сбить фирменный напор «Металлурга». Однако скоростная команда Разина мощно прессинговала и не давала нижегородцам толком дышать, провоцируя потери. После пяти-шести минут это начало сказываться, и у «Металлурга» стали появляться моменты. «Торпедо» блокировало много бросков, а в одном из моментов Денис Костин вытащил бросок Руслана Исхакова, когда на арене кто-то уже праздновал.

«Торпедо» в какой-то момент стало ловить ошибки «Металлурга» само и организовало пару опасных контратак, однако Александр Смолин отразил бросок Ткачёва. Уже казалось, что гости уйдут на перерыв с нулями, которые их устраивали, но хозяева забили после отлично выигранного вбрасывания от Дерека Барака и броска от Сергея Толчинского. Хотя по сезону «точка» у «Магнитки» была довольно слабой, именно в этой игре команда Разина сильно смотрелась на вбрасываниях и создавала немало моментов после них.

Во втором периоде «Металлург», который и так отлично играет с дальней скамейкой, смотрелся ещё лучше. «Магнитка» выигрывала бо́льшую часть единоборств, постоянно была быстрее и забирала нейтральные шайбы, хозяев как будто было больше на льду. Массированные позиционные атаки на старте периода привели к тому, что Даниил Вовченко на пятаке подправил наброс от Макара Хабарова.

И если в первом периоде «Торпедо» ещё находило возможности для контратак, то во второй трети почти вся игра проходила у ворот Костина. За период «Металлург» нанёс 20 бросков, и половина из них приходилась на слот, и это гости ещё не удалялись. Однако удаления посыпались в концовке периода, и третью двадцатиминутку «Торпедо» начинало в ситуации «три на пять».

Нижегородцы отбились, хотя им надо было провести в двойном меньшинстве две полные минуты — и обычно такие ситуации придают сил команде. Однако Валерий Орехов очень быстро забил третий гол, и если представить, что «Металлург» выключится при 2:0, было можно, то при 3:0 и по такой игре это оказалось нереально. Игорь Гераськин, правда, забил команде, в составе которой выигрывал Кубок Гагарина, однако на камбэк команду этот гол не вдохновил. Только после гола Александра Петунина хозяева расслабились.

«Торпедо» — в трудном положении, хотя команда и так не выглядела фаворитом. Сильные стороны этой нижегородской команды пока что полностью разбиваются ещё более быстрым и прессингующим «Металлургом». Остаётся надеяться на домашние трибуны и волю к победе, которая была показана командой ещё в серии с «Северсталью». Ну а «Металлургу» теперь надо избегать того, что команда Разина показывала в отдельных матчах, когда словно по щелчку выключателя команда-доминант начинала пропускать одну лёгкую шайбу за другой.